Этот контент был опубликован 14 июля 2018 г. 11:00 14.07.2018 - 11:00

Бывшие советские республики региона окончательно выйдут из тени своей бывшей метрополии, Москвы, и обратят свой взгляд на Пекин. На фото: Астана. (Keystone)

Министр экономики, образования и науки Швейцарской Конфедерации Иоганн Шнайдер-Амманн совершает во главе представительной делегации «капитанов» швейцарской экономики обстоятельное и хорошо продуманное турне по странам Кавказа и Центральной Азии: Азербайджану, Казахстану, Киргизии, Узбекистану.

Берн традиционно внимательно присматривается к этому сегменту постсоветского пространства. Еще в конце 1990-х годов он пытался, например, сделать из Киргизии «азиатскую ШвейцариюВнешняя ссылка», исходя, видимо, из того, что ландшафт обеих стран определяется горами. Удачей этот проект не окончился и не мог окончится, и поэтому сегодня Швейцария стремится закрепиться на потенциально очень многообещающем для себя рынке иначе — и в совершенно иных условиях.

Революция в Центральной Азии

Определяющим для этих условий фактором является создание вдоль исторического Шёлкового пути самого современного транспортного коридора, инициатором и вдохновителем которого является Китай. С введением его в строй товары из Поднебесной в Европу будут доставляться не как сейчас по морю за 40 дней, но по суше в срок меньше двух недель. Для региона Центральной Азии это станет самой настоящей революцией. Но не только для него.

Кардинально изменится сама структура торгово-экономических связей между Востоком и Западом. Качественно изменится центрально-азиатский промышленный климат. Наконец, заново будут сданы и геополитические карты: бывшие советские республики региона окончательно выйдут из тени своей бывшей метрополии, Москвы, и обратят взгляд на Пекин. Но сейчас это только перспективы и взгляд в будущее.

А пока новый Шёлковый путь еще предстоит построить, а это тысячи и тысячи километров асфальтовых и железных дорог, сотни туннелей и мостов, десятки портов и грузовых терминалов. Цена инвестиционного вопроса зашкаливает за 1000 млрд франков, что составляет 50 таких проектов, как NEATВнешняя ссылка. Понятно, что и швейцарский бизнес хотел бы обеспечить себе долю этого гигантского пирога и закрепиться в регионе, на территории которого играет истинная «музыка будущего».

«Мы тут, потому что мы бизнесмены», — заявил на этой неделе в понедельник на консультациях со своим азербайджанским коллегой И. Шнайдер-Амманн. «Мы хотим узнать как можно больше о том, что представляет собой новый Шёлковый путь. Со своей стороны, мы готовы предложить наше техническое ноу-хау. Давайте создадим ситуацию, в которой выиграть могут все, и никто не проиграет». Но что может сделать для этого обыкновенный министр? Да еще с учетом того, политические режимы в этом регионе астрономически далеки от швейцарских стандартов демократии?

Кто за кем летит?

Ответом на этот вопрос может стать невероятно плотный рабочий график И. Шнайдера-Амманна. Его рабочий день начинается рано утром, а завершается порой далеко за полночь. За восемь дней он запланировал посетить семь крупных метрополий в четырёх странах, в его рабочем графике учтены встречи с двумя десятками политиков на уровне министров, губернаторов и мэров, его ждут порты, заводы и фабрики региона, он разговаривает и обменивается мыслями с инвесторами и предпринимателями.

Швейцарская пресса отмечает и то, сколь тщательно подготовлено было это турне с логистической точки зрения. Вся делегация передвигается на трёх бизнес-джетах. В самолёте вместе с министров находятся еще депутат Совета кантонов (малой палаты швейцарского федерального парламента) от партии либералов (FDP) Дамиан Мюллер (Damian Müller) из кантона Аргау и два члена правительства этого же кантона. Два других самолёта, как сообщает информированная бернская газета «Der Bund», заняты представителями бизнес-сообщества, уплатившими за возможность этой поездки швейцарскому межотраслевому объединению работодателей Economiesuisse по 11 тыс. франков.

Сотрудничество Как Швейцария помогает Казахстану в создании финансового центра Автор: Олег Болдырев специально для swissinfo 1 января 2018 года в Казахстане заработал Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА). Опыт Швейцарии как финансового центра также пригодился.

Этот второй самолёт среди членов делегации так и называют «джет номер два», тогда как третий самолёт сразу же получил прозвище «Шпюлер» по имени железнодорожного магната Петера Шпюлера (Peter Spühler), владельца компании Stadler Rail AG, чьи поезда недавно начали курсироватьВнешняя ссылка в Москве между вокзалами и самыми крупными аэропортами. Сам П. Шпюлер тоже намеревался отправиться в поездку по Центральной Азии, но в самый последний момент планы его изменились, но от предложения профинансировать третий самолёт с деловыми людьми он не отказался.

Стартовав из бернского аэропорта БельпВнешняя ссылка, самолёты и в воздухе соблюдали строгую иерархию: сначала машина с министром, потом — «номер 2», только затем летит «Шпюлер». Без приключений, правда, не обошлось: главный борт застрял в Азербайджане — технический дефект. И пока шёл ремонт, «Шпюлер» играл роль самолёта-челнока: сначала к следующему пункту программы он доставил первых лиц, потом он вернулся и перевёз всех остальных — журналистов и членов правительства кантона Аргау. Спустя два дня заглавный самолет вновь встал в строй и предусмотренный порядок был восстановлен.

Коррупция и геополитические риски

Очень большой интерес проявила 10 июля швейцарская делегация к новому морскому порту КурыкВнешняя ссылка на Каспийском море. Грузовые поезда могут непосредственно здесь заезжать на специальные паромы, следовать в Азербайджан и там, также без перерыва, продолжать свой путь на запад. В рамках реализации исторического проекта Нового Шёлкового пути такого рода технологии еще сыграют решающую роль. А что же сам Иоганн Шнайдер-Амманн?

Швейцарская пресса цитирует его слова о том, что «если по итогам этой поездки удастся договориться о реализации хотя бы пары-тройки проектов, то уже можно будет считать, что время было потрачено недаром». Конечно, есть еще огромное количество проблем, связанных с коррупцией, с недостаточной степенью развития правового государства, нельзя недооценивать и геополитические риски.

твит твит Beim Treffen mit dem Premierminister von Uzbekistan, Abdulla Aripov, in Tashkent standen Wirtschaftsfragen und die Berufsbildung im Mittelpunkt #CHZentralasienMission2018 pic.twitter.com/6NvkSHDm6h — J N Schneider-Ammann (@_BR_JSA) 12. Juli 2018

Однако, и об этом говорили почти все участники поездки из числа бизнесменов, в Центральной Азии есть главное, а именно, настроение прорыва и созидания. Об этом же упоминал и министр Шнайдер-Амманн: «Здесь, в Казахстане, я столкнулся с, наверное, самым сильным за пределами Швейцарии предпринимательским духом».



Подготовил: Игорь Петров, SWI Swissinfo

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