В ожидании генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга: швейцарские солдаты и министр обороны Ги Пармелен 2 марта 2017 года в Берне. (Lukas Lehmann / Keystone)

Сегодня НАТО празднует свое 70-летие. Швейцария сотрудничает с Западным оборонительным альянсом уже более 20 лет. Но о членстве не может быть и речи по причинам строгого нейтралитета.

4 апреля 1949 года десять европейских стран (Британия, Франция, Португалия, Дания, Нидерланды, Бельгия, Люксембург, Исландия, Норвегия и Италия) заключили в Вашингтоне союз с США и Канадой, создав тем самым Организацию Североатлантического договораВнешняя ссылка (North Atlantic Treaty Organization), или сокращенно НАТО.

Хотя речь шла и об определенных политических аспектах, НАТО создавался прежде всего, как военный союз, и целью его во времена «холодной войны» было «сдерживание» СССР и его союзников. Государства-участники НАТО также видели Германию объединенной и самостоятельной, желая интегрировать эту страну в западный блок. Среди целей Альянса было также сохранение американского присутствия, которое обеспечивало бы Европе «зонтик» в случае ядерной агрессии СССР.

В 1950-х годах к НАТО присоединились Греция, Турция и Германия, а в 1980-е годы - Испания. Но только после распада СССР в 1991 году организация пережила наибольшее расширение: постепенно к ней присоединилось большинство восточноевропейских стран, и сегодня Альянс насчитывает 29 государств-членов.

Статья 5

Во времена холодной войны Швейцария тоже боялась советской агрессии. Тем не менее, вступление в НАТО было для нее невозможным, поскольку членство в Альянсе было и остается несовместимым с традиционной политикой нейтралитета Конфедерации.

«Прежде всего, статья 5 Североатлантического договора несовместима с нейтралитетом Швейцарии», - говорит Александр ВотраверВнешняя ссылка (Alexandre Vautravers). Он читает лекции по глобальной безопасности в Женевском университете и является главным редактором интернет-журнала Revue Militaire SuisseВнешняя ссылка. «Потому что эта статья обязывает подписавшие Договор страны вмешиваться, если один из них подвергся нападению».

Партнерство ради мира

Но неприсоединение Швейцарии не мешает сотрудничеству этой страны с НАТО. С 1996 года Швейцария участвует в программе «Партнерство ради мира» (Partnerschaft für den Frieden - PfPВнешняя ссылка). Это политическая инициатива, «гибкий инструмент»Внешняя ссылка для сотрудничества между НАТО и государствами-партнерами, как пишет на своем веб-сайте Министерство иностранных дел (EDA).

PfP предлагает Швейцарии «институционализированные рамки для ведения диалога по политике безопасности со странами в ее стратегической среде», - говорится на сайте EDA. Pfp также способствует «подготовке швейцарских вооруженных сил к участию в миротворческих миссиях за рубежом, возглавляемых НАТО, Европейским союзом или ООН».

Не все с этим согласны. Голоса как в консервативных левых, так и в правых кругах предполагают, что инициатива PfP несовместима с нейтралитетом и является ни чем иным, как скрытым членством в НАТО. Среди критиков - такие политические акторы, как «Группа за Швейцарию без армии» (Gruppe für die Schweiz ohne Armee - GSoAВнешняя ссылка), «Движение за независимую и нейтральную Швейцарию» (Aktion für unabhängige und neutrale Schweiz - AunSВнешняя ссылка) и члены право-консервативной Швейцарской Народной партии (SVP).

Незаменимый партнер

То есть получается, что PfP – это ворота к вступлению в НАТО? Александр Вотравер видит это так: «В истории политической инициативы PfP есть несколько этапов. Первоначально это была протянутая рука для нейтральных стран и бывших членов Варшавского договора, некоторые из них со временем фактически вступили в НАТО, например, Венгрия и Болгария».

Теперь, после присоединения к Альянсу восточноевропейских государств, PfP является просто платформой для сотрудничества с нейтральными западноевропейскими странами (Швейцария, Австрия, Ирландия) и со странами Восточной и Южной Европы, а также Средней Азии (Албания, Россия, Украина, Узбекистан). Александр Вотравер не видит здесь угрозы нейтралитету: если PfP рассматривать как прямой путь в НАТО, то следует отметить, что у нейтральных стран была возможность «остановиться на первой ступени и не идти дальше», - говорит он.

В любом случае, считает эксперт по безопасности, НАТО остается практически незаменимым партнером для Швейцарии. «На НАТО приходится более 70% мировых военных расходов, и если мы хотим установить стандарты, например, для калибра боеприпасов или для организации транснационального штаба, то приближение к критериям НАТО неизбежно, нравится нам это или нет», - заключает А. Вотравер.

Уроки истории Эхо войны над Швейцарией Что знают обычные швейцарцы на улице и эксперты с университетских кафедр о Второй мировой войне? Наше «полевое исследование». Автор: Лилия Скопинцева





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