Этот контент был опубликован 24 октября 2019 г. 6:30

Инцидент произошел вчера в 7.40 утра возле здания штаб-квартиры Агентства ООН по делам беженцев.

(Keystone / Gaetan Bally)

В среду утром 23 октября возле штаб-квартиры Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ) в Женеве некий мужчина совершил попытку самосожжения. Им оказался сирийский курд, постоянно проживающий в Германии. Он был доставлен на вертолете в местную клинику.

По сообщениям информационных агентств курд облил себя бензином и поджег возле здания штаб-квартиры УВКБ. «Это сирийский курд, родившийся в 1988 году и проживающий в Германии», — заявил изданию «20 минут» представитель пресс-службы полиции Женевы Сильвен Гийом-Жантиль (Silvain Guillaume-Gentil).

Скорая помощь приехала быстро, и мужчине, как сообщается, удалось спасти жизнь. Затем на вертолете его доставили с Площади Наций перед штаб-квартирой ООН в Университетскую клинику Лозанны (CHUV), которая специализируется на лечении ожогов. По сообщениям, инцидент произошел около 7.40 утра, когда многие сотрудники ООН шли или уже пришли на работу.

«Меня разбудили крики с улицы», — сказал местный житель «20 минутам». «Я слышал крики и стоны, неоднократно повторяющиеся, потом увидел, что что-то происходит за пределами здания УВКБ ООН. Там было много полицейских машин, скорой помощи и пожарных... позже я увидел человека, которого вынесли на носилках».

Внешний контент Helicopter Syrian Kurd from Germany who set light to himself outside UNHCR in Geneva helicoptered to Geneva University Hospital pic.twitter.com/Gbzr2zB0Ih — Simon Bradley (@sibradley1) October 23, 2019

Мотивы неясны

Мотивы курда пока остаются неясными. Напомним, что сейчас наблюдается период высокой напряженности и всплеск насилия в северо-восточной Сирии: после решения США вывести своих военнослужащих из региона, был «расчищен» путь для Турции, которая ввела войска на контролируемую курдами территорию.

Решение Д. Трампа позволило президенту Турции Т. Эрдогану начать наступление в регионе для создания 32-километровой «безопасной зоны», свободной от курдского ополчения YPG и запланированной как место, куда могут быть переселены беженцы.

Кроме того, во вторник после прекращения огня Анкара и Москва договорились о том, что сирийские и российские войска будут развернуты на северо-востоке Сирии для того, чтобы вывести курдских бойцов YPG, а также их оружие, с пограничных с Турцией регионов. По данным ООН, более 176 000 человекВнешняя ссылка покинули свои дома с тех пор, как Турция начала свое наступление.

Среди них как местные жители, так и ранее перемещенные сюда беженцы. За неделю из районов боевых действий на северо-востоке Сирии в Ирак бежали 7 000 человекВнешняя ссылка. За последние две недели во многих швейцарских городах — в Женеве, Берне, Цюрихе, Люцерне — прошли демонстрации против действий Турции в Сирии.



Мирное урегулирование Глава МИД Швейцарии принял в Берне спецпосланника ООН по Сирии Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис провел к Берне консультации со специальным посланником Генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном. Этот контент был опубликован 22 октября 2019 г. 9:38

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