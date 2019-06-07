Слева направо: федеральные министры Ги Пармелен (Guy Parmelin, экономика), Иньяцио Кассис (Ignazio Cassis, глава МИД) и Карин Келлер-Суттер (Karin Keller-Sutter, юстиция и полиция) на пресс-конференции в пятницу 7 июня 2019 года в Берне. (Keystone / Peter Schneider)

Правительство Швейцарии на пресс-конференции в пятницу 7 июня призвало Брюссель «прояснить» ряд спорных пунктов будущего «рамочного соглашения», призванного поставить кооперацию ЕС и Швейцарии на качественно новую договорно-правовую основу, и предупредило о негативных последствиях «швейцарского Брексита», который может наступить в случае успеха «ограничительной народной законодательной инициативы» Швейцарской народной партии.

Основным же итогомВнешняя ссылка пятничной пресс-конференции стало заявление официального Берна о том, что пока он не готов подписывать с Брюсселем «рамочное соглашение» в той форме, в какой этот документ существует в настоящее время.

Федеральный совет требует от Брюсселя прояснить три существенных для швейцарской стороны пункта:

— о защите высоких швейцарских зарплатных норм и стандартов в ситуации дешевого европейского трудового демпинга;

— о порядке признания в Швейцарии такого правового статуса, как «гражданин ЕС» (речь идет фактически о праве граждан стран Евросоюза при определенных условиях претендовать на получение в Швейцарии социальной помощи);

а также

— о формате и масштабах швейцарских проектов в области поддержки «системных» отраслей экономики за счет субсидий из федерального бюджета (речь, идет, например, о субсидиях сельскому хозяйству).

Что касается так называемой «ограничительной народной законодательной инициативы» Швейцарской народной партии, то правительство решительно отвергло этот законопроект.

В целом Швейцария, указало правительство страны, как и раньше, твердо намерено подписать рамочное соглашение. Однако не в его нынешней форме. «Подпишем мы это соглашение только тогда, когда будут найдены приемлемые решение в этих трёх областях», — заявил министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис (Ignazio Cassis) выступая перед журналистами в Берне. По его словам, «рамочное соглашение находится в интересах Швейцарии».

Как подтвердил министр экономики Швейцарии Ги Пармелен (Guy Parmelin), в общих чертах «нам удалось сформулировать хороший документ, который поможет обеспечить стране стабильный доступ к важнейшему рынку, а именно, рынку европейский стран. Однако подписывать этот документ сейчас в его нынешней форме Федеральный совет не может, с учетом того, что последнее слово по данному документу в Швейцарии будет иметь народ».

Уважать «национальные процессы»

Свою позицию Федеральный совет уже донес в письме до Брюсселя. В этом документе швейцарская сторона подчеркнула, что намерена добиваться достижения взаимоприемлемого по-настоящему компромиссного решения. Это решение должно быть в состоянии быть подписанным и предложенным, с позитивным исходом, на рассмотрение парламенту Швейцарии. Федеральный совет не может сказать, потребует ли такое «решение» внесения уточнений и дополнений в уже согласованный текст «рамочного соглашения».

Так или иначе, но правительство Швейцарии надеется на то, что Евросоюз «проявит своё понимание», напоминая, что итоговый вариант соглашения должен быть также способен, опять же с позитивным результатом, пройти горнило народного референдума. Документ, не имеющий широкой поддержки швейцарского народа, осуждать не имеет смысла, а потому Брюссель должен проявить «уважение к сложившимся в Швейцарии национальным политическим процессам и процедурам». Насколько терпеливым окажется Брюссель пока никто сказать не может.

До самого последнего времени Евросоюз постоянно подталкивал Берн к как можно более быстрому выходу на подписание документа под названием «рамочное соглашение», используя разного рода рычаги давления, например, ограничив по времени признание со стороны ЕС эквивалентности швейцарского биржевого права биржевому законодательству Европейского союза.

По словам министра юстиции и полиции Швейцарии Карин Келлер-Суттер (Karin Keller-Sutter), Федеральный совет исходит из того, что срок признания этой эквивалентности будет теперь соответствующим образом продлён европейской стороной. Правительство Швейцарии, подчеркнула министр, «сделало всё возможное и ясно высказалось за продолжение билатерального формата кооперации Берна и Брюсселя.

Кроме того, с целью обеспечения самой широкой общественной поддержки „рамочному соглашению“ правительство Швейцарии намерено в будущем более плотно сотрудничать с профсоюзами, местными властями и объединениями работодателей, а также с кантонами как субъектами федерации». Напомним, что основным очагом сопротивления «рамочному соглашению» являются как раз профсоюзы Конфедерации, пусть даже в последнее время «оно уже не является столь жестким и безоговорочным, как раньше, потому что правительству удалось достичь в отношениях с профсоюзами минимального уровня взаимного доверия».

«Ограничительная инициатива» отвергнута правительством

В заключение пресс-конференции правительство Швейцарии еще раз подчеркнуло, что отрицательно относится к запущенной Швейцарской народной партией (SVP) так называемой «ограничительной инициативе» (BegrenzungsinitiativeВнешняя ссылка). Послание с обоснованием своей позиции правительство уже направило на адрес парламента. Напомним, что эта народная законодательная инициатива требует отказаться от поддержания с ЕС режима неограниченной свободы перемещения людей, товаров, услуг, капиталов и рабочей силы в случае, если в этот порядок не будут внесены серьёзные ограничительные положения.

«Для Евросоюза такая свобода является вопросом принципиальным, играть с огнём тут не следует», — указала К. Келлер-Суттер. Отказ от него будет означать денонсацию по меньшей мере первого пакета секторальных / билатеральных (двусторонних) соглашений, регулирующих порядок кооперации Берна и Брюсселя, а это будет означать фактический «швейцарский Брексит». Под угрозой может оказаться и членство Швейцарии в Шенгенском и Дублинском соглашениях. Для Швейцарии свобода перемещения «также имеет центральный характер», — подчеркнула министр. Отказ от нее будет иметь «критическое значение» для экономики и науки Швейцарии, под вопросом окажутся тысячи рабочих мест.

Вопреки неверной информации свобода перемещения, подчеркнула К. Келлер-Суттер, вовсе не ведет к росту объемов социальных выплат или к ухудшению рамочных условий функционирования швейцарского рынка труда и заработной платы. При этом Федеральный совет не смог не признать, что «иммиграция всегда связана с определенными вызовами. Поэтому Швейцария хочет иметь лишь такой масштаб иммиграции, какой ей объективно необходим, и не больше, для чего правительство намерено активнее использовать потенциал отечественного резерва квалифицированных трудовых кадров».



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, swissinfo.ch

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