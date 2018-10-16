Этот контент был опубликован 16 октября 2018 г. 11:00 16.10.2018 - 11:00

Стоимость жилья в Швейцарии может быть для студента астрономической, не дешевле и питание. Но выход есть... (Keystone)

Несмотря на относительно низкую стоимость обучения в Швейцарии расходы на проживание здесь могут нанести в итоге ощутимый удар по студенческому бюджету. Но насколько эти расходы велики по сравнению с США или Соединённым Королевством?

Большинство иностранных студентов часто задаются вопросом: «Какую сумму мне нужно выделить на обучение?». Получить представление о стоимости обучения относительно просто, обратившись в соответствующее высшее учебное заведение, но рассчитать затраты на проживание оказывается куда сложнее. Причина в том, что на ситуацию оказывает влияние целый ряд факторов. В Швейцарии потенциальные иностранные студенты, подающие заявку на получение визы или разрешения на проживание, должны предоставить властям гарантии того, что они в состоянии покрыть финансовые расходы, связанные с обучением.

Чтобы помочь студентам рассчитать сумму, в которую могут вылиться эти расходы, многие вузы и университеты предоставляют собственную разбивку по средним расходам на проживание в своём регионе. Быстрый просмотр данных по отобранным учебным заведениям показал, что расходы на проживание в Швейцарии могут варьироваться в диапазоне от 1 500 до 2 800 швейцарских франков в месяц (от 96 тыс. рублей / 40 тыс. гривен до 180 тыс. рублей / 78 тыс. гривен в месяц).

Что касается Соединённого Королевства, то хорошее представление о местных расходах на проживание дают университетские сайты. Эдинбургский университет приводит данные о расходах в диапазоне от £ 695 до £ 1350 (от $ 896 до $ 1741) в месяц с учетом общих расходов, включая проживание. Это сопоставимо с оценкой стоимости среднемесячных расходов студентов Манчестерского университета (на уровне около 925 фунтов стерлингов). Средняя стоимость расходов для студентов Имперского колледжа Лондона несколько выше – 1 220 фунтов стерлингов в месяц, включая арендную плату.

В США стоимость проживания во многом зависит от качества жилищных условий, которые выбирает для себя студент. В одном из сравнений предлагается минимальный 9-месячный бюджет в размере 12 550 долларов (12 260 швейцарских франков) и бюджет, предполагающий чуть более комфортабельный образ жизни, который начинается от 18 730 долларов США. Проживание в столице Вашингтон, округ Колумбия, возглавляет этот списокВнешняя ссылка как наиболее дорогостоящее (в диапазоне от 14 809 до 22 101 долларов США), а проживание в Питтсбурге, Детройте и Сент-Луисе считается самым доступным (от 12 550 до 18 730 долларов США).

Квартирный вопрос

В Швейцарии большая часть студенческого бюджета уйдет именно на оплату жилья, при этом величина арендной платы может сильно зависеть от жилищных условий и расположения жилого объекта. Фрибургский университет Внешняя ссылка— единственный университет в Швейцарии, где преподавание ведётся на двух языках (французском и немецком) − предлагает студентам сокращать расходы за счет проживания в студенческом общежитии всего за 350 швейцарских франков в месяц. В швейцарских городах, где возможность такого проживания отсутствует, арендная плата, вероятно, будет по меньшей мере раза в два выше.

В Соединённом Королевстве, безусловно, самым дорогим городом является Лондон. Особенно высоки там ставки арендной платы за жильё. Согласно данным опроса, проведённого банком NatWestВнешняя ссылка, студентам, живущим в Лондоне, вполне вероятно придется платить около £ 668 в месяц за одну комнату. В других местах ставки арендной платы гораздо ниже. В Глазго, Халле и Белфасте студенты платят от £ 340 до £ 400 в месяц.

Большинство высших учебных заведений (вузов) располагают собственными жилыми помещениями, которые они сдают внаём своим студентам на срок от 37 до 51 недели. Эти помещения, как правило, дешевле, расположены недалеко от центра, лучше оборудованы и лучше содержатся, нежели жилье, которое студент может позволить себе в частном секторе. Иностранным студентам, вновь прибывшим в Соединённое Королевство, обычно отдаётся предпочтение при распределении этих помещений, учитывая дополнительные трудности, с которыми обычно сталкиваются люди при переезде на большие расстояния.

Как и в случае оплаты университетского обучения расходы на проживание в Соединённых Штатах будут сильно отличаться в зависимости от места проживания и конкретной ситуации студента. Обучается ли он на бакалавра и живет в университетском городке? Или получает диплом магистра и живет за пределами кампуса? Живет ли он один или в комнате с другим студентом? Для студентов-иностранцев, обучающихся на бакалавра в США и проживающих в кампусе бесплатного университетаВнешняя ссылка, стоимость проживания и питания составит в среднем 10 800 долларов в год. Сюда относится проживание в общежитии и платное питание в столовой. Жизнь за пределами кампуса имеет свои преимущества и недостатки. Такое проживание в течение 9 месяцевВнешняя ссылка в среднем обойдётся вам в 18 730 долларов США.

Прочие расходы

После расходов на проживание самая затратная статья расходов в Швейцарии — это еда, и она печально известна своей дороговизной. Вузы рекомендуют откладывать сумму в размере около 450 швейцарских франков в месяц, чтобы заполнить холодильник продуктами или питаться в университетской столовой. Затем следует получение базовой медицинской страховки, которая обязательна для всех резидентов за исключением студентов, у которых уже есть сопоставимые страховки. Минимальные затраты везде разные, но некоторые страховщики предлагают скидки для молодёжи, не достигшей 26 лет, или даже пакеты услугВнешняя ссылка по доступным ценам, специально предназначенные для иностранных студентов, поэтому ожидайте, что счет за месяц составит сумму от 100 до 350 швейцарских франков.

Также не стоит забывать о счетах за телефон и интернет, стоимость которых составит 100-150 швейцарских франков, а также о расходах на транспорт (еще 50-100 швейцарских франков). Что касается материалов учебных курсов, то некоторые университеты приводят ежемесячный бюджет в размере примерно 100-150 швейцарских франков, хотя в зависимости от отрасли знаний эта сумма может меняться. Упомянем также, что в Швейцарии безумно дорогие книги, новейшая монография по теме может стоить до 80 франков. Согласно данным Федеральной политехнической школой Лозанны (EPFL) студенты архитектурных вузов должны рассчитывать на дополнительные расходы из-за выездных учебно-практических занятий. Другие факторы, например, доступ к ксерокопированию раздаточного материала (который, как правило, дешевле книг), также необходимо обязательно учесть в расчётах.



Принимая во внимание все эти неизбежные расходы, которые необходимо учитывать в ежемесячном бюджете, студенты могут задаться вопросом, останутся ли у них деньги на карманные расходы и досуг? Билет в кино в Швейцарии обойдётся зрителю в среднем в 17 франков. Есть и более дешёвые и даже бесплатные альтернативы, например, посещение многочисленных общественных бассейнов, которые не берут плату за вход. Или ознакомьтесь с культурно-досуговыми мероприятиями на территории кампуса: билет в студенческий театр уж точно обойдётся дешевле, нежели поход в Цюрихскую оперу.

В Соединённом Королевстве расходы, не связанные с проживанием, также могут составить значительную сумму. Калькулятор студенческого бюджета, опубликованный на информационном сайте Which UniversityВнешняя ссылка, может сослужить добрую службу при расчёте своих расходов, как больших, так и малых. Вообще говоря, основными дополнительными расходами являются транспорт, еда и напитки, а также коммунальные услуги, хотя на территории университетского кампуса они обычно включаются в плату за проживание. Стоимость книг и расходных материалов, которые предоставляет университет, составляет около 15 фунтов стерлингов в неделю, услуги мобильной телефонной связи обойдутся от 10 до 30 фунтов стерлингов в месяц, а пинту пива можно купить по цене от 2,50 до 5 фунтов стерлингов.

Для студентов, проживающих в кампусе в США, книги и прочие расходные материалы могут обойтись в среднем в 1 250 долларов США, транспортные расходы составят 1 170 долларов США, а прочие расходы обойдутся еще в 2100 долларов США в год. И, по-видимому, эти расходы имеют тенденцию ростаВнешняя ссылка. Студентам, проживающим вне кампуса, следует в бюджете отложить на еду около 286 долл. США в месяц, а проезд − который приблизительно составляет 18% от общих расходов — встанет примерно в 374 долл. США в месяц.

Есть способы несколько сократить расходы. Если жилые помещения, расположенные за пределами кампуса, находятся в пешей доступности от университета, и нет необходимости покупать проездной на электричку для поездок на учёбу, то тогда транспортные расходы могут заметно сократиться. Если студент будет реже посещать рестораны (где цены могут быть разнымиВнешняя ссылка в зависимости от ресторана) или не ходить каждый день в кино (средняя стоимость билетаВнешняя ссылка составляет 9,16 долл. США), то, возможно, удастся кое-что и сэкономить.

Наши авторы Тони Ганцер — американский журналист, базирующийся в Кливленде, штат Огайо, жил и работал в Швейцарии многие годы. В этой серии публикаций он поможет нам разобраться с американской системой университетского образования. Жеральдин Вонг-Сак-Хой — канадская журналистка, проживающая в Швейцарии. Освещает вопросы швейцарской университетской системы. Кроме того, она реализует для нас проекты в области фактчекинга. Лео Ширмур — студент-аспирант Оксфордского университета, живет и учится в Великобритании и Швейцарии. Он консультирует нас по британской системе образования.

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Перевод и подготовка: русскоязычная редакция SWI Swissinfo, swissinfo.ch

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