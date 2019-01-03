Введение в строй в конце 2019 года гигантского жилого, делового и развлекательного комплекса The Circle, который сейчас возводится рядом с цюрихским аэропортом, обеспечит появление сразу 6 500 рабочих мест (на фото: возможная визуализация проекта). (Keystone)

Как сообщает газета SonntagsZeitung в прошедшем 2018 году основным генератором и создателем новых рабочих вакансий в стране был частный сектор, а точнее, такие компании, как Migros (розничная торговля), Swatch-Group (часовая индустрия), Google (информационные технологии), а также концерн Georg Fischer (трубопроводы, точная техника и механика, транспортировка). Свою роль в создании новых трудовых вакансий внесла и группа клиник и специализированных лечебных учреждений Hirslanden.

Государство, со своей стороны, тоже не оставалось в стороне, принадлежащие ему предприятия, такие, как национальный железнодорожный перевозчик SBB или телекоммуникационный гигант Swisscom также активно инвестировали в новые рабочие места. А вот такие частные работодатели, как банк Credit Suisse или страхования компания Zurich, наоборот, в прошлом году рабочие места в основном сокращали.

Хороший год и плоды цифровой революции

В целом прошедший год для работников в Швейцарии был очень хорошим годом. Без учёта сезонных колебаний уровень безработицы в Швейцарии составил только 2,4%, абсолютное число лиц в положении постоянной занятости возросло до исторического рекорда в 5,4 млн человек, одновременно число имеющихся на свободном рынке трудовых вакансий выросло до 175 404 единиц.

Особенно велики шансы найти работу тем, кто ищет ее в сфере гастрономии и гостиничного бизнеса, в области здравоохранения, розничной торговли, капитального строительства, информатики, медицинской и электротехники. И как показали опросы работодателей, «трудовое чудо» в Швейцарии продолжится и в наступившем году: примерно 43% опрошенных работодателей показали, что намерены в 2019 году создавать дополнительные рабочие места.

И только пять компаний планируют сокращать персонал: это швейцарский почтовый концерн Die Post, фармацевтический гигант Novartis, компания по производству товаров массового потребления в области здравоохранения Johnson&Johnson, швейцарская общественная телерадиокомпания SRG SSR, в состав которой входит и этот сайт, а также железнодорожная региональная компания BLS.

Интересно, что большинство компаний, планирующих создавать в Швейцарии новые рабочие места, говорят, что делать им это позволяет цифровая революция и перевод производства на новые технологические процессы, тесно завязанные, в той или иной форме, на результаты данной революции. Таков, например, банк UBS, который благодаря последствиям так называемой «цифровизации» создал в Конфедерации 355 новых рабочих мест.

Одна из крупнейших швейцарских страховых компаний Schweizerische Mobiliar намерена за счет преимуществ цифровой революции создать в новом 2019 году 155 рабочих мест. Точно таким же курсом идет один из крупнейших аграрных холдингов страны Fenaco: переход сельского хозяйства Швейцарии на новые технологии требует найма дополнительных специалистов в области IT. Такие же перспективы обозначили для себя компании UPC (интернет-провайдер), Vaudoise Versicherungen (страховой бизнес) и Geberit (производство санитарно-технических систем).

Аэропорт Цюриха — динамичный работодатель

Компания Google останется в будущем году одним из крупнейших работодателей страны. В Цюрихе она планирует открыть самый большой за пределами США центр программных разработок. В настоящее время на компанию Google Schweiz работают 2 500 человек из 85 стран мира. На ближайшую перспективу (без указания, правда, конкретных дат) она планирует едва ли не удвоить число своих рабочих мест в Конфедерации, доведя его до 5 тыс.

Рынок труда Швейцарцы все чаще работают на второй работе В последние годы доля лиц в Швейцарии, работающих по меньшей мере на двух работах, растёт неуклонно. Почему? Автор: Русскоязычная редакция SWI Swissinfo и агентство SDA | ATS

Таким же перспективным работодателем будет международный аэропорт Цюрих/Клотен. Неутолимая жажда швейцарцев к путешествиям и вообще «к перемене мест» стала залогом постоянного роста числа рабочих мест под эгидой главных воздушных ворот страны, что неразрывно связано с ростом числа вакансий, создаваемых швейцарским национальным авиаперевозчиком компанией SWISS. В завершившемся году она создала 115 новых рабочих мест, в новом 2019 году компания планирует дополнительные рабочие места за счет, прежде всего, введения в эксплуатацию двух новых лайнеров типа Боинг 777.

А это, разумеется, ведет к необходимости набора дополнительного персонала, например, в компании Swissport, которая занимается наземным обслуживанием воздушных перевозок. Такая же ситуация ожидается в компании SR Technics, которая специализируется на техническом обслуживании и ремонте, например, авиационных двигателей. Но самым ярким событием в конце 2019 года может стать введение в строй гигантского жилого, делового и развлекательного комплекса The Circle, который сейчас возводится рядом с цюрихским аэропортом. Этот комплекс обеспечит появление сразу 6 500 рабочих мест.

Выгоды от позитивной мировой конъюнктуры

Позитивные тенденции в рамках мировой промышленной конъюнктуры будут позитивно отражаться на ситуации в часовой промышленности: компания Swatch-Group анонсирует планы по созданию новых рабочих мест, число которых может добраться до 800. Кантон Вале получит выгоду от динамичного развития крупного местного работодателя, компании Lonza, производящий химические вещества для нужд фармацевтической индустрии. В городе Висп (Visp) компания планирует возвести новый производственный центр, что даст на перспективу региону еще несколько сотен вакансий.

Такие компании, как Schindler (лифтовое оборудование), Bosch (строительный инструмент), Pilatus (авиационная техника), Victorinox (часы и ножи), Conzetta (машиностроение) и Endress&Hauser (измерительная техника) так же сообщают о достаточном количестве заказов и отличной загрузке своих производственных мощностей, что также может привести к созданию новых рабочих мест, что очень важно, не за рубежом, а в самой Швейцарии.

Экономика и жизнь Какова повестка дня нового министра экономики Швейцарии? Сегодня официально первый рабочий день нового министра экономики Швейцарии Ги Пармелена. Пресса страны заглянула в его рабочий календарь. Этот контент был опубликован 3 января 2019 г. 10:33



Русскоязчная версия: Игорь Петров.

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