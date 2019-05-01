В день 1-го мая 2018 года в Женеве на митинг в пользу социальной справедливости собрались всего-то 2 тыс. человек. (© Keystone / Salvatore Di Nolfi)

Вот уже более 130 лет 1-го мая отмечается день весны и труда. Времена изменились кардинально, проблемы и требования остаются прежними.

О чем идет речь? Конец цитаты

День 1-го мая во многих странах все еще отмечается в качестве Дня весны, труда и международной солидарности трудящихся. Характерным для этого дня являются многочисленные демонстрации и митинги, организуемые, как правило левыми и крайне левыми группами и профсоюзами. Их основное требование всегда, как правило, является одним и тем же: государство не должно сокращать объем своих обязательств в социальной сфере, а в идеале оно должно увеличивать его.

Какие изменения в этом году? Конец цитаты

1 мая 2019 года: в Швейцарии профсоюзы организуют более шести десятков массовых мероприятий, включая митинги, шествия и пикетирования, речи, дебаты, кинопоказы, праздничные приемы кулинарного свойства и концерты. Лозунг нынешнего года звучит в Швейцарии следующим образом: «Mehr zum Leben» («Чтобы было больше на жизнь»). Речь идёт о повышении зарплат, о требованиях в области обеспечения равенства мужчин и женщин и о мерах по ограничению постоянного роста расходов на медицину.

1 мая 2018 года в Швейцарии на улицы вышли несколько тысяч человек, их основные требования касались установления гендерного равенства на рынке труда. Самая большая демонстрация состоялась в прошлом году в Цюрихе, участие в ней приняли 13 тыс. человек.

Углубимся немного в историю Конец цитаты

Как появился праздник 1-го мая?

Начало традициям первомайских шествий в их современном формате было положено в конце 19 века в период серьезных социальных проблем, вызванных ранней стадией развития современного капитализма. Вошла в историю забастовка рабочих 1 мая 1886 года в США, которые требовали ограничение продолжительности рабочего времени. День 1-го мая был избран для проведения стачки Американской Федерацией Труда (American Federation of Labor) в связи с тем, что тогда именно в этот день в стране начинался новый деловой год. 3-го мая полиция открыла огонь по бастующим рабочим фабрик компании McCormick в Чикаго, в результате погибли три человека.

На следующий день состоялась новая демонстрация — на сей раз это была акция протеста. Против работников правоохранительных органов были применены взрывные устройства, в ответ полиция открыла огонь на поражение. Итог: десятки человек убиты и сотни ранены. Шесть человек, которых подозревали в принадлежности к анархизму, были арестованы, четверо были казнены через повешение. Выяснить, кто на самом деле подложил полицейским бомбу, так и не удалось.

Круглая дата Как влияли Карл Маркс и его идеи на Швейцарию? В этом году, 5 мая, исполнилось 200 лет со дня рождения Карла Маркса, экономиста и журналиста. Какое влияние он оказал на Швейцарию? Автор: Феликс Мюнгер (Felix Münger), радио SRF

В 1889 году проходивший в Париже конгресс II Интернационала постановил в память об этих событиях считать день 1-го мая днем труда.

Когда в Швейцарии стали отмечать 1 мая?

С 1890 года. Швейцария относится к числу немногих стран, в которых традиция первомайских демонстраций ни разу не прерывалась. В прошлом рабочие устраивали шествия по своим муниципалитетам и общинам, держа при этом в руках транспаранты с требованиями. Затем начиналась официальная часть с речами и дебатами. Нередко на первомайских митингах принимались и резолюции политического характера. Затем начинались «неофициальная часть и культурная программа»!

Является ли день 1-го мая праздничным?

В Швейцарии на национальном уровне День 1-го мая нерабочим не является. Во многих кантонах, однако, в День труда официально позволено не работать: выходным этот день является в кантонах Базель-городской, Базель-сельский, Юра, Невшатель, Тичино, Золотурн (со второй половины дня), Шаффхаузен, Аргау, Тургау и Цюрих. Во многих странах постсоветского пространства и Европейского союза этот день является официальным выходным и праздничным днём.

(Курту)

Каковы цели и смысл 1-го мая?

Начиная с конца 19-го века положение трудящихся и социальные условия улучшились качественно. В ходе борьбы за свои права рабочие добились ограничения рабочего дня 8 часами и рабочей недели 40 часами, были введены два обязательных выходных дня, оплачиваемый отпуск, право претендовать на пенсию по старости и на страхование по безработице и т.д.

Сегодня 1-е мая в развитых странах с социальной рыночной экономикой стало днем памяти о том, что было — и что стало, а также поводом заявить о новых требованиях (равенство мужчин и женщин, защита рынка труда и заработной платы от европейского демпинга).

В многих странах постсоветского пространства день 1-го мая используется с целью выступить с актуальными требованиями. В Москве например пройдет шествие «За справедливую экономику в интересах человека труда!», организованную провластной Московской федерацией профсоюзов, пройдут и митинги политической оппозиции в России, в частности, своё шествие проведёт Алексей Навальный. Первомайские митинги, гуляния и шествия пройдут и в Киеве.



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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