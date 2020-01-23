На встрече в рамках Всемирного экономического Форума (WEF) президент США Дональд Трамп сообщил президенту Швейцарии Симонетте Соммаруге, что его страна хотела бы подписать торговое соглашение с Конфедерацией.
Президент США Дональд Трамп хочет заключить со Швейцарией соглашение о свободной торговле. «Давайте посмотрим, что мы можно сделать в этом направлении», - сказал он во время двусторонней встречи в кулуарах ежегодного Форума в Давосе во вторник, 21 января.
В отношении торгового договора президент США давал аналогичные положительные сигналы предшественнику Соммаруги Ули Мауреру, но торговая сделка застопорилась, в частности, по вопросам сельского хозяйства.
Напомним, Ули Маурер посетил Соединенные Штаты в мае 2019 года и встретился с президентом Трампом для обсуждения двусторонних торговых отношений, роли Швейцарии в качестве посредника между США и Ираном и ситуацию в Венесуэле.
В этот раз Дональд Трамп указал, что он приехал поговорить со президентом Соммаругой «в основном о торговле». Президент Швейцарии сказала, что хочет обсудить не только экономику, но и «добрые услуги» (после разрыва дипотношений США с Ираном в 1980 году интересы Вашингтона в этой стране представляет Швейцария), а также проблемы изменения климата.
Однако Трамп не упомянул о мандате Швейцарии по представлению американских интересов в Иране, который был включен в повестку дня совещания. Несколько источников, в том числе иранский посол в Берне, недавно заявили, что эта роль Конфедерации была полезна для успокоения ситуации после ликвидации США иранского генерала Касема Сулеймани.
Отметим, что из-за возникшего кризиса и крушения украинского самолета в Иране министр иностранных дел этой страны Мохаммад Джавад Зариф решил не приезжать в Давос.
Симонетта Соммаруга рассказала, что рада продолжению контактов между правительствами двух стран, добавив, что также хотела бы обсудить с президентом США проблему глобального потепления, ведь это «то, что касается всех нас». Однако это предложение энтузиазма со стороны Дональда Трампа не вызвало.
Подготовила Надежда Капоне