Этот контент был опубликован 28 ноября 2019 г. 7:00

Уни Дюфур (Uni Dufour), административный корпус Женевского университета (2006 год).

(Keystone/Gaetan Bally)

Швейцария и Россия подписали Декларацию о намерениях, в которой зафиксировано обоюдное желание развивать межгосударственное сотрудничество в области академических обменов, передовых научных исследований и технологий.

Декларация закладывает основу для будущих совместных проектов, которые будут запущены в следующем 2020 году. Об этом говорится в заявленииВнешняя ссылка Швейцарского Государственного секретариата по вопросам образования, науки и инноваций (Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation — SBFI, подразделение Минэкономразвития), сделанном в понедельник, 25 ноября 2019 года. Правда, детали совместной работы еще только предстоит определить.

А кстати…

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Основными партнерами в рамках этого нового этапа сотрудничества станут Швейцарский национальный научный венчурный фонд (SNFВнешняя ссылка) и Российский фонд фундаментальных исследований. Делегация Государственного секретариата, SNF и Женевского университета провела в Москве переговоры с членами российского научного сообщества и сотрудниками инновационных агентств, а также с представителями российских университетов.

По данным Госсекретариата по вопросам образования, науки и инноваций, целью уже четвертого заседания совместной российско-швейцарской рабочей группы, созданной в 2012 году, было определение двусторонних, а также международных форматов сотрудничества и программ расширения научно-академического сотрудничества двух стран. Национальный научный фонд Швейцарии уже поддержал в совокупности более 200 проектов с российским участием.

Россия входит в число двух десятков ведущих международных партнеров Конфедерации в области научных исследований. За последние два года только Женевский университет запустил и профинансировал 15 проектов. Всего начиная с 1994 года швейцарские власти предоставили специальные стипендииВнешняя ссылка более 250 российским ученым, в целом очень и очень мало.

Дипломатия Президенты Швейцарии и России решили углубить сотрудничество Президенты Швейцарии и России Ули Маурер и Владимир Путин обсудили вопросы взаимных политических отношений и актуальные темы экономического досье. Этот контент был опубликован 21 ноября 2019 г. 21:11



Русскоязычную версию материала подготовила Надежда Капоне, swissinfo.ch

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