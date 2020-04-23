Фото, сделанное Рафаэлем Бинером (Rafael Biner), директором отеля «Zermatterhof», с выдержкой в 30 секунд.

(DR)

Почти уже больше месяца немецкий художник по свету Джерри Хофштеттер проецирует на склоны горы Маттерхорн изображения флагов иностранных государств. Всего на данный момент увидеть свои флаги на склонах культовой вершины могли граждане 20 разных стран. Сами жители города Церматт, находящегося у подножия Маттерхорна, увидеть эти свето-инсталляции невооруженным глазом не могут, но зато виды преображенной швейцарской достопримечательности, считающейся визитной карточкой Швейцарии, обошли весь мир, произведя настоящий фурор.

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«Знаменитая гора Маттерхорн в Швейцарии несколько часов освещалась изображением американского флага в знак глобальной солидарности в период пандемии коронавируса», — сообщил недавно американский телеканал CNNВнешняя ссылка. «Кроме того, гора была освещена флагами Японии, Германии, Великобритании, Франции, Италии, а также хэштегами #hope и #allofus. Сам Церматт также проецировал на гору сообщения, призывавшие людей «Оставайтесь дома» и приглашавшие их «Сейчас мечтать — путешествовать позже».

Благодаря почти всем крупным мировым информационным агентствам и почти всем ведущим СМИ мира — начиная от Libre Belgique до Times of India и агентства БелтаВнешняя ссылка — необычные виды Маттерхорна разошлись по всему миру. Вот только сами жители Церматта всей этой роскоши лицезреть не могут. Как рассказывает Рафаэль Бинер (Rafael Biner), директор роскошного отеля Zermatterhof, чтобы «увидеть это шоу, мне пришлось забраться на четвертый этаж отеля, установить там фотокамеру и сделать снимок с 30-ти-секундной экспозицией». Для гостей гостиница сейчас закрыта.

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Мэр Церматта Роми Бинер-Хаузер (Romy Biner-HauserВнешняя ссылка) говорит, что целью акции «не было ни развитие туризма, ни бесцельное освещение неба над курортом. Мы просто хотели выразить нашу солидарность. И не случайно мы начали с Италии, которая очень близка к Церматту и которая так сильно пострадала». «Все наши мысли в это беспрецедентное время с гражданами США», — указано на странице местного туристического офиса Zermatt Tourismus в сети Фейсбук. «Ждем не дождёмся снова увидеть вас у подножия Маттерхорна, но на данный момент нашим приоритетом является (ваше и наше) здоровье».

Вспоминая «Титаник»?

Придумал эту идею и получил право на ее реализацию немецкий художник по свету Джерри Хофштеттер. Идея за этим проектом была проста: продемонстрировать символическую поддержку города Церматт странам, в наибольшей степени затронутым пандемией. Джерри Хофштеттер известен во всем мире своими световыми инсталляциями и временными художественными композициями, «вписанными» в антураж знаменитых и известных по всему миру мест.

«Мы просто хотели выразить нашу солидарность. Поэтому не случайно мы начали с Италии, которая очень близка к Церматту и которая так сильно пострадала» Роми Бинер-Хаузер, мэр Церматта Конец цитаты

Например, в 2012 году, по поводу и в связи со столетием со дня трагической гибели «Титаника», он спроецировал изображение знаменитого корабля на огромный антарктический айсберг. «Свет — это надежда. И если в ситуации, подобной той, которую мы сейчас переживаем, вы работаете со светом, то тогда вы передаете эту надежду дальше от себя миру», — говорит художник.

Действенные моральные результаты



Во что обошлась его акция «Маттерхорн»? Муниципалитет Церматта никаких цифр не публикует, но «приветствует чрезвычайно важные и действенные моральные результаты этой акции солидарности. За ней не скрывается ни коммерческих, ни политических интересов». Но тут есть другая проблема: фотографии, которые были переработаны и предоставлены СМИ для дальнейшего распространения, были настолько красивы, что многие даже начали выражать сомнение в их подлинности.

И именно поэтому веб-сайт «Правда и вымысел» («Truth and fictionВнешняя ссылка»), специализирующийся на разоблачении фейков и теорий заговора, специально подверг этот проект своей тщательной проверке, о чем сообщило франкоязычное швейцарское общественное (негосударственное) радио RTS. Обработанное «фотошопом» изображение Маттерхорна с американским флагом было также показано послу Швейцарии в США Жаку Питтлу (Jacques Pitteloud). По его мнению, «если эта реальность и была немного приукрашена, то в этом нет ничего страшного. Главное — проявить солидарность с американским народом».

В цвета иностранных флагов в знак солидарности окрашивались в эти дни и Эйфелева башня в Париже, и небоскрёб «Эмпайр-стейт-билдинг» в Нью-Йорке и самое высокое здание в мире башня «Бурдж-Халифа» в Дубае высотой в 828 метров. Последняя, кстати, была освещена в том числе и цветами швейцарского флага после того, как в Церматте гора Маттерхорн была освещена флагами Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии.

Le #Cervin aux couleurs des drapeaux des pays des pays du #Golfe en deux temps. Et Pas question de les mettre tous en bloc. La neutralité #suisse au sommet. pic.twitter.com/w5AiNuhIZc — Hasni Abidi (@hasniabidi) April 18, 2020

Неоднозначная реакция

Жители самого курорта Церматт, закрытого для туристов с 14 марта, узнали о том, что, оказывается, при хорошей погоде Маттерхорн освещается по вечерам цветами иностранных флагов, только из средств массовой информации. Реакция граждан была самой разнообразной. Некоторые находят весь этот «хайп» в целом интересным и полезным для развития местной индустрии туризма, но все они, так или иначе, удивлены тем, как все было организовано и тем фактом, что из города инсталляции не видны.

С точки зрения Врони Коттинг (Vrony Cotting), владелицы ресторана «Chez VronyВнешняя ссылка», расположенного буквально в прямой видимости от горы Маттерхорн, лазер, при помощи которого на склоны горы «наносятся» световые инсталляции изобретательного немца, имеет просто недостаточно мощности. «Из ресторана флаги были не видны, но мои дети могли видеть их из другого места, расположенного повыше. Чем выше, тем контраст лучше, но это все равно, кто бы там что ни говорил, пиар он и есть пиар». Возобновить работу ресторана Врони намерена в июне, как и запланировано правительством.

Директор отеля «ZermatterhofВнешняя ссылка» Рафаэль Бинер говорит, что со стороны своих клиентов он в свой адрес получил невероятное число «лучей симпатии и сочувствия». Свою роль сыграли и социальные сети. Близкий знакомый бывшего короля Испании Хуана Карлоса, несколько раз останавливавшегося у подножия Маттерхорна, прислал тому фотографию испанского флага! Король был очень тронут. Еще один монарх, шейх эмирата Дубай, тоже был частым гостем роскошного отеля «Zermatterhof». Родственник шейха прислал тому фотографию флага Эмиратов на склоне Маттерхорна. В ответ швейцарский красный флаг с белым крестом был спроецирован на башню «Бурдж-Халифа».

А что говорят специалисты по охране природы? Они могут быть удовлетворены: кампания «Освещенный Маттерхорн» не привела к какому-то особому световому загрязнению региона. «Мы в Церматте уважаем и бережем природу. Пусть даже объективно эта акция, в конечном счете, и пошла на пользу туризму, все равно, еще раз, реклама никогда не была её целью», — снова на всякий случай подчеркивает мэр Церматта. «А завершим мы её на следующих выходных флагом-сюрпризом».



Карантин и туризм На что похож швейцарский курорт Церматт, покинутый туристами? В середине марта знаменитый горный курорт закрылся от туристов. Наш репортаж с места настоящей катастрофы для этого региона. Автор: Оливье Грива (Olivier Grivat) Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 французский (fr) Covid-19: le jour où Zermatt a vu s’envoler ses touristes

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