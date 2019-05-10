Новая штаб-квартира стоила казне 59,4 млн швейцарских франков. В настоящее время там работает около 350 сотрудников МФКК. (swissinfo.ch)

Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФККВнешняя ссылка) открыла свою новую штаб-квартиру в Женеве. Финансирование проекта происходило за счет федерального бюджета: Берн выделил на эти цели безвозвратный кредит.

«Это здание — дом всего человечества, это дом национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, число которых доходит до 191, это дом 14-ти миллионов наших добровольцев. Международная Федерация тесно связана с Женевой, и я хотел бы поблагодарить всех вас за то, что мы чувствуем себя здесь как дома», — сказал президент МФКК Франческо Рокка (Francesco Rocca) на церемонии открытия новой штаб-квартиры в Женеве в начале недели.

Новое здание штаб-квартиры было построено благодаря беспроцентному государственному займу Швейцарии и обошлось федеральному бюджету в 59,4 млн швейцарских франков. Новое здание обеспечит офисами 350 постоянных сотрудников МФКК.

Внешний контент View from International Federation HQ Spectacular view from 6th-floor meeting room of new @ifrc HQ in Geneva pic.twitter.com/FuiVppsRfr — Simon Bradley (@sibradley1) 6. Mai 2019 Вид с 6 этажа штаб-квартиры Красного Креста в Женеве

Открытие нового офиса МФКК в Женеве состоялось на следующий день после того, как организация отметила свое 100-летие. Ранее известная как Лига обществ Красного Креста, МФКК была создана после завершения Первой мировой войны 5-го мая 1919 года американским, британским, итальянским, японским и французским обществами Красного Креста. Цель: оказания гуманитарной помощи пострадавшим и нуждающимся людям в мирное время. Швейцарский Красный Крест (SRC) присоединился к этой международной организации в 1920 году.

С самого начала в Женеве находилась и находится до сих пор штаб-квартира секретариата МФКК, лишь однажды ее переносили в Париж в период с 1922 по 1939 годы. «Мы чрезвычайно гордимся тем фактом, что именно у нас, в Швейцарии, находится секретариат организации, координирующей деятельность крупнейшей в мире сетевой структуры по оказанию гуманитарной помощи», — подчеркнул во время торжественной церемонии открытия Валентин Целльвегер (Valentin ZellwegerВнешняя ссылка), Постоянный представитель Швейцарской Конфедерации при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

«Швейцария очень рада тому, что МФКК может отметить свой столетний юбилей в более просторной и современной штаб-квартире, удачно вписанной в планировку городе и являющейся, к тому же, примером в плане инновационного использования передовых ресурсо- и энергосберегающих технологий», — отметил швейцарский дипломат. В «Федерацию» организацию переименовали в начале 1990-х годов, но оперативная работа МФКК и сегодня, вне зависимости от названия, направлена прежде всего на оказание помощи людям, пострадавшим от стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций по всему миру.

Основатель мирового Движения Красного Креста — Швейцарский Международный Комитет Красного Креста (МККК)Внешняя ссылка, созданный в 1863 году, — также располагается в Женеве, но это другая организация и ее не следует путать с МФКК. Она свое основное внимание уделяет оказанию помощи людям, пострадавшим от конфликтов и вооруженного насилия, а также защите и продвижению международного гуманитарного права.



Русскоязычную версию материала подготовила Надежда Капоне.

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