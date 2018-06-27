Этот контент был опубликован 27 июня 2018 г. 14:16 27.06.2018 - 14:16

В послевоенный период, с началом эпохи индивидуальной моторизованной мобильности и с совершенствованием методов лечения и профилактики, основной причиной гибели молодых людей стали ДТП. В 1970-е годы их «обогнали» самоубийства. (Keystone)

Люди в Швейцарии живут долго, смертность находится на рекордно низком уровне. Например, каждый год в стране на 1 000 жителей уходят из жизни только одна женщина и двое мужчин, относящихся к возрастной категории от 15 до 39 лет. Статистика вроде бы благополучна, но она, всё равно, серьёзно тревожит экспертов, поскольку в подоплёке тут скрывается не только повышенный уровень смертности в результате ДТП и самоубийств, но растущая степень социального расслоения среди молодёжи.

Однако начнём с хорошей новости. С момента начала ведения статистических исследований в Швейцарии продолжительность жизни выросла здесь очень значительно, с примерно 40 лет в 1876 году до 85 лет — два столетия спустя! Об этом говорится в отчёте Surmonter la vulnérabilité: perspective du parcours de vieВнешняя ссылка национального Исследовательского центра PRN LIVES, изучающего аспекты и факторы, влияющие на продолжительность и качество жизни в Швейцарии.

Позитивно оценивая тенденцию к общему росту продолжительности жизни, эксперты Центра отмечают, тем не менее, что смертность в молодёжной среде продолжает оставаться аномально высокой, и это даже с учетом прекрасного состояния здоровья молодёжи Конфедерации. Детская смертность и смертность среди людей среднего возраста продолжают сокращаться, а вот в молодёжной среде она упорно остается на прежнем уровне.

Самой простой причиной такого положения могло бы быть значительное число суицидов среди молодых людей и частые случаи гибели в результате дорожно-транспортных происшествий. Могло бы, потому что тут не всё так просто! Группа экспертов под руководством социолога Адриена Ремуна (Adrien Remund) из НИИ проблем демографии и социальной экономикиВнешняя ссылка при Женевском университете попыталась разобраться в ситуации.

Причины смерти

Оказалось, что, во-первых, повышенная молодёжная смертность наблюдается как среди женщин, так и мужчин, хотя среди последних — чаще. Во-вторых, перечень причин раннего ухода из жизни лиц данной возрастной категории оказался гораздо более обширным, чем принято было считать. Например, еще в середине 20 века основной причиной молодёжной смертности был туберкулёз, а для женщин еще и материнская смертность.

В послевоенный период, с началом эпохи индивидуальной моторизованной мобильности и с совершенствованием методов лечения и профилактики, основной причиной гибели молодых людей стали ДТП. В 1970-е годы их «обогнали» самоубийства. Сейчас на притяжении уже значительного промежутка времени эксперты наблюдают заметное снижение как степени смертности в результате ДТП, так и числа случаев добровольного ухода из жизни.

В-третьих, эксперты отмечают, что до последнего времени в рамках дискуссий по вопросам государственной молодёжной политики вопросы социального расслоения и неравенства редко оказывались в центре всеобщего внимания. И как оказалось очень напрасно, потому что степень такого неравенства в молодёжной среде сохраняется все ещё на весьма заметном уровне. Как ни странно, фактором смертности может быть даже безработица, по крайней мере риск уйти из жизни для молодого безработного человека 15-35-ти лет, проживавшего в Швейцарии в период с 1990 по 2008 годы, был в два раза выше по сравнению с риском смерти, которому были подвержены сверстники, имевшие постоянную занятость.

Внешний контент График изменения продолжительности жизни

Исключение из школы увеличивает риск смертности на 60%, фактор неполной семьи повышает его на 50%. Кроме того, молодой человек с высшим образованием рискует безвременно умереть в почти два разе меньшей степени, нежели его сверстник, ограничившийся только обязательным средним образованием. Суммирование некоторых или всех факторов, разумеется, повышает риск смертности многократно.

Неблагополучная молодежь

Отсюда, отмечают эксперты, две трети молодых людей, живущих в Швейцарии, вряд ли подвержены риску умереть раньше времени, коль скоро особенно уязвима в этом отношении только молодежь, относящаяся к категории неблагополучной. Однако одного этого уже оказывается достаточно для того, чтобы спровоцировать тот самый необъяснимый на первый взгляд высокий уровень смертности, наблюдаемый среди швейцарской молодёжи в целом.

Данный вывод заставляет учёных и политиков ставить под вопрос вообще курс государства (федерального центра и кантонов) в области защиты интересов детей и юношества. Понятно, что меры в плане повышения безопасности дорожного движения, безусловно, оказали свое позитивное влияние и помогли снизить общий уровень молодёжной смертности. Только этого — мало! Социальное — порой вопиющее — неравенство в молодёжной среде до сих пор остается областью, где государство (почти) ничего не делает в плане борьбы с этой социальной язвой.

Ставку следует делать, по мнению авторов исследования из Женевы, на выравнивание образовательных шансов, а также на дальнейшее совершенствование мер, направленных на профессиональную ориентацию и трудовую интеграцию молодых людей, коль скоро в настоящее время безработица является едва ли не основным фактором (смертельного) риска для молодёжи.



Перевод с французского языка и адаптация: Людмила Клот, swissinfo.ch

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