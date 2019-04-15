В настоящее время Дж. Ассанж помещен под стражу на территории Великобритании. Его дальнейшая судьба туманна.

(Keystone)

Официальный Берн проанализирует целесообразность предоставления Джулиану Ассанжу политического убежища — с таким требованием к МИД страны обратилось правительство Женевы в четверг на прошлой неделе, то есть ровно в день ареста одного из основателей портала Wikileaks в Лондоне. Это совпадение придет позиции властей города Кальвина особую политическую взрывоопасность.

«Защита и поддержка прав человека относятся к внешнеполитическим целям Швейцарии», — цитирует швейцарская газета Sonntagszeitung письмо от правительства Женевы с требованием к МИД Конфедерации рассмотреть целесообразность предоставления Джулиану Ассанжу политического убежища.

Письмо было подписано председателем городского правительства, мэром Женевы Сами Канааном (Sami Kanaan, партия социал-демократов, SP). По его мнению, «права человека в случае Джулиана Ассанжа ущемлены» в недопустимой степени. «Он и так уже был вынужден провести семь лет на территории посольства Эквадора в Лондоне без возможности видеть дневной свет и без доступа к надлежащей медицинской помощи, но только так он мог всё это время избегать ареста», — указано далее в письме из Женевы.

Как указывает Сами Канаан, «своим сайтом „Викиликс“ Дж. Ассанж способствовал защите прав человека». Напомним, что в 2010 году на этом сайте была опубликована видеозапись, переданная Дж. Ассанжу его единомышленником сержантом Бредли Меннингом (сегодня, после перемены пола, его зовут Челси Меннинг). Этот материал фиксировал проведение подразделением армии США «зачистки» в Багдаде от 12 июля 2007 года, в ходе которой погибли мирные жители.

Кроме того, Дж. Ассанж получил тексты более двухсот тысяч шифротелеграмм и почти пятисот тысяч донесений командиров частей и подразделений армии США, действовавших в Ираке и Афганистане. Есть мнение, что исламисты в этих странах получили на основании этой утечки возможность вычислить и ликвидировать многих из числа тех, кто сотрудничал с американской стороной.

В настоящее время Дж. Ассанж помещен под стражу на территории Великобритании. Его дальнейшая судьба туманна. Британская сторона еще с 2012 года ожидает показаний Ассанжа перед судом в связи с обвинениями в изнасиловании со стороны известной шведской активистки и защитницы прав женщин Анны Ардин. Кроме того, ему грозит высылка в США, где Дж. Ассанжу может «светить» немалый срок за нарушение гостайны.

Напомним, что соратник Дж. Ассанжа Б. Меннинг был 21 августа 2013 года приговорён военным трибуналом США к 35 годам лишения свободы за передачу секретных документов сайту Wikileaks. В январе 2017 года президент США Барак Обама помиловал Ч. Мэннинг, существенно сократив срок её тюремного заключения. В результате она вышла на свободу 17 мая 2017 года. Получить в своё распоряжение Дж. Ассанжа хотела бы и Швеция в связи с упомянутыми обвинениями в изнасиловании как со стороны уже упомянутой А. Ардин, так и еще одной левой активистки Софии Вилен.

«Если не Женева, город миротворцев, то кто еще?»

С учетом такой в высшей степени запутанной ситуации требование Женевы к МИД Швейцарии предоставить Ассанжу убежище выглядит весьма неоднозначно. Изначальным инициатором этой идеи был Эрик Бертина (Eric Bertinat), депутат городского парламента Женевы от Швейцарской народной партии (SVP/ UDC). Обычно его партия строго отрицательно относится к любой иммиграции в Швейцарию, но в данном случае Э. Бертина проявил себя не с партийной стороны, но с городской.

Указав, что он является «прежде всего женевцем и душой и телом», политик заявил, что «если не Женева, город миротворцев, должна предоставить Ассанжу убежище, то кто же ещё»? По мнению Э. Бертина только благодаря таким людям, как Дж. Ассанж «мир имеет шанс не скатиться к тоталитаризму». Решение о необходимости обратиться в Берн в МИД страны с соответствующей просьбой было принято по инициативе Э. Бертина еще в феврале 2019 года.

На федеральном уровне в пользу предоставления Ассанжу убежища в Швейцарии выступал еще в 2017 году депутат Национального совета от Швейцарской народной партии (SVP) Жан-Люк Аддор (Jean-Luc Addor). Тогда правительство Швейцарии ответило на его депутатский запрос в том смысле, что Дж. Ассанж не может быть рассматриваем в качестве защитника прав человека, кроме того, его частные, личные права человека никак не ущемляются. Тогда же эксперты «Рабочей группы ООН по насильственным или недобровольным исчезновениям» (Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances) пришли к прямо противоположному выводу.

Окончательное решение относительно нового требования предоставить Дж. Ассанжу убежище в Швейцарии будет рассмотрено МИД страны. По его словам, «Швейцария не вовлечена напрямую в эти события, однако внимательно следит за развитием ситуации, ожидая, что задержанному будет обеспечена возможность получить честный и открытый процесс с соблюдением всех современных норм правосудия».



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров

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