Пока на долю солнечной энергетики в Швейцарии приходятся только 3% от общего объёма выработанного электричества. (Keystone / Martin Ruetschi)

Солнечная энергетика занимает в Швейцарии ведущие позиции сразу после гидроэнергетики. Страна обладает значительным потенциалом дальнейшего развития этого вида выработки чистого электричества, однако по мнению многих экспертов используется он еще не до конца и не в полной мере.

Мало кто знает, что в 1982 году Швейцария стала первой страной в Европе, подключившей к национальной энергетической сети коммерческую электро-солнечную установку, а в 1992 году в Конфедерации была введена в строй крупнейшая на старом континенте солнечная электростанция (см. историческую галерею ниже). На этом история не закончилась: в 2015 году на стадионе Tissot Arena в городе Биль (Biel, кантон Берн) была запущена крупнейшая на тот момент солнечная электростанция, интегрированная в систему энергоснабжения крупного стадиона.

Тем самым Швейцария как была, так и остается одной из самых инновационно продвинутых стран в том, что касается развития передовых форм энергетики, включая солнечную энергетику. За последние годы, и это видно невооруженным глазом, солнечная панель на крыше жилого дома в страна стала едва ли не нормальным элементом. Проект солнечного самолета Solar Impulse и другие схожие инновационные проекты дополнительно закрепляют репутацию Швейцарии как страны, выделяющей значительные ресурсы на развитие источников энергии будущего. И тем не менее, новые форматы выработки электричества могли бы развиваться быстрее. Что мешает?

Какое количество получают в Швейцарии за счет солнца? Конец инфобокса

По данным швейцарского отраслевого объединения Swissolar в стране сейчас работают около 85 тыс. солнечных энергокомплексов совокупной мощностью в 2 173 мегаватт (по состоянию на конец 2018 года). Все смонтированные в Швейцарии солнечные панели составляют в общем зачёте площадь в 13 млн кв. метров, что эквивалентно 2 тыс. футбольных полей.

В 2018 году солнечное электричество обеспечивало 3,4% от общей национальной потребности в электричестве. Тем самым в области возобновляемых чистых источников электрической энергии солнечная энергетика занимает в Швейцарии ведущие позиции сразу после гидроэнергетики, за счет которой в стране производятся 60% необходимой энергии. Доля солнечного электричества в общем «национальном энергетическом меню» постоянно растет начиная с 2010 года.

Внешний контент Säulendiagramm Entwicklung des Solarenergieanteils

А как выглядит Швейцария в международном сравнении? Конец инфобокса

Объемы производства энергии за счет солнца превышают аналогичные показатели по таким средиземноморским странам «солнечного европейского пояса», как Испания и Португалия. Однако в общеевропейском сравнении Швейцария пока еще не дотягивает до среднеевропейских нормативов.

Интересный факт: в Швейцарии большая часть действующих сейчас солнечных батарей и панелей смонтирована на крышах жилых зданий, тогда как в соседних европейских странах под «энергетические парки», в том числе и солнечного профиля, выделяются специальные участки и земельные угодья.

Причина тут понятна: Швейцария гораздо меньше той же Германии и у неё нет лишних земель по такие проекты. Но есть тут и чисто швейцарские причины: здесь очень сложно получить все необходимые допуски и сертификаты, кроме того, народ Швейцарии всегда скептически относится к строительным проектам, загораживающим красивые виды.

Внешний контент Balkendiagramm Anteil Solarenergie im Ländervergleich

Каковы основные тренды в швейцарской солнечной энергетике? Конец инфобокса

Швейцарская отрасль солнечной энергетики генерирует в год коммерческий оборот в размере 865 млн франков. Из этой суммы 750 млн приходятся на преобразование солнечного света в электричество и 115 млн на солнечно-термические технологии (преобразование в электричество тепловой энергии Солнца). По данным объединения Swisssolar в 2018 году в стране был зарегистрирован рост числа солнечных батарей, смонтированных на крышах многосемейных домов (+47% по сравнению с 2017 годом) и на крышах индивидуальных жилых домов (+17%).

Этот результат был достигнут за счет снижения средней стоимости одной солнечной панели, а также благодаря изменениям в строительных технологиях: современные СНИПы предусматривают теперь в Швейцарии «по умолчанию предустановленную» функционально-монтажную возможность сборки таких панелей в качестве интегральной части крыш и фасадов зданий. Иначе выглядит ситуация в части, касающейся промышленных зданий.

Здесь процесс установки на них солнечных панелей в качестве дополнительного источника энергии переживает стадию стагнации, а в сельской местности наблюдается даже сокращение соответствующих показателей. По мнению объединения Swissolar такая ситуация напрямую связана с переменами в порядке финансово-бюджетной поддержки технологий получения энергии за счет солнца.



Как государство / общество поддерживают солнечную энергетику? Конец инфобокса

В настоящее время каждый житель Швейцарии, оплачивая счета за электричество, платит еще и сбор на развитие солнечной энергетики и возобновляемых источников энергии. Эта «энерго-наценка» не должна, в соответствии с действующим законодательством, превышать 0,02 франка за 1 кВт⋅ч энергии. Полученные таким образом средства идут на поддержку соответствующих проектов, при том, что в Швейцарии спрос на «солнечную» чистую энергию значительно пока превышает предложение.

Каждый, кто захочет смонтировать у себя на крыше солнечную батарею, может получить официальную финансовую поддержку из федерального бюджета в размере 30% от стоимости всего проекта. Такова информация Мауро Кавиччио (Mauro Caccivio), эксперта в области устройств получения солнечной энергии за счет солнца из Высшей технической школы итальянской Швейцарии (SUPSI).

Какова в Швейцарии динамика производства электричества за счет Солнца? Конец инфобокса

По состоянию на конец 2018 года в Швейцарии в год за счет солнца вырабатывается 1,9 ТВт энергии. По данным Федерального ведомства по делам энергетики (Bundesamt für Energie) Швейцария в потенциале способна производить на порядок больше такой энергии — порядка 67 ТВт в год, при условии, что солнечные панели будут установлены на всех возможных крышах и фасадах.

По данным объединения Swissolar за счет установки солнечных батарей и коллекторов на крышах паркингов, на перекрытиях автомагистралей и на зданиях, построенных в Альпийских регионах страна могла бы получать еще дополнительно 15 ТВт чистой солнечной энергии. Эксперты Swissolar убеждены также, что нынешние темпы развития солнечной энергетики и других видов экологически чистой энергии позволят Швейцарии уже к 2050 году полностью отказаться от минерального топлива и перейти на возобновляемые источники.



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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