Федеральный канцлер Вальтер Турнхерр (Walter Thurnherr), предпочитает, чтобы его называли не восьмым министром, а, скорее, старшим чиновником на службе у народа.

(Keystone)

Его называют «начальник штаба», а на деле он — руководитель аппарата правительства и парламента, тот самый «восьмой человек» на фотографии кабинета, которого почти всегда ошибочно принимают за министра. Какие уроки должна извлечь Швейцария как страна и общество из коронавирусного кризиса, что делало правительство правильно, а что нет? На эти вопросы Вальтер Турнхерр ответил в интервью швейцарской газете «Блик».Внешняя ссылка

По словам Вальтера Турнхерра, «уже более десяти лет назад во всех аналитических докладах и записках с оценками тех или иных рисков говорилось, что пандемия наступит, и вопрос был только в том, когда это случится. Парадоксально, но чаще всего людям как «снег на голову» падают именно те события, о вероятности которых говорили все и везде. Многие видимо думали, что эпидемия может произойти, но, вероятно, это случится где-то в другом месте, но только не у нас».

На вопрос о том, как изменилась в ситуации коронавирусной эпидемии работа правительства, Федеральный канцлер ответил, что «работа осталась прежней, только велась она более интенсивно. Обычно на подготовку решения по каждому вопросу оперативного списка дел правительства уходит около трех недель. С середины марта до начала мая все было по-другому: дела к рассмотрению мы принимали вплоть до полуночи, потом мы проверяли их и переводили (на другие официальные языки, их в Швейцарии, как известно, три, — прим. ред.), сотрудники всех министерств и Федеральной канцелярии просматривали досье, писали заключения по ним, а на следующее утро в 9 часов утра решение было уже готово».

По словам Вальтера Турнхерра, «как правило у нас проходит одно заседание Федерального совета (правительства страны) в неделю. В марте же был период, в ходе которого мы проводили по пять заседаний за восемь дней. Для некоторых структур и ведомств системы федеральных органов исполнительной власти это означало необходимость работать по 7 дней в неделю и 24 часа в сутки. Федеральный совет — коллегиальный орган исполнительной власти— работал почти на пределе».

Как говорит далее канцлер, «позитивной и самой сильной стороной нашей системы коллективной власти является возможность изучать и обсуждать все вопросы с самых разных точек зрения. Однако, находясь под давлением кризиса, делать это было практически невозможно. Нам пришлось отредактировать и отсмотреть более 170 проектов решений, напрямую связанных с кризисом, некоторые — в крайне сжатые сроки, а ведь цена вопроса порой исчислялась миллиардами».

А как насчет знаменитых швейцарских «бюрократических колес», которые вращаются порой слишком медленно?

Назначить того, кто знает? Нет!

Может, стоило назначить кого-то главным на время кризиса и дать ему полномочия решать всё в единоличном порядке? Вальтер Турнхерр не согласен. «Конечно, так было бы быстрее. Но ценой «быстрых решений» порой являются грубейшие ошибки. В рамках системы коллективной власти ошибки тоже возможны, но я считаю, что в целом они менее вероятны. И особенно в кризисных ситуациях очень важно «семь раз отмерить».

Как сказал однажды культовый швейцарский политик, член Федерального совета Вилли Ричард (Willi Ritschard, 1918-1983): «Если вы сядете не на тот поезд, то после отправления все остановки у вас будут неправильными». И это касается не только железнодорожных перевозок. Часто во время консультаций в кабинете возникают, возможно, в самую последнюю минуту вопросы или темы, которые бы ни в одной другой системе просто не были бы замечены».

Разумеется, не может никого не волновать вопрос про экономику. Что с ней — пациент скорее жив? «Риск, что экономике и дальше будет наноситься урон, существует. Собственно, существенные потери уже очевидны. В любом случае, последствия (коронавирусного кризиса) будут занимать нас еще долгие годы, хотя бы из-за (резко выросшего) долгового бремени. Однако в настоящее время приоритетная задача – исключить все эпидемиологические риски в дополнение к решению экономических проблем».

Уклончивый ответ

Каковые же выводы и уроки? Здесь бывший дипломат, работавший в том числе и в Москве, отвечает «уклончиво». «Не хочу в своих оценках забегать вперед, тем более что совершенству нет предела. Но все же нужно признать: система здравоохранения своих возможностей отнюдь не исчерпала, практически все пациенты получили более или менее адекватную помощь. Федеральное правительство смогло быстро и без бюрократических проволочек поддержать бизнес.

«Если вы сядете не на тот поезд, то после отправления все остановки у вас будут неправильными». Вилли Ричард, швейцарский политик

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Куда более критично мы проанализируем все наши административные процессы, например причины того, что произошло в области закупок медицинских материалов, а также вообще перспективное планирование профилактических антипандемических мер и планы противодействия эпидемии оперативного уровня. Проанализируем мы и вопрос целесообразности внесения новых поправок в «Закон об эпидемияхВнешняя ссылка».

Дипломат в Москве Вальтер Турнхерр (Walter Thurnherr, 56) вырос в общине Волен (Wohlen, кантон Аргау/AG), изучал теоретическую физику в ВТШ Цюриха (ETH Zürich). Член партии демохристиан (CVP). Избран Федеральным канцлером в декабре 2015 года, а до того работал на различных дипломатических должностях, в том числе в Москве. Затем трудился в МИД (EDA), в Министерстве экологии, энергетики, транспорта и коммуникаций (Uvek). С женой и двумя детьми живет в общине Зигрисвиль (Sigriswil, кантон Берн/BE) на Тунском озере (Thunersee).

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Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, Keystone-SDA

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