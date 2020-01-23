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Внешняя политика

WEF О чем Трамп и Соммаруга говорили в Давосе?

Trump and Sommaruga in Davos

Дональд Трамп встретился с президентом Швейцарии в 2020 году Симонеттой Соммаругой в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

(Keystone)

На встрече в рамках Всемирного экономического Форума (WEF) президент США Дональд Трамп сообщил президенту Швейцарии Симонетте Соммаруге, что его страна хотела бы подписать торговое соглашение с Конфедерацией.

Президент США Дональд Трамп хочет заключить со Швейцарией соглашение о свободной торговле. «Давайте посмотрим, что мы можно сделать в этом направлении», - сказал он во время двусторонней встречи в кулуарах ежегодного Форума в Давосе во вторник, 21 января.

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Без посреднических услуг Швейцарии ситуация в регионе Персидского залива была бы куда хуже. В этом убежден посол Ирана в Берне.

В отношении торгового договора президент США давал аналогичные положительные сигналы предшественнику Соммаруги Ули Мауреру, но торговая сделка застопорилась, в частности, по вопросам сельского хозяйства. 

Напомним, Ули Маурер посетил Соединенные Штаты в мае 2019 года и встретился с президентом Трампом для  обсуждения двусторонних торговых отношений, роли Швейцарии в качестве посредника между США и Ираном и ситуацию в Венесуэле.

В этот раз Дональд Трамп указал, что он приехал поговорить со президентом Соммаругой «в основном о торговле». Президент Швейцарии сказала, что хочет обсудить не только экономику, но и «добрые услуги» (после разрыва дипотношений США с Ираном в 1980 году интересы Вашингтона в этой стране представляет Швейцария), а также проблемы изменения климата.

Однако Трамп не упомянул о мандате Швейцарии по представлению американских интересов в Иране, который был включен в повестку дня совещания. Несколько источников, в том числе иранский посол в Берне, недавно заявили, что эта роль Конфедерации была полезна для успокоения ситуации после ликвидации США иранского генерала Касема Сулеймани. 

Отметим, что из-за возникшего кризиса и крушения украинского самолета в Иране министр иностранных дел этой страны Мохаммад Джавад Зариф решил не приезжать в Давос.

Симонетта Соммаруга рассказала, что рада продолжению контактов между правительствами двух стран, добавив, что также хотела бы обсудить с президентом США проблему глобального потепления, ведь это «то, что касается всех нас». Однако это предложение энтузиазма со стороны Дональда Трампа не вызвало.

Исторический визит Президенты США и Швейцарии обсудили экономику и посредничество

Кроме того, среди обсуждаемых тем была роль Швейцарии в качестве посредника между Ираном и США. Не обошлось и без накладок!

Этот контент был опубликован 17 мая 2019 г. 14:38



 


Подготовила Надежда Капоне

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