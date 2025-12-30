Кто есть кто в федеральном правительстве Швейцарии?

Слева направо: федеральный канцлер Швейцарии Виктор Росси (Viktor Rossi) и Федеральный совет Швейцарии в нынешнем составе — Беат Янс (Beat Jans), Иньяцио Кассис (Ignazio Cassis), Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter), Ги Пармелен (Guy Parmelin), Элизабет Бом-Шнайдер (Elisabeth Baume-Schneider), Альберт Рёшти (Albert Rösti) и Мартин Пфистер (Martin Pfister) — во время традиционной летней поездки Федерального совета по стране в четверг, 26 июня 2025 года, на берегу озера Валензее (Walensee) в общине Везен (Weesen), в восточной части Швейцарии, кантон Санкт-Галлен. Keystone / Gian Ehrenzeller

Напомним, что состав швейцарского федерального кабинета министров не определяется, как в других странах, президентом, канцлером, главой партии, победившей на выборах, и не формируется по итогам коалиционных переговоров.

В Швейцарии члены Федерального советаВнешняя ссылка избираются, а точнее, как правило, переизбираются парламентом на четыре года все сразу в один день, начиная с самого «старослужащего» министра и продолжая в порядке убывания в соответствии со временем работы данного министра в правительстве.

Если какой-либо федеральный советник (министр) в период деятельности Федерального совета выбывает из кабинета (как правило – в результате добровольной отставки), то его преемник избирается на оставшийся срок, а потом он обязан принять участие в очередных регулярных выборах состава правительства, которые обычно проходят через примерно пять недель после очередных парламентских выборов.

Переизбрание на второй, а то и третий срок допускается и является обычным делом. Практически не бывает, чтобы какой-либо федеральный советник не переизбирался, если он не выставил свою кандидатуру на следующий срок. Непереизбрание Кристофа Блохера в 2007 году является исключением, подтверждающим правило. Так как же выглядит кабинет, с которым Швейцария вступит в новый 2023 год?

1. EFD | Минфин

Глава: Карин Келлер-Суттер (Karin Keller-Sutter Внешняя ссылка , партия Либералов FDP, в правительстве с 2019 года).

Количество служащих: 9500 чел.

Карин Келлер-Суттер, FDP. Keystone

Не очень «яркое», но весьма влиятельное министерство: Карин Келлер-Суттер является властелином «государственной казны», будучи в состоянии оказывать серьёзное влияние и на политику остальных Департаментов.

2. UVEK | Министерство экологии, транспорта, энергетики, коммуникаций

Глава: Альберт Рёшти (Albert Rösti Внешняя ссылка , SVP / Швейцарская народная партия, в правительстве с 2022 года).

Количество служащих: 2500 чел.

Альберт Рёшти, Швейцарская народная партия (SVP). ©keystone/peter Schneider

Досье, которые курирует Альберт Рёшти, весьма обширны и разнообразны, от климатических целей до развития туристических регионов, от транспортной инфраструктуры до атомной энергетики и средств массовой информации.

Грозящий энергетический кризис остается одним из его главных досье. Важный вопрос — будущая возможная инициатива с предложением снизить тариф медиасбора Serafe в Швейцарии с нынешних 365 до 200 франков. Напомним, что в Швейцарии нет государственных СМИ, есть только общественные (электронные) и частные (печатные).

3. EDI | Министерство внутренних дел

Руководитель: Элизабет Бом-Шнайдер (Elisabeth Baume-Schneider Внешняя ссылка , партия социал-демократов / SP, в правительстве с 2022 года).

Число служащих: 2700.

©keystone/peter Schneider

Вопросы пенсионного обеспечения и проблема постоянного роста расходов на медицинское страхование являются темами, беспокоящими швейцарцев в наибольшей степени. На ближайшие годы эта тема останется на столе у нового министра. В Швейцарии Министерство внутренних дел является одним из ключевых ведомств. Кроме того, оно курирует еще и культуру, которая будет хотя бы немного скрашивать своей гламурной стороной работу «на галерах» социалки и здравоохранения.

4. WBF | Министерство экономики, науки и образования

Глава: Ги Пармелен (Guy Parmelin Внешняя ссылка , Швейцарская народная партия — SVP / UDC, в правительстве с 2016 года).

Число служащих: 2500 чел.

Ги Пармелен, SVP. Keystone

В Швейцарии исходят из того, что наука и образование играют центральную роль для будущего процветания и благосостояния страны. Поэтому данное министерство также следует признать ключевым. Одновременно традиционно министр экономики в Швейцарии является посредником между влиятельными объединениями «капитанов бизнеса» и разнонаправленными интересами различных отраслей промышленности.

5. EDA | Министерство иностранных дел

Глава: Иньяцио Кассис (Ignazio Cassis Внешняя ссылка , партия Либералов / FDP, в правительстве с 2017 года).

Количество сотрудников: 5800 чел.

Иньяцио Кассис, FDP. Keystone

Внешнеполитическое досье внутри страны традиционно играет скорее второстепенную роль. Но после начала военной агрессии России против Украины все поменялось. Вопрос нейтралитета и одновременно поддержки Украины вышли на первый план. Проведенная летом 2022 года в Лугано Конференция по послевоенному восстановлению Украины была кульминацией президентского года главы МИД.

6. VBS | Министерство обороны, защиты населения и спорта

Глава: Мартин Пфистер (Martin Pfister, Внешняя ссылка партия «Центр» / Die Mitte, в правительстве с 2025 года).

Количество сотрудников: 12 300 чел.

Мартин Пфистер (Martin Pfister). Keystone / Anthony Anex

Положа руку на сердце, в Швейцарии это было самое «нелюбимое» министерство. Все последние годы его бюджет первым «шёл под нож» каждый раз, когда заходила речь о необходимости сокращения расходов государственной (федеральной) казны. Агрессия против Украины поменяла многое, если не все. Швейцария закупит в США новейшие истребители F35 и системы противовоздушной обороны Patriot. Техническое перевооружение и переоснащение Военно-воздушных сил и сил противовоздушной обороны, а также вопрос сотрудничества с НАТО останутся одной из важнейших тем швейцарского Минобороны.

7. EJPD | Министерство юстиции и полиции

Глава: Беат Янс (Beat Jans Внешняя ссылка , партия Социалистов / SP, в правительстве с 2023 года).

Количество сотрудников: 2900 чел.

Беат Янс, партия социалистов (SP). Keystone / Anthony Anex

Внутренняя безопасность, которой придется заниматься новичку в правительстве, давно является одним из самых «чувствительных» вопросов на политической повестке дня Швейцарии. Миграция и предоставление убежища, война России против Украины и наплыв беженцев из Украины — все эти и другие вопросы, входящие в круг вопросов этого ведомства, носят исключительно «острый» политический характер.

Новому министру потребуются стальные нервы, потому что любое принятое ею решение будет подвергаться гарантированной и жёсткой критике, и ей придется каждый раз прилагать значительные усилия, чтобы «оправдать» и обосновать эти решения.

