Портал швейцарского иновещания на 10-ти языках SWI Swissinfo, наследник швейцарского Международного радио (S.R.I.) рассказывает о темах, которые актуальны для Швейцарии и одновременно интересуют весь мир. Какие это были темы? Наш обзор за последние недели.

В Швейцарии действуют совершенно четкие и ясные нормы на предмет того, какой сайт или портал в интернете может считаться СМИ, а какой нет. Наш сайт относится к первой категории. Мы рассказываем 365 дней в году о новостях из Швейцарии на русском действительно каждый день, без выходных и праздников, на 10-ти языках: независимо, в том числе и от правительства Швейцарии, разносторонне, взвешенно, свободно, на высоком содержательном, аналитическом и техническом уровне.

Нас финансирует народ Швейцарии, который дважды на референдумах в 2015 и в 2018 годах высказывался в пользу существования в стране независимых негосударственных электронных СМИ. Поэтому мы обязаны отчитываться перед вами, налогоплательщиками, и всеми, кто рассчитывает на нас как на источник надежной и проверенной информации. Очередной отчет за 2019 год можно прочитать ниже. Ни одно русскоязычное СМИ в Швейцарии не работает в условиях такой прозрачности.

Мы постоянно находимся в контакте с пользователями и читателями, прежде всего в социальных сетях. Мы рассчитываем на вас, наших собеседников, в качестве источника идей, критики, пожеланий. Мы делаем ставку на взаимное уважение: у нас нет политической цензуры, мы уважаем любое, выраженное цивилизованным образом, мнение, и ожидаем в ответ такого же уважения.

С тем, чтобы в еще большей степени повысить прозрачность нашей работы, мы хотим регулярно рассказывать Вам о том, что происходит у нас во всех языковых редакциях. Понятно, что русскоязычный читатель не пойдет, за редчайшими, может быть, исключениями, на нашу японскую или арабскую страницы. А ведь, наверное, все-таки было бы любопытно узнать, а чем в Швейцарии интересуются китайские или португальские пользователи, что их волновало в последние недели, прошедшие под знаком «короны»?

Нас карантин коснулся самым прямым образом: вот уже семь недель мы работаем из дома. Но у каждой ситуации есть и положительная сторона, даже у этой, связанной с пандемией! Мы получили возможность еще раз посмотреть на Швейцарию, — а именно она всегда стоит в центре всех наших материалов, — с нового ракурса, проследить за тем, как реагируют на этот «стресс-тест» все ее основные структуры и институты: политические, экономические, общественные, культурные.

Многие наши материалы, порой ожидаемо, порой неожиданно, становятся хитами по просмотрам и перепостам, причем у разных языковых редакций такие хиты могут быть совершенно разными и совершенно по тематике друг с другом не пересекаться. Для нас ужасно интересно наблюдать за реальной сравнительной культурологией разных культур и стран. Все это делает нас уникальным центром компетенций в области межкультурной коммуникации применительно к журналистике.

Ниже мы представляем обзор тем, к которым наши пользователи и читатели на разных языках проявили одинаковый в смысле значительной интенсивности интерес.

Закрытие всех вообще школ, даже если причиной такого радикального шага стали чрезвычайные обстоятельства, всегда становится предметом дискуссий как внутри страны, так и за ее пределами. Неудивительно, что решение правительства отправить на «домашнее обучение» всех школьников Швейцарии вызвало шквал откликов.

Новость о том, что бернский производитель качественного алкоголя оперативно перестроился и начал производить дезинфекционный гель для рук, вызвала особенный восторг у наших англоязычных читателей.

Вот что написала одна из пользовательниц в нашей сети Инстаграм: «So awesome!! I’m sharing with all my friends back home in America. Maybe our dysfunctional government in the US can learn something». («Как мило! Вернусь в Америку расскажу об этом всем моим друзьям, может хоть на этом примере криворукое правительство в США чему-нибудь сможет научиться»)! 🤞"

Отдельное спасибо нашим коллегам из портала веб-телевидения на итальянском языке TVS tvsvizzera.it Благодаря их самоотверженной работе мы точно осведомлены о ситуации в кантоне Тичино, единственном швейцарском кантоне, в котором говорят на итальянском языке. Кто следит за нами, тот помнит, что именно Тичино стало первым регионом Швейцарии, массово попавшим под удар пандемии.

Этот материал (есть на русском языке) стал темой для дискуссий во франкоязычном сегменте нашего глобального пользовательского охвата.

Наряду со словами благодарности в адрес Конфедерации звучал и такой вопрос: а зачем нам вообще нужен Евросоюз, если в чрезвычайной ситуации гораздо быстрее можно дождаться помощи от Швейцарии. И кстати — а кто платит?

Насчет первого вопроса мы воздержимся от комментариев, равно как и по поводу «криворукого» правительства США. Это — мнения наших пользователей, они могут отражать, а могут не отражать мнения редакции. Кстати, у журналистов SWI нет своего мнения. Мы не пишем «пламенной публицистики». Мы просто поставляем информацию. И все! Иметь мнение — это привилегия наших читателей.

Эти слова, произнесенные президентом Швейцарии в 2020 году Симонеттой Соммаругой, тронули многих наших пользователей во всех языковых регионах.



Интересно, что полностью обращение С. Соммаруги к народу Швейцарии, опубликованное у нас на всех языках, в том числе и на русском, особенно всколыхнуло японскую аудиторию.





В городе Церматт, находящемся у подножия этой визитной карточки Швейцарии, говорят, что проект с флагами, проецируемыми на склоны Маттерхорна, был задуман просто так, а не в качестве хитрого маркетингового хода. Так или иначе, этот проект также нашел самый широкий отклик мировой аудитории, а особенно опять в Японии



Будь мы простым туристическим сайтом, каких в сети миллион, мы бы на этом и успокоились. Однако мы не туристические гиды, не переводчики и не рупор правительства, мы критические журналисты. Поэтому наш дискуссионный материал «Освещенная швейцарская гора Маттерхорн стала глобальным хитом» также стал предметом обсуждения, а читатели отметили, что мы не просто «полируем» картинку Швейцарии, но мы рассказываем об этой стране, как это и полагается делать «четвертой власти» — то есть с критических и аналитических позиций.

Эти фотографии в особых комментариях не нуждались. Такой Швейцарию, обычно забитой туристами, мы не видели давненько!



В русскоязычном сегменте особое внимание аудитории привлекло наше видео к очередному дню рождения великого писателя Владимира НабоковаВнешняя ссылка, который, как известно, 16 последних своих лет прожил в Швейцарии, а также инфографика, на которой были перечислены основные запасы, которые каждое швейцарское домохозяйство должно (в теории) иметь «на случай ядерной войны».



Как отметил один из пользователей, мол, теперь понятно, почему в Швейцарии вдруг наметился дефицит туалетной бумаги.



После падения Берлинской стены, и после вступления Швейцарии в Шенген, границ в Западной и Центральной Европе больше не осталось. Полная свобода передвижения на пространстве от Тересполя до Порту стала сверхценной идеей европейского сообщества народов.

И вдруг — в Европе опять появились границы, на сей раз в результате пандемии. Говорят, что история происходит дважды: сначала в виде трагедии, а потом комедии. Будем надеяться, что «темницы» самоизоляции рухнут и эта пара, вынужденная обмениваться знаками внимания поверх барьеров, нарушая принцип «социального дистанцирования», скоро снова воссоединится в любви и согласии.



Носить маски или не носить? Споры и дискуссии по этому вопросу порой принимали в Швейцарии интенсивность известного столкновения «остроконечников» и «тупоконечников». Одна из самых обширных и верных наших аудиторий: это так называемая «Пятая Швейцария» или «Швейцарский мир», люди с паспортом Конфедерации, проживающие постоянно за пределами Швейцарии и порой уже не говорящие ни на одном из её трёх официальных языков.

В русскоязычном пространстве таких людей нет, а вот в странах португальского, испанского, английского языков таких представителей «Пятой Швейцарии» довольно много. Для них мы выпускаем на их родном языке каждый день ровно в 17.00 по Бернскому времени, специальный дайджест-бюллетеньВнешняя ссылка с последними событиями на их исторической родине. Одновременно мы часто обращаемся к ним с просьбой рассказать, а как те или иные проблемы решаются в их странах. Интересно ведь сравнить швейцарский опыт с иностранным. Итог можно прочитать в материале ниже.



Швейцария — это страна, с которой связаны самые, наверное, упорные клише. Инновации? Биотехнологии? Изучение космического пространства? Швейцарские Нобелевские лауреаты? Нет-нет, ничего не знаем, знаем мы, что Швейцария — это сыр. Соответственно бурную реакцию в сетях вызвал и этот наш материал о том, что Швейцария стала чемпионом мира по сыроварению.

В нашем англоязычном сегменте сети Фейсбук этот наш материал был в последние три месяца самым комментируемым постом. Ошибочно выбранная фронтальная картинка стала для многих читателей поводом показать свои знания в этой сфере. 😉 👍. Спасибо всем за то, что вы отметили этот ляпсус! Мы не волшебники, но мы усердно учимся!

Как Вы видите, мы постоянно находимся в контакте с пользовательским сообществом, то есть с Вами. Расскажите нам о своих впечатлениях внизу, в окне комментирования (регистрации не требуется), или в комментариях (с соблюдением правил сообщества) в социальных сетях ФейсбукВнешняя ссылка, ТвиттерВнешняя ссылка и ИнстаграмВнешняя ссылка. У вас есть вопросы? Задайте их с помощью вот этой формы. Мы обещаем, что ответим, по возможности, на каждый вопрос!

