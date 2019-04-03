Делать прививку или нет? В Швейцарии дискуссии о вакцинации становятся все более эмоциональными.

(Keystone / A4642/_lukas Schulze)

В Швейцарии некоторые родители сознательно не вакцинируют своих детей и мешают таким образом процессу окончательного искоренения опасных инфекционных заболеваний. Каковы их мотивы? Что заставляет их так рисковать?

В начале февраля 2019 года в одной из швейцарских Вальдорфских школ произошла вспышка кори. Чтобы предотвратить эпидемию власти отстранили от учебы 60 непривитых детей, посещавших это учебное заведение. Штайнеровские школы в Швейцарии не в первый раз уже становятсяВнешняя ссылка первопричиной эпидемий кори, что подтвердил и представитель Федерального ведомства здравоохранения Швейцарии (BAG). По его словам, все происходящее в этой школе «вовсе не случайно».

Девочка 6-ти лет из кантона Швиц, в 2003 году заболевшая корью. (Keystone / Urs Flueeler)

Но для начала надо разобраться, что же такое «школы Штайнера». Штайнеровские, или Вальдорфские школы практикуют педагогику, опирающуюся на антропософские идеи философа и мыслителя Рудольфа ШтайнераВнешняя ссылка (1861-1925). Эта педагогическая система считает себя альтернативой традиционализму и прагматизму массового школьного образования. Вальдорфские школы являются общеобразовательными, но в младших классах здесь отсутствуют оценки и преподавание ведётся преимущественно без учебников.

Что же касается собственно прививок, то сам Р. Штайнер считал их «весьма проблематичнымиВнешняя ссылка». И именно поэтому многие родители из числа приверженцев его учения до сих пор отказываются делать прививки своим детям, либо полностью, либо частично. Более того, в прошлом в семьях, где дети посещали штайнеровские школы (следует уточнить, что такое происходило не только в них), даже устраивали детские «утренники», в ходе которых в гости к заболевшему ученику собирались его одноклассники, с тем чтобы «подцепить» себе инфекцию и, переболев, получить иммунитет против той или иной детской болезни.

«Такого рода „общественные мероприятия“ проводились вплоть до 1990-х годов. Сегодня ничего подобного мы не практикуем, и я бы сам тоже не рекомендовал применять такие методы иммунизации детей», — подчеркивает Томас Дидден (Thomas Didden) из «Ассоциации школ Рудольфа Штайнера в Швейцарии» (Verband der Rudolf Steiner Schulen SchweizВнешняя ссылка). Какова доля привитых детей в штайнеровских школах он сказать не может. «Школы не ведут статистику и не дают родителям рекомендаций по вакцинации. Мы — педагоги, а не врачи», — указывает Т. Дидден.

Болезнь как путь развития

Чтобы понять, почему именно в штайнеровских школах число не вакцинированных детей превышает средние нормы, мы обратились к Бернхарду Вингайеру (Bernhard Wingeier), врачу-антропософу. Мы понимаем, что не все родители детей, посещающих школы Штайнера, обязательно являются антропософами, и тем не менее, нам показалось важным узнать мнение этого опытного специалиста по педиатрической и подростковой медицине, практикующего в антропософской клиникеВнешняя ссылка города Арлесхайм (Arlesheim, кантон Базель-сельский на севере Швейцарии).

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По его словам, антропософия рассматривает человека более широко, не желая видеть в нём просто физическое существо, что оказывает непосредственное влияние и на то, каким образом антропософская медицина понимает суть заболевания как такового. «Мы верим в то, что человек обладает потенциалом самоисцеления, и мы знаем, как можно выявить и активировать этот потенциал», — говорит Б. Вингайер. «Болезнь рассматривается нами не только как зло, которое надо устранить любой ценой, но еще и как путь развития, пройти который важно особенно в детском возрасте».

Преодолевая воспалительные процессы и инфекционные заболевания ребенок учится справляться с жизненными кризисами, что способствует его общему развитию, а также укреплению иммунной системы. В отличие от «настоящих противников вакцинации» — о них чуть позже — антропософские врачи не столь категоричны и не выступают вообще против всех прививок. Сам Б. Вингайер в обязательном порядке рекомендует, например, провести вакцинацию от столбняка. «В антропософии очень важно осознание и признание индивидуальности», — говорит он.

Поэтому в области детских болезней он всегда консультирует родителей строго в индивидуальном порядке. И как раз поэтому многое зависит от того, в какой жизненной ситуации находятся сами родители. Мать-одиночка, которая вынуждена много работать, скорее всего, в меньшей степени будет способна грамотно ухаживать за ребенком с высокой температурой. «Но если родители могут позволить себе ухаживать за ребенком, который заболел корью, то тогда лучше подождать с вакцинацией вплоть, самое позднее, до возраста полового созревания, потом сделав все-таки прививку, поскольку к особенно серьёзным осложнениям корь приводит именно во взрослом возрасте».

Индивидуализм противоречит борьбе с болезнями

Такого рода «индивидуальный подход», характерный для антропософов, сейчас очень популярен в Швейцарии — даже среди тех, кто антропософом вовсе не является. Филип Тарр (Philip Tarr) курирует реализацию национальной научно-исследовательской программы «Родители-антипрививочники и медицина в Швейцарии» (Impfskeptische Eltern und Ärzte in der SchweizВнешняя ссылка), будучи одним из главных врачей Кантональной клиники кантона Базель-сельский (Kantonsspital BasellandВнешняя ссылка).

По его словам, «тот факт, что люди задают вопросы и подвергают сомнению официальные рекомендации врачебных инстанций, в принципе является признаком нашего века постмодернистской и персонализированной медицины». Проблема, однако, заключается в том, что, по мнению ВОЗ, противники вакцинации и прививок стали уже настоящей глобальной угрозой, а индивидуалистический подход в медицине противоречит целям Всемирной Организации Здравоохранения по искоренению определенных видов опасных инфекционных заболеваний, в том числе и таких, как корь.

Вторая проблема заключается в том, что непривитые люди могут объективно подвергать опасности других людей, которые не могут быть вакцинированы, например, детей и беременных женщин, а также лиц, чья вакцинация оказалась неэффективной. Например, в Швейцарии в 2018 году привитый мужчина умер от кори, потому что его иммунная система была подавлена химиотерапией. Индивидуализм, таким образом, сталкивается на определённом этапе и с принципами общественной ответственности и солидарности.

Кто они — и почему так поступают?

В связи с этим возникает вопрос — чем отличаются родители, не делающие прививки своим детям, от остальных? Что объединяет их, есть ли у них какие-то общие признаки, ведут ли они похожий образ жизни? По каким причинам они так поступают? Отметим первую особенность: например, уровень вакцинации особенно низок в Германии — богатой стране. В Соединенных Штатах непривитые дети также чаще всего встречаются в хорошо образованных белых семьях, принадлежащих к «высшему среднему классу».

Разумеется, нечто похожее встречается нередко и в афроамериканских семьях, но, как правило, необразованных и живущих в неблагополучных районах. Получается так не потому, что так хотят эти семьи, а просто потому, что они элементарно не имеют доступа к квалифицированной медицинской помощи. Так что данное исключение скорее подтверждает правило, недаром своё время в США регистрировались вспышки инфекционных заболеваний в изолированных религиозных общинах (мормоны или амиши), отнюдь не являющихся бедными.

В Швейцарии можно наблюдать похожие вещи. «Мы отмечаем, что в первую очередь не хотят, чтобы их детям делали прививки, как раз хорошо образованные родители», — говорит Марк Вичи (Mark Witschi), глава отдела рекомендаций по вакцинации Федерального ведомства здравоохранения (Sektion Impfempfehlungen beim Bundesamt für Gesundheit). По его словам, отказ от прививок стал отличительным феноменом именно состоятельных, богатых слоёв общества и стран. Кроме того, скепсис в отношении прививок распространен в кругах эзотериков, последователей нетрадиционной медицины и любителей всего естественного и природного.



Тем не менее, в Швейцарии полностью отвергают любую вакцинацию только от 1 до 3 процентов населения, дилетантски верящих в заговор фармацевтической промышленности и в то, что прививки несут собой серьезные осложнения для здоровья. «Мотивы отказа от вакцинации в обществе очень разнообразны и варьируются от сомнения в безопасности вакцин вплоть до концепций, в соответствии с которыми „природный“ или „биологический“ образ жизни изначально предпочтительней, а значит и иммунитет, приобретенный естественным образом, лучше иммунитета, вызванного вакцинами», — разъясняет Филипп Тарр.

Обязательной вакцинации в Швейцарии нет



Уровень вакцинации в Швейцарии, как обычно, сильно отличается от кантона к кантону. Это связано не только с разным отношением населения к вакцинам — консервативные немецкоязычные швейцарцы, как правило, более скептически настроены, чем франко- и италоговорящие, — но и с наличием, или отсутствием квалифицированного доступа к прививкам: например, в кантонах, в которых реализуются программы школьной вакцинации, доля привитых детей значительно выше среднего. По словам Марка Вичи многие швейцарцы забывают о прививках и по чистой халатности. Другие же ошибочно считают, что иммунизация против некоторых заболеваний, таких как корь, просто не нужна.

(Валериу Курту)

Важно в этой связи уточнить, что обязательными прививки в Швейцарии не являются. Вводить здесь обязательную вакцинацию, как в Италии, Франции или США, здесь никто не планирует. В Швейцарии такое требование просто не будет иметь политических шансов на реализацию. «Закрепленная в Конституции свобода граждан Швейцарии сама по себе является самым важным аргументом против введения системы принудительной вакцинации», — подчеркивает Филипп Тарр.

Корь (лат. Morbilli) Острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем заразности, приближающимся к 100%, характеризуется высокой температурой (до 40,5 °C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулёзной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией. Корь опасна из-за возможных осложнений, таких как воспаление легких или головного мозга. В Швейцарии вспышки кори случаются регулярно. В некоторых регионах мира корь была практически ликвидирована, однако в настоящее время число случаев заболевания корью растёт во всём мире. Источник: Федеральное ведомство здравоохранения

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Подготовка русскоязычной версии: Надежда Капоне

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