Россия вооружала Венесуэлу, в том числе автоматами Калашникова в экспортном исполнении (АК-103). (Keystone / Chico Sanchez)

Пресса Швейцарии информирует о том, что швейцарская фирма поставляла в Венесуэлу по заказу России оборудование для производства оружия, заработав миллионы, а официальный Берн не имел об этом никакого понятия.

В настоящее время Венесуэла находится на грани постапокалиптического распада и только чудо пока удерживало ее от прямого вооруженного столкновения правящего режима Мадуро с оппозицией. Оружия для этого, на самом деле, припасено уже достаточно, ведь, как сообщает сегодня швейцарская пресса, Россия последовательно торговала с Венесуэлой оружием, а особенно после 2006 года, когда США ввели эмбарго на поставки вооружений в эту страну.

И вот теперь выяснилось: огромную выгоду от оружейных сделок Москвы и Каракаса получала и швейцарская компания, которая в рамках одной из сделок между Владимиром Путиным и тогда еще Уго Чавесом поставила в Венесуэлу станки и оборудование для производства оружия на сумму во многие миллионы франков. Предполагалось, что это оборудование будет смонтировано под крышей новой фабрики по производству автоматов Калашникова в городе Маракау (Maracau).

Политика и экономика Швейцарский концерн RUAG продавал Москве оружие? Пресса Швейцарии: федеральная прокуратура Швейцарии обыскала офисы государственного военного концерна RUAG. Возможная причина — сделки с Москвой. Автор: Русская редакция SWI Swissinfo, газеты «Der Bund» и «Handelszeitung»

Эту информацию опубликовали сегодня газеты, ходящие в состав швейцарского издательского холдинга Tamedia, в том числе такие СМИ, как выходящая в Берне газета Der Bund и цюрихская ежедневная газета Tages Anzeiger. По данным этих средств массовой информации данная фабрика должна производить до 25 тыс. автоматов Калашникова в год, её официальное открытие намечено на конец 2019 года, однако сама швейцарская фирма не подтверждает, но и не опровергает, что при помощи поставленного ею оборудования должны производиться автоматы.

Куда более важен тут другой аспект: каким образом швейцарские официальные власти, контролирующие экспорт военных материалов и товаров двойного назначения «проморгали» такого рода сделку? И это несмотря на то, что, как пишут журналисты-расследователи издательского холдинга Tamedia «все красные флажки и тревожные звонки» были налицо!

Поставлено оборудование было в сентябре 2012 года сухогрузом Cap San Nikolas в порт города Пуэрто-Кабелло (Puerto Cabello). На его борту находились 17 контейнеров с оборудованием весом в 200 тонн, адресованные венесуэльской государственной военно-промышленной корпорации CavimВнешняя ссылка. Поставщик и отправитель: швейцарская компания GalikaВнешняя ссылка зарегистрированная в городе Фолькетсвиль (Volketswil), кантон Цюрих. Разгрузкой судна два дня занимались десять человек, счет на 30 тыс. долларов за эти услуги был так же адресован вышеупомянутой компании в Швейцарии.

«Политически чувствительная сделка»

Экспорт вооружений в Венесуэлу сейчас запрещён, в 2017 году ЕС ввел своё эмбарго на соответствующие поставки в эту страну, Швейцария последовала за Евросоюзом в 2018 году. Но уже в 2012 году, как пишут журналисты Tamedia, Венесуэла вовсе не была обычным рынком сбыта. С точки зрения швейцарского Госсекретариата по делам экономики SECO эта страна уже при У. Чавесе была «лабильной», риск политической эскалации тогда оценивался этой государственной структурой Швейцарии в качестве «значительного и вызывающего особенное беспокойство».

Поэтому уже в 2000 году Швейцария, как указывает официальный представитель SECO, «значительно ограничила свое военно-техническое сотрудничество с этой нефтяной латиноамериканской страной, поставляя туда только запасные части для нужд ВМС Венесуэлы». Станки как таковые не являются военным материалом, не подлежат они, с точки зрения швейцарских официальных контролирующих органов и декларации в качестве «товаров двойного назначения». Оборудование, поставленное компании Cavim, было именно таким, отдельно декларировать его вывоз за пределы Швейцарии официально не полагалось.

Сегодня SECO указывает в ответ на запрос журналистов Tamedia, что «Госсекретариат не имел никакого понятия об этой сделке». И это при том, что швейцарская государственная страховая компания ServВнешняя ссылка, страхующая экспортные риски, сама официально оформила договор страхования в рамках этой сделки. Официально эта компания обязана информировать правительство вообще и SECO в частности о всех поставках оборудования, происходящих в «особых масштабах», да еще в такие «лабильные страны», как Венесуэла. Сама компания Serv идет дальше, указывая в своём ответе на запрос журналистов Tamedia, что она обязана информировать SECO (автономное подразделение Минэкономики Швейцарии) о всех «с политической точки зрения чувствительных сделках».

В этом конкретном случае, однако, ничего подобного не произошло. Как указывает представительница компании Serv, из документов «не следовало, что оборудование предназначено венесуэльской военно-промышленной компании». Поэтому Serv только перепроверил российского покупателя оборудования и дал «зелёный свет» сделке, не проинформировав правительство Швейцарии. Название компании Cavim является сокращением от Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militare. Почему Serv, угадав все буквы, не смог прочитать всё слово, остается не ясным. Со своей стороны эта структура заверяет, что сегодня она бы ни в коем случае такую сделку не застраховала.

Швейцарские депутаты подвергают компанию Serv жесткой критике. «Не может такого быть, чтобы Россия и Венесуэла заключали оружейные сделки при посредничестве швейцарских компаний. Такая структура, как Serv, была обязана проинформировать власти о поставках (оборудования в Венесуэлу), Швейцария со своей стороны обязана «навести фокус» и более внимательно отслеживать (такого рода сделки)», - указывает Розмари Квадранти (Rosmarie QadrantiВнешняя ссылка), глава парламентской фракции Бюргерско-демократической партии (BDP).

Точно такого же мнения придерживается Йозеф Диттли (Josef DittliВнешняя ссылка), депутат Совета кантонов от партии либералов (FDP). Он требует, со своей стороны, пересмотра законодательства, регулирующего военный экспорт и ужесточения, в случае необходимости, соответствующих его положений, без, правда, как подчеркивает Й. Диттли, создания на пути швейцарской экспортной промышленности дополнительных сложностей.

Интересная фирма

Как пишут журналисты Tamedia, c компанией Galika AG связана интересная история. Ее основатель Лино Дерунгс (Lino Derungs) еще в 1980-е годы занимался бизнесом с СССР, продавая «советам» столь дефицитные машины и оборудование швейцарского бренда Georg FischerВнешняя ссылка. Бизнес, как пишут журналисты Tamedia, процветал, компания выросла до 200 сотрудников, открыв офисы в Москве, Бухаресте и Праге. При этом она старалась лишний раз нигде не «светиться». Как выяснилось, за последние 30 лет в пресс-архивах можно найти едва ли дюжину статей, посвященных этой компании, и то, как правило, основная их часть была опубликована в 1990-е годы.

Сегодня головной офис Galika AG расположен на окраине индустриального города Фолькетсвиль (Volketswil), кантон Цюрих, в деловом центре Business Center G15 (Google Street View).

(swissinfo.ch)

Сегодня головной офис компании расположен на окраине индустриального города Фолькетсвиль (Volketswil), кантон Цюрих, в деловом центре Business Center G15Внешняя ссылка. Российское присутствие в этой компании очень заметно, за последние годы, как выяснили журналисты Tamedia, право подписи от имени этой фирмы имели около десятка граждан Российской Федерации. По словам журналистов, сам Лино Дерунгс не отвечает на запросы относительно подробностей той сделки. Вместо него на контакт с прессой вышел Даниэль Буфф (Rechtsanwaltsbüro Advokaturbüro Buff Daniel), который работает сейчас адвокатом в швейцарском городе Винтертур, кантон Цюрих.

По его словам «подавляющее большинство поставленных тогда машин и оборудования имеет швейцарское происхождение, и лишь небольшая часть той поставки была произведена в странах ЕС. Экспортная операция была полностью легальной, все лицензии и допуски в наличии имелись. Финансирование было проведено через швейцарский банк». Со ссылкой на коммерческую тайну какие-либо дополнительные сведения Даниэль Буфф предоставить отказался.

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Расследование Швейцарские банки отмывали деньги из России? Швейцарская пресса: швейцарские банки, в том числе цюрихский Газпромбанк, годами получали подозрительные деньги российского происхождения. Этот контент был опубликован 5 марта 2019 г. 13:09



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, Keystone-SDA

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