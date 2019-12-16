Этот контент был опубликован 16 декабря 2019 г. 16:00

Патрисия Данци более 20 лет работала в Международном Комитете Красного Креста . (Keystone/Peter Schneider)

Швейцарское правительство назначило Патрисию Данси, на протяжении многих лет занимавшую руководящие должности в Международном Комитете Красного Креста, на должность главы Швейцарской дирекции по развитию и сотрудничеству (DEZA). Она стала первой женщиной на этом посту.

Патрисии Данци 50 лет, она имеет швейцарское и нигерийское. До того с 1996 года она работала в базирующемся в Женеве Международном комитете Красного Креста, в течение последних четырех лет являлась директор Управления оперативной деятельности МККК в Африке.

«Она обладает способностями, необходимыми для развития международного сотрудничества и руководства ШУРСом в будущем», – заявил министр иностранных дел Игнацио Кассис в прошлую пятницу на пресс-конференцииВнешняя ссылка.

Швейцарская дирекция по развитию и сотрудничествуВнешняя ссылка является самым крупным подразделением министерства иностранных дел: в нем работает около 700 сотрудников, а его ежегодные расходы в 2018 году составили 2 млрд. франков.

Патрисия Данци займет этот пост в мае 2020 года, сменив Мануэля Загера (Manuel Sager), который возглавляет швейцарское агентство гуманитарной помощи и развития в течение пяти лет. Ему предстоит уйти на пенсию.

Она заявила, что хотела бы содействовать укреплению гуманитарных традиций Швейцарии, уважению прав человека, сокращению масштабов нищеты и сохранению природных ресурсов.

«Я надеюсь, что все граждане Швейцарии гордятся международным сотрудничеством страны. Это нечто ценное, и я хочу, чтобы они поняли, что это значит, чтобы они могли гордиться и беречь это», – отметила она.

Это новое назначение пришлось на ключевой актуальный момент, когда правительство Швейцарской Конфедерации пересматривает свою стратегию международного сотрудничества на 2021-2024 годы, а в адрес министра иностранных дел Иньяцио Кассиса звучит критика в связи с сокращением помощи развитию.









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