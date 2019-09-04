Этот контент был опубликован 4 сентября 2019 г. 7:00

Обгоревший корпус автомобиля Porsche в Цюрихе. К счастью, водитель только легко пострадал. (Keystone / Alessandro Della Bella)

Ответ на этот вопрос: да! Платят! Для граждан ряда стран автостраховщики здесь в самом деле назначают более высокие страховые взносы. «Согласно нашей информации гражданство является важным критерием при установлении тарифов для большинства лиц, страхующих себя от автогражданской ответственности», — говорит Такаши Сугимото (Takashi Sugimoto), представитель «Ассоциации швейцарских страховых компаний» (Schweizerischer VersicherungsverbandВнешняя ссылка).

При расчете взносов страховщики учитывают так же еще и пол, возраст, место жительства, тип автомобиля, опыт вождения и гражданство. По статистике именно эти факторы влияют на то, насколько велика в данном конкретном случае вероятность совершения ДТП. «Страховщики стараются максимально точно оценить риски, связанные с данным водителем», — рассказал Т. Сугимото. Для этого они подразделяют застрахованных на группы риска, исходя риска на основе их «водительской истории», собственной статистики и, частично, данных открытой статистики.

Самые дорогие страховки, поэтому, достаются молодым водителям мужского пола, недавно получивших права и имеющих иностранный паспорт. АнализВнешняя ссылка, проведенный компанией Comparis (это крупнейший в Швейцарии сайт сравнения цен) в 2018 году, показал, что, например, албанцы платят за автостраховку на 95% больше, чем швейцарские водители.

Итальянцы доплачивают до 22%, в зависимости от того, какую страховую компанию они выбрали. А бывает ли так, чтобы иностранцы платили меньше швейцарцев? На этот вопрос «Ассоциация швейцарских страховых компаний» ответить не смогла. Видимо, она считает, что ездить лучше швейцарцев не может никто на свете.

Несправедливый расклад?

В Европейском союзе официально запрещено учитывать гражданство в качестве фактора, влияющего на размер страховых премий. Почему же это разрешено в Швейцарии? «Страховщики имеют право пользоваться любыми критериями для учета объективного риска при установлении размера премий при условии, что они смогут обосновать это статистически», — говорит Т. Сугимото.

Отвечая на соответствующий критический запросВнешняя ссылка со стороны некоторых парламентариев, Федеральный совет, правительство Швейцарии, указал, что расчет страховых взносов и рисков в зависимости, в том числе, от гражданства не является дискриминацией. Однако страховщики при этом должны вести статистический учет и использовать в своих расчетах всю имеющуюся статистику.

Аналогичным образом несправедливо выглядит ситуация в сфере медицинского страхования: молодые женщины (независимо от паспорта) платят значительно большие взносы при заключении договоров дополнительного медицинского страхования. По данным сайта Comparis «наценка» может достигать 80%! Причина — молодые женщины представляют собой «группу риска», в которую входят те, кому предстоит однажды рожать.



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Русскоязычная редакция Swissinfo.ch/LC

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