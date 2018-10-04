Этот контент был опубликован 4 октября 2018 г. 13:41 04.10.2018 - 13:41

Гульнара Каримова в Москве на мероприятии Fashion Week Russia, 2011 год.

(Keystone)

Стоимость ювелирных украшений, найденных в сейфах женевского банка Lombard Odier и принадлежащих Гульнаре Каримовой, достигает 38 млн франков. Дочь умершего узбекского президента Ислама Каримова вела, как пишет пресса ШвейцарииВнешняя ссылка, роскошную жизнь в Женеве, а все её счета оплачивала фирма в кантоне Цуг. Для правительства Швейцарии этот сюжет может стать новой головной болью.

До конца 2013 года Гульнара Каримова руководила Постоянным представительством Узбекистана при ООН в Женеве. В том же году Федеральная прокуратура заморозила 800 млн франков на счетах в швейцарских банках в связи с подозрениями относительно возможного отмывания/легализации преступных средств, заведя параллельно уголовное дело в отношении Г. Каримовой и еще четверых лиц из ее окружения.

Экономические связи Швейцария укрепляется в регионе Центральной Азии? Автор: Русскоязычная редакция SWI Swissinfo и агентство SDA|ATS В настоящее время министр экономики Швейцарии Иоганн Шнайдер-Амманн совершает турне по странам Кавказа и Центральной Азии. Каковы его цели?

Кроме принадлежащей ей виллы Гульнара Каримова владела еще и небольшой, но весьма ценной коллекцией драгоценностей, например, кольцом с красным бриллиантом и алмазами стоимостью в 19, 5 млн франков. Свои же счета она оплачивала не сама, а отправляла их зарегистрированной в кантоне Цуг компании Zeromax, которая потом обанкротилась. Драгоценности были обнаружены во время обыска, проведённого правоохранительными органами, как указывает швейцарская информированная газета Tages Anzeiger, еще в 2016 году.

Тогда же была и названа общая стоимость обнаруженных ювелирных изделий (38 млн франков), причем у правоохранителей, как пишет пресса, были все основания полагать, что оплачены они были все той же компанией Zeromax, которая, обанкротившись, оставила долгов на 6,5 млрд франков. Через эту фирму, как видно, оплачивался ремонт виллы Каримовой «Магнолия» в женевском районе Колони, а также осуществлялись платежи в доход офшорных компаний на сумму в 365 млн франков в период с 2006 по 2009 годы. Банкротство Zeromax стало самым большим в швейцарской истории случаем такого рода.

«Добро» на возвращение 800 млн франков

Сама Гульнара Каримова в документах фирмы не фигурирует, однако по мнению прокуратуры, счета и другие финансовые документы все-таки говорят о том, что именно она и была истинным её владельцем. Акционеры компании из Германии, Швейцарии и России требуют теперь предоставить им доступ к замороженному состоянию Каримовой, все еще находящемуся в Швейцарии. Однако сделать это не позволяет следствие, открытое по данному делу Федеральной прокуратурой Конфедерации еще в 2013 году и не прекращённое до сих пор. Цель — рано или поздно вернуть указанные 800 млн в доход Узбекистана.

Правительство Швейцарии уже дало «добро» на возвращение этих активов. Сама компания Zeromax и дело об ее банкротстве были сначала прокуратурой в 2014 году включены в состав общего следствия против Каримовой, но потом в 2017 году исключены, несмотря на результаты обыска в 2016 году. Апелляция против этого исключения была отклонена Федеральным уголовным судом в феврале 2018 года. Результаты обыска 2016 года судом не были учтены. По его мнению, имеющиеся материалы «не позволяют сделать вывод о том, что Г. Каримова осуществляла контроль за деятельностью компании».

Сейчас Гульнара Каримова находится в Узбекистане в заключении. Критики узбекского режима критикуют решение правительства Швейцарии вернуть замороженные в Швейцарии миллионы и предупреждают, что возвращение 800 млн франков узбекскому государству только подстегнёт коррупцию, никаких реформ на эти деньги в стране проводиться не будет. Один из таких критиков, живущий в Швейцарии, предлагает вместо этого основать фонд на основе швейцарского права и использовать эти деньги для финансирования социальных проектов в Узбекистане.

Летом 2018 года уходящий скоро в отставку министр экономики Швейцарии Иоганн Шнайдер-Амман посещал с официальным визитом Узбекистан. Узбекская сторона коротко упомянула вопрос возвращения этих средств, однако швейцарский гость сослался на ведущееся следствие и ничего конкретного не сказал.



Подготовил: Игорь Петров

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