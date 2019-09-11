(swissinfo.ch)

Не важно, живете ли вы в Швейцарии или за её пределами, у Вас наверняка возникали какие-то вопросы, связанные с этой страной. Разумеется в нашей редакции мы стремимся как можно более широко и подробно, с учетом интересов читательской и пользовательской аудитории, освещать как актуальные события в стране, так и основные системные особенности, делающие Швейцарию такой, какой она есть.

Однако что-то мы можем пропустить. До чего-то, с учетом наших скромных ресурсов, у нас могут просто не дойти руки. Поэтому логичным является обращение к Вам, нашим читателям. Например, вы заметили что-то в Швейцарии, что пробудило ваше особенное любопытство?

Может быть вы хотите знать что-то подробнее о прямой демократии в Швейцарии, то есть о вопросах участия граждан в управлении страной? Или Вам интересно знать, как можно сэкономить при поездке в эту недешевую страну? Да мало ли может быть интересных аспектов или тем? А теперь задать нам «вопрос из зала» стало проще, для этого следует просто воспользоваться этой формой.

#CuriousSwitzerland A form to submit questions on Switzerland to swissinfo staff

Отправьте свой вопрос и контактную информацию, чтобы мы могли связаться с Вами в случае необходимости. Все поступившие вопросы будут внимательно изучены и как-то только мы увидим, что данный вопрос стал очевидным победителем и что именно его Вы задаёте чаще всего – то тогда мы непременно возьмемся на работу, чтобы ответить на него как можно более подробно.



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, swissinfo.ch

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