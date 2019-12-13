Этот контент был опубликован 13 декабря 2019 г. 7:00

На сегодняшний день Швейцария уже получает финансовые данные из 75 стран и делится ими с 63 странами.

(© Keystone / Gaetan Bally)

На этой неделе малая палата швейцарского парламента, Совет кантонов, последовала примеру большой палаты, Национального совета, и утвердила расширение к списку государств, с которыми у Швейцарии будет действовать договор об автоматическом обмене финансовой информацией. Это означает, что Швейцария предоставит этим странам данные о банковских счетах их граждан (или тех, кто проживает в Швейцарии в качестве фискального резидента).

В свою очередь, Швейцария получит информацию о банковских реквизитах счетов граждан/резидентов Швейцарии в этих странах-партнерах.

К этим 18 странам относятся Азербайджан, Албания, Бруней, Вануату, Гана, Доминика, Казахстан, Ливан, Макао, Мальдивские Острова, Нигерия, Ниуэ (остров в южной части Тихого океана, входит в состав Новой Зеландии), Оман, Пакистан, Перу, Самоа, Сен-Мартен, Тринидад и Тобаго, Ливан и Оман.

Рассматривалась также кандидатура Турции, но в итоге швейцарский «сенат» решил, что она еще не готова к автоматическому обмену мнениями. Недавнее вторжение этой страны в Сирию вызвало сомнения в ее способности гарантировать защиту данных.

На сегодняшний день Швейцария уже получает финансовые данные из 75 стран и делится ими с 63 странами. Это объясняется тем, что ряд стран либо не отвечает требованиям безопасности и конфиденциальности данных (Белиз, Болгария, Кипр, Коста-Рика, Кюрасао, Монтсеррат, Румыния, Сент-Винсент и Гренадины, Кипр), либо сами предпочитают не получать данные из Швейцарии (Бермудские острова, Каймановы острова, острова Тёркс и Кайкос).

Недавно швейцарские власти сообщили, что они предоставили странам происхождения или проживания подробную информацию о примерно 3,1 млн. банковских счетов, открытых иностранцами (или лицами, проживающими за границей из налоговых соображений). В свою очередь, она получила информацию о банковских реквизитах около 2,4 млн. счетов, открытых гражданами/резидентами Швейцарии в 75 странах-партнерах.













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