Бруно Джуссани, швейцарский философ и журналист: «Удивительно, что мы уделяем так много внимания тому, что едим, а вот информационный мусор мы потребляем, почти не замечая этого». (RSI)

Как долго еще сможет человек понимать и контролировать машины и технологии, которые он сам же и придумал? Философ и журналист из швейцарского италоязычного кантона Тичино Бруно Джуссани (Bruno Giussani) сознательно принимает сторону тех, кто склонен скептически оценивать современные технические тенденции, предупреждая: цифровые технологии становятся все более опасными для демократии и общества.

Бруно Джуссани — глобальный куратор аналитического Центра TEDВнешняя ссылка, организации, занимающейся «идеями, которые стоят того, чтобы их распространять». Центр TED проводит конференции и размещает в интернете видеосюжеты с записями дискуссий, проводимых в рамках серии TED Talks. Сегодня мы публикуем выдержки из интервью с ним, которое было опубликовано 13 ноября 2018 года в швейцарской газете Corriere del Ticino.Внешняя ссылка

CdT: Каким Вы видите технический прогресс?

Бруно Джуссани: Я наблюдаю за ним с определённой дистанции. Уже в течение нескольких лет мы имеем дело с экспоненциальным ростом, в то время как все институты и системы, которые мы разработали на протяжении веков, были созданы для линейного развития. Кроме того, технологическое развитие оказывает фундаментальное влияние на нашу индивидуальную и коллективную идентичность, а также и на весь наш социум, коль скоро оно меняет стиль нашего общения, способы прочтения окружающего мира и меняет то, как мы воспринимаем отношения с другими людьми.



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Ну и наконец технология никогда не бывает нейтральной. Большинство гаджетов, которые мы используем, были разработаны в двух или трех глобальных центрах очень небольшой группой людей, состоящей в основном из мужчин, дипломированных инженеров, белых и азиатов в возрасте от 20 до 40 лет. И именно их мировосприятие и оказало огромное влияние практически на все то, что мы делаем сегодня с помощью этих технологий.

CdT: То есть вы хотите сказать, что технологии, которые мы сегодня используем, изначально и не могли стать другими, пойдя по пути какой-то другой логики развития?

Б. Дж.: Да и нет. То, что мы все рано или поздно будем использовать мобильные средства связи, считай, было неизбежно, учитывая научно-техническое развитие, которое привело к их изобретению. Но отнюдь не неизбежными были форм-факторы смартфонов и мобильных приложений, в которых воплотились эти технологии, контролируя нас сегодня и манипулируя нами. Ведь мы вполне могли бы иметь более безвредные мобильные телефоны, предназначенные для того, чтобы нам служить, а не для того, чтобы делать нас от них зависимыми.

CdT: Как сделать так, чтобы мы были, так сказать, во всеоружии перед лицом всех этих технологий?

Б.Дж.: Мы знаем, что определенные технологии, такие как видеоигры, мобильные телефоны и социальные сети, могут вызывать зависимость. Мы также знаем, что искусственный интеллект в сочетании с робототехникой способен уничтожить бесчисленные рабочие места, которые лишь частично будут заменены новыми видами производственной деятельности. Следовательно, нам необходимо вооружаться, другого выхода нет. И молодёжи, и пожилым людям нужно учиться справляться с новыми технологиями. Нам нужны нормативные акты и контрмеры для решения тех социальных проблем, которые уже существуют из-за этих технологий, и которые еще появятся в будущем.

Технология таргетированной рекламы весьма облегчает распространение и циркуляцию фейковых новостей.

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CdT: Какие качества и свойства нам следует развивать, для того чтобы справиться с научно-техническим вызовом?

Б.Дж.: Разумеется, нам не нужно пытаться становиться специалистами буквально в каждой сфере, поэтому давайте скажем так: я бы не советовал иметь в кармане мощное устройство, не имея ни малейшего представления о системе, на основе которой это устройство работает.

Я считаю, например, что было бы хорошо, если бы детей учили навыкам программирования уже в начальной школе; не для того, чтобы потом все стали программистами, не об этом, конечно, речь. Ведь дети учатся читать и писать, но не все потом становятся писателями.

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Вы учитесь всему этому потому, что чтение и письмо позволяют нам понимать мир, общаться, структурировать мысли, выражать себя. Дело в том, что сейчас в нашем мире язык во все большей степени начинает состоять из программного обеспечения, алгоритмов, и, чтобы осознанно жить в нем, вы должны научиться понимать такой язык. Ведь уже сейчас в развитом мире большинство людей занимается одним и тем же, а именно, коммуникацией с компьютерными мониторами.

CdT: Что именно Вы имеете в виду, когда говорите, что технология не нейтральна?

Б.Дж.: Возьмём якобы бесплатные технологии, такие как социальные сети, которые разработаны на основе методов речевого воздействия (англ., нем.: рersuasionВнешняя ссылка — воздействие на поведение, установки, оценки индивида и/или группы лиц средствами языка. — прим. ред.), а все для того, чтобы делать пользователей всё более зависимыми от них.

Поэтому пользуясь всеми этими техническими средствами, мы, на самом деле, все равно платим за них, позволяя собирать о себе всю релевантную информацию, включая особенности поведения и даже наши мысли. Затем начинается процесс создания персонального профиля. В результате информация структурируется и продаётся рекламодателям, которые бомбардируют нас таргетированной рекламой.

Сегодня, с точки зрения свободы слова и самовыражения, мы имеем гораздо больше демократии. Но способности фильтровать информацию и развивать критическое мышление явно сократились.

Конец цитаты

Обычно речь идет об обычной коммерческой рекламе, но такая реклама легко может носить и политический характер. Как показали последние президентские выборы в США, а также и в Бразилии, и в других странах, проблема заключается в том, что все эти коммерческие или политические послания быстро приобретают манипулятивный оттенок, к тому же технология таргетированной рекламы весьма облегчает распространение и циркуляцию фейковых новостей.

CdT: В мае 2018 года Европа перешла на обновлённые правила обработки персональных данных, установленные Общим регламентом (GDPR — General Data Protection RegulationВнешняя ссылка) по защите данных от 27 апреля 2016 г. Разве этот нормативно-правовой акт не защищает наши приватные данные в достаточной степени?

Б.Дж.: Это хорошее начало, но только начало. Современные коммуникационные системы вообще не заботятся о конфиденциальности, ведь они были разработаны с тем, чтобы, формально соответствуя закону, вытаскивать из нас всю возможную информацию, какой бы поверхностной она ни была на первый взгляд. Еще 30 лет назад раскрытие секретного досье было скандалом (речь идет о «картотечном скандале» в Швейцарии, все подробности здесь). А сегодня, в 2018 году, уже почти 30 миллионов человек совершенно добровольно установили у себя разработанный Amazon и Google Home виртуальный голосовой ассистент Alexa, который постоянно слушает и анализирует то, о чём идет речь в его ближайшем окружении.

CdT: При этом интернет позиционирует себя в качестве крайне демократичной технологии, Вы согласны?

Б.Дж.: Я думаю, что мы тут имеем дело с масштабным парадоксом. Сегодня, с точки зрения свободы слова и самовыражения, мы имеем гораздо больше демократии. Но способности фильтровать информацию и развивать критическое мышление явно сократились. Кроме того, скорость распространения информации не оставляет нам просто времени для размышлений, нас вынуждают реагировать сейчас, немедленно! Даже самая устойчивая политическая система в долгосрочной перспективе такого темпа долго не выдержит.

CdT: Вы разделяете мнение, что технологии кое-где уже превысили умственные способности человека?

Б.Дж.: В самом деле, некоторые (эксперты) считают, что мы уже превысили наши психологические возможности. Возникает вопрос: а сам какой-нибудь условный марк цукерберг вообще понимает, что такое Facebook? Причём не просто с точки зрения технологической, а с позиций социальной сети как социокультурной системы? Один из соучредителей сети Instagram недавно сказал, что мы находимся в до-ньютоновской эре социальных сетей — мы знаем, что они работают, но мы не знаем, как. Мы не знаем, почему возникает процесс информационной поляризации, почему мы становимся все более зависимыми от этих технологий и почему мы реагируем на совершенно определенные импульсы и сообщения с особенной остротой?

CdT: Иначе говоря, нам нужны инструменты для фильтрации информации, а для их создания мы неизбежно опять будет вынуждены использовать алгоритмы. Значит ли это, что нашему мозгу на замену постепенно приходят технологии?

Б.Дж.: В настоящий момент имеет место конкурентная борьба, с одной стороны, способности нашего мозга воспринимать и обрабатывать информацию, и, с другой стороны, возможности машин распространять информацию во всё больших масштабах. Тут существует некое фундаментальное противоречие. Я имею в виду, ну как это вообще выглядит — иметь в сети Твиттер 1 742 человека в качестве своих «фолловеров»? Это ведь один сплошной белый шум!

Алгоритмические фильтры были бы полезны, если бы они служили цели выделения действительно важной информации; де-факто они, к сожалению, используются для того, чтобы отфильтровать и собрать для нас информацию, на которую мы, скорее всего, отреагируем сильнее всего, — обычно это информация, которая нас злит или только лишний раз подтверждает наши убеждения. Тем самым повышается «вовлечённость» пользователей, а это как раз то, к чему стремятся компании, ведь она помогает извлекать за счет рекламы прибыль.

CdT: Так как же нам можно было бы суметь не сдаться в борьбе с этими технологиями и сохранить инициативу в своих руках?

Б.Дж.: Радикальным ответом был бы вообще отказ от использования социальных сетей. Вот ведь странное явление: предприниматели Кремниевой долины, которые лучше всех знают эту технологию, потому что она была разработана ими же самими, отправляют своих детей в школы, в которых нет мониторов и экранов на стенах, они запрещают им пользоваться мобильными телефонами вплоть до старшего подросткового возраста, они прописывают в договорах с нянями и воспитателями строгие правила, регламентирующие, а то и полностью запрещающие использование их детьми любых гаджетов.

Однако реализовать такую стратегию на практике крайне сложно, не в последнюю очередь потому, что в данной области занята целая армия инженеров и психологов, чья работа заключается как раз в разработке систем и интерфейсов, которые делают нас зависимыми. Поэтому можно было бы попробовать использовать все эти системы и технологии более осознанно.

Удивительно, что мы уделяем так много внимания тому, что едим, а вот информационный мусор мы потребляем, почти не замечая этого. Мы убеждены в том, что мы сильнее, чем на самом деле, мы верим, что мы в состоянии защитить себя. В то же время все, что мерцает у нас перед глазами на экране, проникает в наше сознание без какого-либо фильтра. Это чрезвычайно опасно, поскольку именно это и определяет то, как мы взаимодействуем друг с другом и как мы интерпретируем события, происходящие в мире.





Русскоязычная версия материала подготовлена Надеждой Капоне.

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