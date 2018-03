Этот контент был опубликован 13 марта 2018 г. 11:00 13.03.2018 - 11:00

Кто такой экспат? В чем особенность этого социального слоя? (Keystone)

«Экспат» — кто это такой? Ответ на данный вопрос найти не так-то просто, как может показаться на первый взгляд, особенно в эпоху глобализации, когда все большее количество специалистов живет и работает по всему миру, фактически не замечая национальных границ. Портал Swissinfo.ch попытался провести небольшое расследование и определить разницу между экспатами, иммигрантами, беженцами и экономическими мигрантами.

«I know it when I see it» / «Когда я увижу это, то тогда я сразу пойму, что это такое», — таков в вольном переводе знаменитый комментарий судьи Верховного суда США Поттера Стюарта, столкнувшегося в 1964 году с необходимостью точно описать на основании объективных критериев такое явление, как порнография. Точно также многие сейчас относятся к экспатам, предъявляя претензии на обладание умением классифицировать наблюдаемые объекты при отсутствии точного определения на основании одного только «здравого смысла».

В своем наиболее буквальном смысле экспатриант (не обязательно насильно экспатриированный!) — это тот, кто просто живет за пределами страны, паспортом которой он обладает. Такое определение дает большинство словарей. С точки зрения экспертов банка «HSBC», регулярно выпускающего аналитический доклад «Expat Explorer surveyВнешняя ссылка», экспат — это «лицо возрастной категории от 18-ти лет, проживающий в данный момент за пределами своей исторической родины».

Однако если посмотреть объективно, то данное определение слишком широко и недостаточно глубоко и дифференцированно. Ведь его также можно применить к студентам, вынужденным переселенцам и беженцам, которые в узком понимании все-таки экспатами не являются. Поэтому нам потребуется найти некоторое количество дополнительных, порой весьма провокационных, критериев. Итак...

Экспат — это лицо, намеренное оставаться в новой стране пребывания ограниченный период времени. Данное толкование понятия экспат опирается на реалии прошлого века, когда экспатами называли, прежде всего, уникальных профессионалов высокого уровня, работавших на крупные транснациональные корпорации на основании временного трудового соглашения. В эту категорию также включались и члены их семей. Проблема, однако, состоит в том, в том, что сегодня такие люди, безусловно существуют, но само понятие экспата уже стало гораздо шире.

Кто из нижеперечисленных является экспатом? Американский дипломат на службе в Гане? Российский сотрудник школы при посольстве в Аргентине с его интересными чемоданами? Немецкая бизнес-вумен в Шанхае? Студент-медик из Эфиопии на курсах повышения квалификации во Франции? Сирийский профессор, который трудится в Италии дворником в ожидании возможности вернуться на свою родину, уже почти окончательно «вбомбленную в каменный век» российской авиацией на службе Ассада?

А как насчет тех, кто «временно» перебрался в другую страну после выхода на пенсию, как это обычно делают немцы, уезжающие коротать «вечер своей жизни» на Майорку? Вот тут, правда, уже проходит «красная линия»: пенсионеры за рубежом все-таки не могут считаться экспатами, если только не интерпретировать понятие «временно» как «до самой смерти».

Экспаты обладают определенным, и немаленьким, уровнем доходов и образования. По результатам исследования «HSBC Expat Explorer» за 2015 год, проведенного на основе анализа ситуации конкретных экспатов в 39-ти странах мира, средний экспат зарабатывает 180 тыс. долларов США в год или 182 300 швейцарских франков. Конкретно в Швейцарии этот показатель составлял 200 тыс. долларов США. Может ли, к примеру, квалифицированный и хорошо образованный человек на черной работе — как сирийский профессор-дворник в Италии — считаться экспатом? То есть это вовсе не означает, что бедных или даже безработных экспатов вообще не бывает, но деньги, похоже, играют здесь все-таки определенную роль, будучи важным критерием формирования понятия «современный экспат».



Экспаты — это только люди с белой кожей. Забудем о белых воротничках, отринем политкорректность и посмотрим на цвет кожи. Многие убеждены в том, что белые специалисты — это экспаты, а все остальные — это иммигранты. Такой взгляд опирается на англосаксонские традиции, выросшие из колониального прошлого, когда представители среднего класса разъезжали по миру, в том числе попадая и в Швейцарию, занимая за рубежом руководящие позиции. Британская империя давно ушла в историю, но культурные коннотации, связывающие «экспатов» с господами в «пробковых шлемах», по-прежнему довольно сильно укоренены в подсознании.

Один из блогеровВнешняя ссылка даже недавно сформулировал такое видение одной фразой: «Африканцы или азиаты не могут претендовать на статус экспатов, они — мигранты. Точка»! А как тогда насчет восточных европейцев или смуглых итальянцев и испанцев? И как быть c Тидьяне Тиамом, исполнительным директором банка Credit Suisse? Он родился в Кот-д'Ивуаре, имеет гражданство как этой африканской страны, так и Франции. А некоторые британские СМИ, исходя из какой-то своей логики, до сих пор упорно относят британцев в Париже к экспатам, а французов в Лондоне к иммигрантам! И если по-настоящему начинать углубляться во все эти оттенки, можно зайти вообще уже непонятно куда и тогда уж лучше было бы совсем отказаться от самого термина «экспат».

Экспаты «играют на понижение», иммигранты — «на повышение». Согласно этой интересной теории, также имеющей отдаленно имперский привкус, ответ на вопрос, являетесь ли вы экспатом или иммигрантом, зависит от того, куда и откуда вас занесло. Если вы провели «апгрейд» своих условий жизни, переехав из бедной страны в богатую, то вы мигрант, и даже не возражайте! Если же вы переехали жить в бедную страну, то вы — самый настоящий экспат.

Эта теория объясняет многое, но не все! Швейцария в нее вписывается с трудом, поскольку, с одной стороны, она рекрутирует большое количество кадров за рубежом, с другой стороны, переезд сюда даже из благополучных стран во многом означает серьезное улучшение жизни. Немец в Швейцарии — это мигрант или экспат?

У экспатов нет гражданства страны пребывания. Население Швейцарии составляет 8,3 миллиона человек. Сейчас за рубежом на ПМЖ проживают 775 тыс. швейцарцев, три четверти из них имеют двойное гражданство. Кто они? Экспаты? Большинство из членов «5-й Швейцарии» ответит на этот вопрос отрицательно, поскольку паспорт другой страны — это все-таки заметный признак социальной интеграции. С другой стороны, попробуйте еще получить гражданство Швейцарии? Уже пробовали? Ни и как?

Экспаты даже не стараются интегрироваться. Они не учат язык, не стремятся дружить с местными, им не интересна история страны пребывания, а особенно такая сложная, как история Швейцарии. И это тоже в какой-то степени связано с наследием эпохи колониализма, когда «белые люди» имели дело с представителями местного населения, используя тех только в качестве слуг. Экспаты в целом придерживаются стиля жизни родной страны и за границей, а многие еще и смотрят на здешнюю культуру свысока, мол, я приехал из страны Толстого и Достоевского, а эти тут гордятся своим плавленым сыром, возводя его в ранг национальной святыни. Для такого образа жизни, кстати, нужно иметь очень хорошие доходы, особенно в Швейцарии!

Экспаты живут за рубежом добровольно, мигранты — вынужденно. Именно так определяет «экспатов» портал «InterNationsВнешняя ссылка». Экспаты уезжают из своих стран самостоятельно, их никто не гонит, и им не чинят препятствий на пути к возвращению. Это отличает их от беженцев и экономических мигрантов. В любом случае термин «expat» не имеет никакого юридического статуса. Нет на свете ни «нелегальных экспатов», ни «экспатов второго поколения».

Ну что, Вы уже разозлились и Ваши руки потянулись к клавиатуре с целью написать гневный комментарий? На это вы имеете полное право! Но вопрос остается: так кто же такой «экспат»? «Когда я увижу его, то тогда я сразу пойму, что это такое»!

А Вы? Вы тоже «экспат»? Расскажите нам свою историю внизу в комментарии! Конец инфобокса



Перевод на русский и адаптация: Людмила Клот, swissinfo.ch

Neuer Inhalt Horizontal Line