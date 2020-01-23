Этот контент был опубликован 23 января 2020 г. 5:00

Дональд Трамп встретился с президентом Швейцарии в 2020 году Симонеттой Соммаругой в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

(Keystone)

На встрече в рамках Всемирного экономического Форума (WEF) президент США Дональд Трамп сообщил президенту Швейцарии Симонетте Соммаруге, что его страна хотела бы подписать торговое соглашение с Конфедерацией.

Президент США Дональд Трамп хочет заключить со Швейцарией соглашение о свободной торговле. «Давайте посмотрим, что мы можно сделать в этом направлении», - сказал он во время двусторонней встречи в кулуарах ежегодного Форума в Давосе во вторник, 21 января.

В отношении торгового договора президент США давал аналогичные положительные сигналы предшественнику Соммаруги Ули Мауреру, но торговая сделка застопорилась, в частности, по вопросам сельского хозяйства.

Напомним, Ули Маурер посетил Соединенные Штаты в мае 2019 года и встретился с президентом Трампом для обсуждения двусторонних торговых отношений, роли Швейцарии в качестве посредника между США и Ираном и ситуацию в Венесуэле.

В этот раз Дональд Трамп указал, что он приехал поговорить со президентом Соммаругой «в основном о торговле». Президент Швейцарии сказала, что хочет обсудить не только экономику, но и «добрые услуги» (после разрыва дипотношений США с Ираном в 1980 году интересы Вашингтона в этой стране представляет Швейцария), а также проблемы изменения климата.

Однако Трамп не упомянул о мандате Швейцарии по представлению американских интересов в Иране, который был включен в повестку дня совещания. Несколько источников, в том числе иранский посол в Берне, недавно заявили, что эта роль Конфедерации была полезна для успокоения ситуации после ликвидации США иранского генерала Касема Сулеймани.

Отметим, что из-за возникшего кризиса и крушения украинского самолета в Иране министр иностранных дел этой страны Мохаммад Джавад Зариф решил не приезжать в Давос.



Симонетта Соммаруга рассказала, что рада продолжению контактов между правительствами двух стран, добавив, что также хотела бы обсудить с президентом США проблему глобального потепления, ведь это «то, что касается всех нас». Однако это предложение энтузиазма со стороны Дональда Трампа не вызвало.











Подготовила Надежда Капоне

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!