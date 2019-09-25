Великобритания и Канада совместно провели первую в истории Глобальную конференцию по свободе СМИ, прошедшую в июле 2019 года в Лондоне.

(UK Foreign and Commonwealth Office via Flickr Creative Commons)

Для противодействия угрозе, которую дезинформация представляет для демократии, необходимо сотрудничество на международном уровне, — утверждает заместитель главы Посольства Великобритании в Швейцарии.



точка зрения точка зрения

Отмечавшийся недавно Международный день демократии навел нас на непростые размышления как о перспективах выживания общественных моделей Соединенного Королевства и Швейцарии с их вековыми демократическими традициями, так и о новых угрозах, с которыми сталкиваются либеральные демократии в современном мире. Одной из таких угроз является дезинформация: намеренное создание ложной информации ради обмана общественности или намеренного введения ее в заблуждение. Посредством дезинформации происходит подрыв наших демократических ценностей и саботируется возможность проведения рациональных дискуссий. Дезинформация представляет собой угрозу либеральным и демократическим основам, на которые опираются институты гражданского общества, свободные СМИ и глобальные интернет-компании.

Старая проблема и современные методы

Применение дезинформации — явление не новое. Еще в 1923 году Сталин уже создал так называемое Специальное бюро по дезинформации (Дезинфбюро). Но сегодня мы живем в условиях цифровой революции и фундаментальных преобразований в области передачи данных, благодаря чему процесс распространения информации ускорился в разы и стал более доступным. В ходе этого процесса наши традиционные средства массовой информации сдают свои позиции в плане их влияния на читателей и в плане численности аудитории, а их место занимают неподдающиеся регулированию интернет-форумы, в результате чего размываются критерии истины, потенциал демократии сжимается, подрывается сплоченность демократических обществ.

На прошлой неделе в ходе проведения в Берне ряда мероприятий (см. инфобокс ниже) один из приглашенных экспертов рассказывал о новых тенденциях в области информационной пропаганды: он говорил и об аккаунтах-ботах, подражающих поведению человека и создаваемых для увеличения нежелательного контента, и о предоставлении трибуны лицам, находящимися на самом краю политического спектра, и об использовании глубокой персонализации контента с помощью искусственного интеллекта. Сюда входят таргетированные рекламные акции, а также применение соответствующей контент-аналитики с целью снижения, например, явки избирателей к урнам на голосованиях.

В ходу и другие методы, такие как распространение конспирологических теорий и теорий заговора, распространение пропаганды и дезинформации в отношении политических партий или реальных проблем, а также прицельный троллинг, когда проплаченные политические комментаторы преследуют пользователей с иными политическими взглядами. Правительства почти всех европейских стран в свое время становились объектами дезинформации, распространяемой в основном теми, кто намерен сеять раздор.

Известно, что некоторые государства на регулярной основе используют дезинформацию в качестве инструмента внешней политики. Существует бесчисленное множество примеров того, как такие государства распространяли в мире ложную или подтасованную информацию в целях дестабилизации своих предполагаемых противников и оппонентом и сокрытия своих собственных действий.

Примером тому служит ложная информация о применении химического оружия в Сирии, которая вполне была способна подорвать доверие к системе международных отношений, основанной на силе права. И если одни такие страны просто блокируют доступ в Интернет, чтобы воспрепятствовать распространению критической информации, то другие, лишенные пока такой возможности, пытаются вместо этого наполнять сетевое пространство выгодной себе пропагандой.

Действуя сообща

Великобритания в своей внутренней политике реагирует на дезинформацию, фокусируясь на четырех основных направлениях: на проведении дополнительных исследований, чтобы лучше понимать масштабы, сферу охвата и потенциальное воздействие дезинформации; на повышении степени устойчивости общественности к дезинформации при помощи распространения медийной грамотности; на повышении прозрачности и подотчетности онлайн-среды, в которой происходит обмен информацией; и на перепроверке того, насколько адекватно действующее по этой проблеме законодательство.

В апреле мы анонсировали факт формулирования нами «Наиболее новаторских предложенийВнешняя ссылка», направленных на создание всеобъемлющей нормативно-правовой базы для борьбы с целым рядом онлайн-угроз, включая дезинформацию. Мы на законодательном уровне будем вменять IT-компаниям в обязанность более внимательное отношение к пользователям, надзор за чем будет осуществлять независимый регулирующий орган. Мы стремимся разработать структуру по сохранению безопасности граждан, обеспечив при этом свободу их общения и доступ к информации в Интернете.

Мы гарантируем, что в основе нашего подхода будет лежать свобода выражения мнений. Прежде чем предпринимать любые действия, независимый регулирующий орган будет обязан должным образом учитывать свободу выражения мнений и неприкосновенность частной жизни. Великобритания поддерживает свободу слова в качестве одного из основных прав человека и важнейшего инструмента реализации всего спектра прав человека, защита которых предусмотрена законодательством Великобритании и международным правом. Недавно мы завершили общественные слушания по нашим предложениям, и мы продолжим взаимодействие по этому вопросу с различными заинтересованными сторонами.

Аналитика Заметки на полях «Доктрины Иньяцио Кассиса» Как Швейцария пытается сформировать свою внешнеполитическую доктрину на следующее десятилетие. Автор: Игорь Петров

На первой Глобальной конференции по свободе СМИВнешняя ссылка, прошедшей в июле 2019 года в Лондоне, мы сформировали коалицию стран, выступающих в защиту свободы СМИ. Швейцария и другие страны присоединились к нам, подписав «Глобальное обязательство». Из документов о своих приоритетных задачах, которые Швейцария опубликовала к началу 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, мы с удовлетворением узнали о намерении Швейцарии играть более активную роль в работе инициативы под названием «Группа друзей по защите журналистовВнешняя ссылка». Мы обращаемся с просьбой о пожертвованиях ко всем странам мира для создания Глобального фонда защиты СМИ, которым будет управлять ЮНЕСКО и который будет оказывать содействие журналистам в получении доступа к юридическому сопровождению и в обеспечении безопасности репортерских расследований.

Сама Великобритания в целях противодействия дезинформации инвестирует 125 млн. швейцарских франков (126 млн. долларов США). Эти деньги пойдут, в частности, на оказание поддержки независимым СМИ. Но одним из самых эффективных средств борьбы с дезинформацией является, прежде всего, создание здорового, свободного, разнообразного мединйного ландшафта — то есть такой новостной среды, в которой будет преобладать достоверный контент, поскольку будущее имеют только высококачественные и адекватные новости, публикуемые в реальном времени. Мы расширяем свою работу с международными партнерами, такими как Швейцария, а также с научными кругами и гражданским обществом в целях выявления и изобличения дезинформации.

В недавно опубликованной Стратегии внешней политики ШвейцарииВнешняя ссылка на период до 2028 г. предполагается, что Швейцария будет играть лидирующую роль в организации управления процессом перехода на цифровые технологии с опорой на потенциал Женевы международной. Будучи страной, традиционно заинтересованной в укреплении международного миропорядка, основанного на соблюдении общих для всех правил, Швейцария может более активно выступать в качестве защитницы свободы СМИ, а также информационной безопасности.

Мнение эксперта Владимир Путин и его «тройка»: смещать акценты, отрицать, дискредитировать За 20 путинских лет Россия разработала стратегию «мягкой силы» для воздействия на политические взгляды Запада, в том числе и на Швейцарию. Автор: Торнике Метревели (Tornike Metreveli) Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 английский (en) Putin’s European waltz in 3D: deflect, deny, discredit

Посольства Великобритании и Канады в Берне совместно провели ряд мероприятий, направленных на углубление взаимопонимания и создание платформы для сотрудничества в целях противодействия политической дезинформации. Среди них были мероприятия по взаимодействию с партнерами по НАТО, дискуссии с членами правительства Швейцарии, а также открытая тематическая дискуссия совместно с порталом SWI swissinfo.ch. Эти мероприятия проходили после совместного проведения Великобританией и Канадой в июле в Лондоне первой в истории Глобальной конференции по свободе СМИ, созванной с целью привлечения внимания общественности к проблеме свободы СМИ и с целью сделать так, чтобы правительства и лица, которые нарушают эту свободу, заплатили за свои деяния как можно более высокую цену. Конец инфобокса



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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