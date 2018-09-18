Этот контент был опубликован 18 сентября 2018 г. 11:00 18.09.2018 - 11:00

Блочный посёлок Sunnebüel в городе Фолькетсвиль (Volketswil), кантон Цюрих. Примерно в 1972 году здесь было построено 1 114 квартир. (ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv)

В наши дни блочные жилые комплексы считаются ошибкой архитектуры, кварталами, как магнитом притягивающими к себе социальное неблагополучие. Но так было не всегда. И трудно отделаться от мысли, что сегодняшние критики швейцарского архитектурного наследия послевоенного периода смотрят на этот вопрос слишком однобоко и поверхностно.

Что говорят критики? Мол, эти здания свидетельствуют о неудачном проектировании, они раздражают, с эстетической точки зрения совершенно никуда не годятся. Однако примерно в середине 1960-х годов в Швейцарии с ними связывали очень большие надежды. Одним из первых таких проектов массового блочного строительства в Швейцарии стал заложенный в октябре 1965 года посёлок «Зуннебюль» в промышленной общине Фолькетсвиль (Volketswil) недалеко от Цюриха.

Инициатором проекта выступил швейцарский строительный магнат Эрнст Гёнер (Ernst Göhner, 1900-1971), убеждённый поборник рационализации строительных процессов и один из первых швейцарских генеральных подрядчиков на ниве массового жилого строительства. На праздник закладки первого камня в основание по тем временам весьма инновационного жилого проекта акционерное общество Ernst Göhner AG пригласило самую пёструю публику, включая бомонд и журналистов, соорудив по этому случаю на краю стройплощадки особую трибуну.



Соперничество двух систем

Для Швейцарии, страны маленьких домиков, уютных деревень и средневековых городов с кривыми улочками, такой формат решения жилищной проблемы в период стремительной урбанизации и модернизации общества был абсолютно непривычным подходом и методом строительства. А между тем по ту сторону железного занавеса такой метод давно уже стал самой настоящей государственной доктриной.

Блочный посёлок в городе Грайфензее (Greifensee), кантон Цюрих. В период с 1967 по 1975 годы здесь было построено 1 598 квартир.

(Archiv Fabian Furter)

После смерти Сталина его преемник Никита Хрущёв объявил первую «перестройку», порвав с политикой массовых репрессий и выпустив холодным летом 1953 года из тюрем огромное количество заключённых. Да и в целом страна быстро переходила с военных рельсов на гражданские. В общество вернулось «частное», которое имело теперь право существовать рядом с «общественным». И если символом второго были знаменитые сталинские высотки, то материально-жилищной манифестацией оттепели стали как раз блочные «хрущёвки» с их знаменитыми «кухнями».

Выпущенному из массового ГУЛАГа обществу надо было жить. Блочное стандартизированное строительство обещало, следуя девизу «быстрее, лучше, дешевле», довольно быстро решить проблему дефицита жилой площади. «Братские страны» из «лагеря» народной демократии последовали за Москвой. Таким образом соперничество двух экономических систем началось и в области жилищного строительства. Вопрос ставился ребром: кто решит проблему жилья быстрее и эффективнее: плановая государственная экономика или свободный рынок?

Новые люди в новых городах

Почему опыт блочного строительства был воспринят и в Швейцарии? Дело в том, что в послевоенный период проблема дефицита жилой площади была характерна для обществ по обе стороны от железного занавеса. В Европе Вторая мировая война оставила после себя не только разрушенные города, но и еще и колоссальное отставание в области инвестиций в гражданскую инфраструктуру, и прежде всего в сфере жилищного строительства.

Жилой квартал Sonnhalde в регионе Регенсдорф/Адликон (Regensdorf/Adlikon), кантон Цюрих. В период с 1967 по 1979 гг. здесь было сдано 857 квартир.

(ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv)

К этому добавились так называемое «экономическое чудо» в ФРГ, а также самый настоящий бэби-бум, разразившийся в послевоенный период в странах Западной Европы. Численность населения там стремительно росло, экономическая модернизация меняла образ жизни, параллельно со всеми этими процессами рос и дефицит жилья. В Швейцарии, с одной стороны, разрушенных городов не было, но как раз в это же время в ней также началась эпоха стремительного экономического рывка, особенностью которой был массовый приток гастарбайтеров из Италии и Португалии.

Стандартизированное строительство и тут показалось, в новых условиях, адекватным ответом на вызов времени. В странах реального социализма, в такт с поступью «грандиозных пятилеток», строились исключительно крупнопанельные жилые комплексы. Страна буквально покрывалась сплошными «черёмушками». Это позволяло быстро концентрировать людей там, где возводились «гиганты индустрии», с учетом того, что вся земля находилась в собственности государства.

Так возникали моногорода, которые много позже стали настоящей головной болью. Но тогда страна жила в атмосфере прорыва, новые люди в новых городах должны были все жить по возможности одинаково. В Швейцарии ситуация была несколько иной.

Строительство как политическая проблема

На Западе вообще и в Швейцарии в особенности на пути массового строительства таких гигантских жилых комплексов стояло нерушимое право частной собственности. Согнать собственников с земли и построить на месте небольшого шале очередное гигантское «Сити» было просто невозможно, хотя и на Западе Европы социальное блочное строительство тоже имело место, например, в пресловутых парижских пригородах-«банльё», или, например, в Берлине.

Там возник целый квартал под названием «Märkisches Viertel», состоявший, в основном, из муниципального жилья довольно низкого качества. Негативной стороной этого процесса был тот факт, что городские районы, в которых доминировал такой стиль строительства, быстро утрачивали любое, что называется, «человеческое измерение».

Но вернёмся в Швейцарию. Здесь тоже спрос на современное жильё, особенно в период послевоенного промышленного бума, стабильно превышал предложение. Строительная отрасль была перегружена, дефицит рабочей силы невозможно было покрыть даже сотнями тысяч гастарбайтеров из средиземноморских стран, приезжавших в Швейцарию за лучшей долей.

Земельные спекуляции и серьёзный рост бюджетных расходов на решение проблемы жилищного строительства стали в Швейцарии примерно с начала 1960-х годов серьёзным вопросом политической повестки дня. Будь то парламент, общинное собрание или просто ресторан за углом: проблема жилья была буквально у всех на устах.

Меньше трат, больше комнат

Постепенно в обществе был выработан всеобщий консенсус относительного того, что рационализация и индустриализация жилищного строительства являются наилучшим способом решения проблемы дефицита жилой площади. Совместно с другими фирмами компания «Эрнст Гёнер АГ» основала в 1965 году первый крупный швейцарский завод ЖБИ, производивший готовые строительные элементы. Производительность завода позволяла строить до тысячи квартир в год.

Жилой блок и въезд в подземный гараж в посёлке Müllerwis, г. Грайфензее (Greifensee), фото сделано в 1978 году.

(Archiv Fabian Furter)

Преимущества такого формата строительства казались тогда очевидными: монтаж готовых блоков шёл быстрее, кроме того, сам строительный процесс в меньшей степени зависел от погодных условий. Такие технологии позволяли снижать стоимость одной квартиры на 10-20%. За те же деньги, что и раньше, теперь можно было строить куда больше квартир.

Но были решающие отличия. В Швейцарии построенное фирмой Гёнера панельное жильё не имело государственного финансирования. Квартиры в этих домах не закупались государством и не раздавались потом передовикам производства. Такая форма жилья должна была ещё утвердиться на рынке в конкурентной борьбе с другими вариантами решения пресловутого «квартирного вопроса».



Девять тысяч квартир для среднего класса

В результате дома швейцарского панельного строительства соответствовали, как правило, относительно высоким требованиям в плане техники и комфорта, ведь строились они для состоятельного среднего класса. И это ощущается даже и сегодня. Сам Гёнер привлекал к реализации своих проектов известных архитекторов, не жалея средств для приобретения выгодных, солнечных участков под застройку, заманивая клиентов-квартиросъемщиков как качеством, так и оригинальными архитектурными и инфраструктурными решениями.

Производство бетонных элементов фасада на швейцарском заводе ЖБИ (примерно 1966 год).

(Archiv Fabian Furter)

Уже тогда все так называемые «кварталы Гёнера» имели подземные гаражи для личного автотранспорта (аренда гаража, как правило, не превышала 5% от аренды снимаемой квартиры). Они были оборудованы детскими и спортивными площадками, общественными культурными и досуговыми центрами, всеми необходимыми культурно-бытовыми объектами, такими, как детские сады и школы. Они не просто «втыкались» на окраине города, но тщательно «вписывались» в ландшафт, решая одновременно вопрос транспортной привязки. До середины 1970-х годов в Швейцарии по системе Гёнера было построено почти 9 тыс. таких квартир.

Однако потом наступивший нефтяной кризис поставил крест на массовом блочном строительстве. Спрос на блочное жильё резко упал, в кризисе оказалась и традиционная строительная отрасль. Заводы ЖБИ пришлось закрыть, и так швейцарское панельное строительство стало только одним из эпизодов в новейшей истории швейцарской архитектуры. Сегодня жилые комплексы и посёлки в стране переживают новое рождение, но происходит это уже в совсем иных социально-политических и технических условиях.

Фабиан Фуртер (Fabian Furter), свободный историк, живет в городе Баден (Baden), кантон Аргау. В настоящее время реализует в Высшей технической школе Цюриха (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich — ETH) проект, связанный с историей массового жилищного строительства в Швейцарии послевоенной эпохи. Конец инфобокса



Перевод с немецкого: Юлия Немченко

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