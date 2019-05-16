Сегодня в четверг 16 мая федеральный президент Швейцарии Ули Маурер будет принят в качестве высокого гостя в Белом Доме и проведет раунд консультаций с президентом Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом. (Reuters / Arnd Wiegmann)

Сегодня в четверг 16 мая федеральный президент Швейцарии Ули Маурер будет принят в качестве высокого гостя в Белом Доме и проведет раунд консультацийВнешняя ссылка с президентом Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом. СМИ в Швейцарии исходят из того, что предметом бесед двух президентов станет вопрос заключения между Берном и Вашингтоном Соглашения о свободной торговле, а также возможное представительство Швейцарией интересов США в качестве нейтрального посредника в Венесуэле.

Это не только неожиданная новость, но и абсолютная премьера: швейцарские президенты еще ни разу не бывали в качестве иностранных официальных гостей в Овальном офисе Белого Дома. По информации пресс-службы американского президента в рамках консультаций с Ули Маурером речь пойдет «о партнёрских отношениях между двумя странами, а также роли Швейцарии на мировой дипломатической арене».

Соглашение о свободной торговле — приоритетный вопрос для Берна

При этом у швейцарского и американского президентов, при всей общности подходов, намечены, как видно, разные приоритеты. Для США на первом месте находится роль Швейцарии в качестве нейтрального посредника и представителя интересов Вашингтона в Иране, и может быть теперь и в Венесуэле. Уточним, что в Тегеране Берн представляет интересы Вашингтона с 1980 года. В апреле текущего года американская и швейцарская сторона подписали документ о возможном в будущем представительстве Берном американских интересов в Венесуэле, с учетом того, что недавно Швейцария назначила наконец в Каракас своего полноценного посла.

+ О том, как Россия через швейцарскую компанию вооружает Венесуэлу читайте в этом материале.

Для швейцарской стороны безусловным приоритетом может быть подписание Соглашения о свободной торговле с США. Неофициальные переговоры на уровне экспертов и рабочих групп стороны по этому вопросу ведут с начала апреля 2018 года. В 2006 году тогдашний раунд переговоров о подписании такого документа был прекращён без результатов из-за отрицательной позиции швейцарских банковского и сельскохозяйственного секторов экономики.

В последние месяцы США и Швейцарии значительно углубили и расширили свои связи, в апреле текущего года министр экономики Швейцарии Ги Пармелен (Guy Parmelin) провел, в частности, встречу с Робертом Лайтхайзером (Robert Emmet Lighthizer), торговым представителем США, главой Управления представителя США на торговых переговорах, структуры, занимающейся координацией внешнеторговой политики Соединённых Штатов.

О том, почему швейцарские крестьяне и фермеры могли бы неплохо заработать на Соглашении о свободной торговле с США — читайте мнение посла США в Швейцарии.



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров

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