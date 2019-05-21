Роман Хайдельбергер (Roman Heidelberger): «В эту профессию нужно вкладывать душу». (swissinfo.ch)

Роману Хайдельбергеру 29 лет. В прошлом году он вступил во владение фермой своего отца, и теперь отец работает у сына, а не наоборот. За 10 франков в час молодой хозяин трудится по 70 часов в неделю. Отпусков у него нет. При этом свою жизнь он не променял бы ни на какую иную.

Земля еще слишком сырая. «Сегодня техника останется в гараже», — говорит Роман. Он обут в тяжелые рабочие ботинки, к рукам прилипла земля. С пяти утра Роман Хайдельбергер уже на ногах. Правда, если с утра в хлев идет его отец, то тогда он сам он может поспать немножко подольше. Семья Хайдельбергер живет и работает в доме номер 1. Дома номер 2 не существует. С двух сторон — лес, а соседняя ферма едва ли просматривается вдалеке.

И только идущие на посадку лайнеры напоминают о том, что недалеко, буквально в 10 минутах езды на автомобиле, находится цюрихский аэропорт, самые важные воздушные ворота страны, ее окно в мир глобализации. «К шуму при взлете и посадке самолетов привыкаешь очень быстро», — говорит Роман. Здесь, на этой ферме, которую в прошлом году передал ему его отец, он родился и вырос. Зачем ему все эти тяготы? «Ну, просто я хотел как можно скорее начать самостоятельно принимать решения, потому что, в конечном итоге, речь идет о нашем будущем».



Крестьянское подворье в кантоне Цюрих: частная собственность в Швейцарии священна и неприкосновенна. (swissinfo.ch)

Роман сам сделал первый шаг в сторону самостоятельности, обговорив с отцом вопрос о том, когда тот конкретно будет готов передать ему во владение все хозяйство. «Сначала отец сказал, мол, вот когда пойду на пенсию, тогда. А когда он понял, что мы с женой не шутим, то сказал, что передаст хозяйство, когда ему исполнится 60 лет». В настоящий момент 29-летний Роман формально является шефом своего отца.

За последние они с женой все больше и больше осваивались в сельскохозяйственном производстве. Важной вехой стала передача им отцом в аренду части угодий (горохового поля). То есть смена поколений на подворье осуществлялась постепенно, стартовав, как и положено, очень рано. Очень даже рано, еще тогда, когда, будучи ребенком и придя из школы, Роман начинал активно помогать по хозяйству.

«И не обязательно потому, что я был чего-то кому-то должен, нет, просто потому, что мне самому так хотелось и нравилось». Уже в старших классах он окончательно убедился, что хочет заниматься сельским хозяйством на постоянной профессиональной основе. Когда решение об этом было принято, стало понятно, что однажды именно он возглавит фермерское хозяйство своего отца. Ему повезло: в семье он единственный ребенок.

Ферма останется в руках членов семьи

Почему повезло? А потому что здесь получается как в сказке: старший сын получает всё, младшему же не достается ничего, с учетом ограниченного и очень небольшого размера среднего фермерского хозяйства в Швейцарии. Например, когда Роман заканчивал учебу, среди его ровесников было несколько человек, которые и хотели бы самостоятельно заняться сельским хозяйством, но шансов у них встать однажды во главе фермы или подворья, не было никаких. «Вот им как раз очень нелегко», — сочувствует Р. Хайдельбергер.

И в самом деле, в 2016 году на сельхозугодия, сданные в аренду не членам семьи владельца данного сельского хозяйства, приходились только 10% от в общей сложности 50 тыс. таких хозяйств. А управляющие, которые сами не были членами соответствующих семей, организовывали производство только на 1 550 крестьянских подворий и ферм. Таковы результаты выборочного опроса, проведенного Федеральным ведомством статистики Швейцарии (BfS).

Таким образом, для швейцарского, семейным образом организованного, сельского хозяйства типичным структурным форматом производства на селе является подворье иди хутор, находящиеся в руках представителей двух поколений владельцев. При этом никаких гарантий того, что, когда придёт время, хозяйство перейдёт в руки третьего поколения, здесь нет. Согласно статистике такой транзит не обеспечен на каждом пятом фермерском предприятии, управляемом человеком, которому за 50 лет. Да и сами крестьяне в среднем становятся все старше и старше: каждому второму исполнилось минимум 50 лет, а почти 3 тыс. владельцев крестьянских хозяйств уже перешагнули 65-летний рубеж.

Так что Роман Хайдельбергер принадлежит к абсолютному 3-процентному меньшинству, то есть к тем полутора тысячам молодых фермеров в Швейцарии, имеющих собственное крестьянское хозяйство.

Его родители только недавно родители вернулись из четырехнедельного отпуска. Сам же Роман с женой в прошлом году впервые в жизни были вынуждены от отпуска отказаться, да и в этом году шансы на поездку к морю, скорее, очень невелики. Но это волнует Романа гораздо меньше, чем он предполагал. Работа тоже может восстанавливать силы, а он каждую неделю «отдыхает» таким образом по 70 часов. «В эту работу ты должен вкладывать всю душу, ты должен жить ею».

Оба они знали, в какое дело ввязываются: жена Романа — сама дочь крестьянина. Поэтому супруги постарались «отдохнуть про запас»: перед тем, как взять на себя управление хозяйством, они много ездили по миру. А сейчас супруга Романа пусть и неполный день, но активно занимается вопросами сбыта сельхозпродукции.

«Цветочные луга не приносят выгоды»

Потом Роман Хайдельбергер охотно показывает журналисту swissinfo.ch своих коров, свои поля, засеянные сахарной свеклой, пшеницей и рапсом. Осматривать рапсовое поле едем на машине. Роман имеет в своем распоряжении угодья площадью в 50 га, а по швейцарским меркам это довольно много. Он знает, что в других странах сельхозпредприятия гораздо больше: «В Канаде такое поле, как это, обычно выделяется в качестве отдельного участка просто для разворота тракторов и комбайнов. А мы его возделываем».

Так что в международном масштабе сельское хозяйство Швейцарии скорее можно назвать малогабаритным. Но Роман Хайдельбергер ни за чтобы не променял его ни на какое другое. Уникальным, например, является, по его словам, разнообразие швейцарского сельхозпроизводства. «Здесь мы на каждом поле обязаны каждый год выращивать что-нибудь иное. В Швейцарии к севообороту относятся со всей серьезностью. А в других странах на одном поле по десять лет подряд выращивают, например, одну только кукурузу, да и та, по всей вероятности, еще и генетически модифицирована».

Вместе с тем Р. Хайдельбергер подчеркивает, что население Швейцарии предъявляет порой к отечественному сельскому хозяйству совершенно нереалистичные требования. «Всё надо производить в кратчайшие сроки. При этом народ хочет иметь сельское хозяйство как во «время оно»: максимально экологичное, желательно без пестицидов и по возможности без применения крупной сельхозтехники». Прямые дотации и платежи, которые он получает из федерального бюджета, он рассматривает в качестве вознаграждения за то, что он занимается делом, имеющим огромное значение для общественного блага. «Цветочные луга радуют глаз, но они не дают дохода, и доставляют мне, как фермеру, одни только хлопоты».



«Прокати нас на тракторе»

Роман Хайдельбергер говорит, что он открыт для перемен, причем в значительно большей степени, нежели его отец. «Существуют разные методы выращивания сельскохозяйственных культур. И мне всегда хочется опробовать что-нибудь новое». На вопрос о том, актуальна ли для него тема «биопродуктов», он отвечает, что «я думаю над этим, потому что и политики тоже размышляют на эту тему. Но быстро я, конечно же, не перестроюсь. Для меня гораздо важнее, чтобы население покупало продукцию, произведенную в том же регионе».

Когда-нибудь настанет час и отец полностью оставит работу на семейном предприятии. Тогда справиться с работой помог бы ученик-подмастерье. Чтобы в будущем иметь право нанять такого помощника, Р. Хайдельбергер-младший сдал экзамен на получение звания квалифицированного агронома-фермера. Он считает, что в этой постоянной работе на износ есть и позитивные стороны. И какие же? «Мы можем самостоятельно планировать обеденные перерывы. И кататься на тракторе. Но трактор у нас, естественно, не только ради забавы».



Молочная река Зачем швейцарские коровы забираются в горы? Ежегодно в начале лета 270 000 коров покидают свои фермы в долинах и отправляются на горные луга, чтобы вернуться обратно в начале осени. Автор: Дейл Бехтель (Dale Bechtel), Дахай Шао (Dahai Shao), Кай Ройссер (Kai Reusser)

Крестьянство в Швейцарии Сельскохозяйственные предприятия исчезают, а возделываемая ими общая площадь угодий остаётся в Швейцарии стабильной: это значит, что среднее фермерское хозяйство становится крупнее. Ежедневно трое крестьян в среднем решают оставить работу на земле, а за последнее десятилетие их набралось уже около 10 тысяч. Если в 2000 году по всей Швейцарии было еще около 70 тыс. предприятий, то 10 лет спустя их насчитывалось едва ли не 60 тыс., а в 2017 году их было всего 52 тыс. Причины, ведущие к такой ситуации: глобализация, снижающиеся или стагнирующие закупочные цены на продукцию сельхозпроизводства, сложности в области передачи хозяйств и подворий в руки молодого поколения. Молодые фермеры, обычно младшие сыновья, часто даже при всём желании не имеют шансов получить в наследство собственное крестьянское хозяйство. Искать себе подходящее предприятие им приходится по всей стране по пять лет и больше. Кое-что для исправления ситуации уже происходит. Уже работает несколько координационных центров, являющихся посредниками между ищущими подходящий крестьянский двор фермерами и владельцами сельхозпредприятий, как в части аренды, так и покупки. Политическое руководство и региональные органы власти также уже в курсе данной проблемы. Первой мерой на пути к ее решению могли бы стать поправки в арендное право, о чем еще год назад в парламенте ШвейцарииВнешняя ссылка заявил теперь бывший министр экономики страны Иоганн Шнайдер-Амманн (Johann Schneider-Ammann). По информации «Швейцарского крестьянского союза (Der Schweizerische Bauernverband) задача «и в будущем мотивировать как можно больше молодых людей заниматься сельским хозяйством» останется непростым вызовом. Государство в Швейцарии старается поддерживать крестьян. Только в 2017 году более 45 тыс. хозяйств получили в общей сложности 2,8 миллиарда франков прямых выплат и дотаций, например, на обустройство угодий и на поддержание биологического разнообразия. Такая помощь жизненно важна для большинства крестьян, но особенно для тех, кто живет и работает в горных регионах. Конец инфобокса



Русскоязычную версию материала подготовили Юлия Немченко, Игорь Петров

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