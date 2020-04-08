Новая технология позволяет сделать систему обнаружения SmartBra настолько миниатюрной, что она остается практически незаметной и оттого удобной в процессе ношения.

( © 2020 EPFL)

«Наша технология „умной одежды“ предназначена для выявления рака молочной железы на самых ранних стадиях. В ней используется неинвазивный, безболезненный метод, основанный на частом ультразвуковом наблюдении», — говорит Юго Вюйе (Hugo Vuillet), один из студентов в команде разработчиков из Федерального технологического института Лозанны (EPFL).

По данным EPFLВнешняя ссылка осенью прошлого 2019 года студенты вуза разработали инновационный дизайн диагностического бюстгальтера в сотрудничества с основанным в марте 2019 года стартапом из кантона Невшатель IcosaMed. Предложенное ими решение оказалось настолько эффективным, что компания решила продолжить сотрудничество со студентами.

Ультразвуковая диагностика

В отличие от существующей традиционной технологии обнаружения рака, в основе которой используются методы использования радиоактивного излучения той или иной степени вредности, новая технология стартапа IcosaMed использует потетенциал ультразвуковых волн, которые позволяют проводить эхографического сканирования потенциально раковых клеток. Ультразвуковые волны генерируются с помощью датчиков, которые представляют собой устройства, работающие на энергии, вырабатываемой в результате давления на пьезоэлектрический материал.

Neuer Inhalt newsletter subscription Подпишитесь на нашу новостную рассылку, чтобы получать независимую и актуальную информацию о Швейцарии

«Именно эта технология позволяет нам сделать систему обнаружения раковых клеток, встроенную в SmartBra, настолько миниатюрной, что она остается практически незаметной и оттого особенно удобной в носке», — говорит Ю. Вюйе. По его словам, если система обнаружит подозрительное скопление клеток, она предупредит об этом владелицу бюстгальтера, чтобы та, не теряя времени, могла обратиться к специалисту.

«Наша система может сделать больше, чем просто обнаружить рак — мы надеемся, что в один прекрасный день она также сможет действовать превентивно и излучать почти непрерывные, низкие дозы ультразвуковых волн контролируемым способом, чтобы стимулировать апоптоз (форма гибели клетки, проявляющаяся в уменьшении ее размера — прим. ред.) в скоплении раковых клеток, что затем сможет привести к запуску процесса самоуничтожения клеток», — рассказывает основатель и генеральный директор компании IcosaMed Макс Буассе (Max Boysset).

Выход на рынок запланирован на 2021 год

EPFL говорит, что SmartBra изначально будет продаваться женщинам, у которых уже был диагностирован рак, чтобы они могли ежедневно следить за своим состоянием. Затем бюстгальтер будет рекомендован там, у кого имеется генетическая предрасположенность к развитию рака, и уже затем — всем остальным женщинам.

«В настоящее время мы находимся в процессе сбора средств. Нам нужно в общей сложности 4 миллиона франков: 1,5 млн франков на доработку функционального прототипа, который мы создаем совместно с производителем высокотехнологичного оборудования компанией Turck Duotech, и еще 2,5 млн франков на организации пилотного запуска прототипа на рынок, запланированного на 2021 год», — говорит Макс Буассе.

Политех EPFL говорит, что если все пойдет по плану, то тогда «SmartBra может проложить путь и другим видам высокотехнологичной продукции, для производства которых применимо использование умного текстиля, — например, для нижнего белья и купальников с функцией обнаружения и предотвращения разных видов рака», — указал генеральный директор компании IcosaMed.





Русскоязычную версию материала подготовила Надежда Капоне

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!