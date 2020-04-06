Бывает, что на пробежке не встретишь ни души. Город Ольтен, набережная реки Ааре, 29 марта 2020 г. (nadya_capone)

На данный момент Швейцария сидит на карантине, хотя и не на таком жестком, как в других странах. Здесь по-прежнему можно выходить из дома, главное держать дистанцию от других и не собираться компаниями больше 5 человек. Тем не менее большую часть времени люди проводят дома, в «самоизоляции».

Будучи русскоязычной редакцией SWI swissinfo, мы решили спросить именно русскоязычных жителей Швейцарии из числа наших подписчиков в сети Инстаграм, как они живут на карантине, чем занимаются и как проводят время.

Мы получили очень много откликов из самых разных уголков страны и были приятно удивлены активностью читателей и их готовностью поделиться с нами интересными открытиями, достижениями и своим творчеством.

Кстати, отметим, что присылали нам свои фото- и видеоистории в основном наши читательницы, поэтому чем занимаются на карантине русскоязычные жители Швейцарии мужского пола, мы сказать вам не можем 😊 Некоторые сообщения отредактированы (орфография и пунктуация), но естественно без изменения смысла.

Фантазия и таланты



Мы в общем-то не сомневались, что наши читатели люди творческие и, занимаясь подготовкой данного материала, только убедились в этом. Евгения (пользователь once_in_switzerland) из Веттингена, что в кантоне Аргау, нам написала: «На карантине я начала рисовать серию мини-картин про Швейцарию, может будет интересно :) Мы переехали в этом году по работе мужа, пока учу язык, потом планирую тоже что-то искать. Но так как мои курсы немецкого отменились, решила вернуться к рисованию :)».



(once_in_switzerland)

(once_in_switzerland)

Рузалия — sh_ruzaliia — из Устера (кантон Цюрих) рассказала нам, что в Швейцарии она только год и сейчас находится дома, как и все: «Вот так проходит мой карантин - я вяжу».



(sh_ruzaliia)

А Алиса Цехнер (elis.zechner) ведет карантинный дневник. По ее словам, писать — это то, что ей было «по душе с самого детства». Она закончила курсы журналистики, а сейчас живет в Майенфельде (Граубюнден).

«Постоянно всё снимаю на телефон, делаю фотки, пишу свои заметки в соцсетях», — рассказала нам Алиса Цехнер. Вот так она запомнила первый день карантина: «В этот день объявили и о том, что моя школа в Куре, где я учу немецкий язык, будет закрыта. В голове не укладывалось — как это так? Почему? Я приехала проверить, но школа, конечно, была закрыта, как и всё остальное. Думала, что все сидят по домам, ровно до тех пор, пока не зашла в Мигрос. Зашла — и выскочила оттуда минут через 7 от того, что там было огромное количество людей, которые бегали с испуганными глазами и скупали все подряд».

Фотографии Алисы — словно карантинные свидетельства: мы видим и пустой вагон регионального поезда (кстати, если вам обязательно нужно куда-то поехать на поезде, то посмотрите расписание здесьВнешняя ссылка, оно очень изменилось), и сотрудницу магазина благотворительной организации Caritas в г. Кур в защитной маске, и саму девушку, по ироничным словам которой, такого смешного 1 апреля еще не было.

(elis.zechner)

Немного спорта — можно

Конечно, всем понятно, что постоянно находиться только дома, — очень сложно. Хотя бы раз в несколько дней выходить за продуктами, прогуляться или проехаться на велосипеде в Швейцарии не запрещено. Давайте вспомним, что оставаться дома — здесь это рекомендация, а не приказ, за нарушение которого сразу штрафуют.

Почему это так, мы уже писалиВнешняя ссылка; а если в двух словах, то это уже объяснил Ален Берсе, министр внутренних дел, ответственный в том числе и за вопросы здравоохранения: «Как мы видим на примере других стран, люди не очень хорошо выполняют спущенные им сверху рекомендации, которые считают слишком жесткими».

При этом швейцарцы весьма дисциплинированы — и если рекомендовано соблюдать дистанцию в 2 метра, то рекомендации стараются следовать, хотя за редким исключением можно наблюдать и скопление народа, особенно в теплые, солнечные дни.

Видео и фотографии наших пользователей показывают скорее «правильную» Швейцарию: людей на них нет или почти нет. Поэтому наша читательницы Albina.j.ch из Рапперсвиль-Йоны (кантона Санкт-Галлен) спокойно может любоваться видами гор во время велопрогулки, а Юлия (cbnramblerru) из Цюриха — дышать лесным воздухом и делать селфи.

(Albina.j.ch)

Юлия работает парикмахером, но сейчас вынуждена находиться дома, так как и салоны красоты, и парикмахерские в Швейцарии закрыты по крайней мере до 19 апреля. Но именно теперь, на карантине Юлия «начала бегать по утрам... 2 года не бегала... замечательное чувство!».



(cbnramblerru)

Карантинные прогулки

В продолжении темы выхода из дома и дисциплинированности поговорим о карантинных прогулках. Читательницы, приславшие нам фотографии, подчеркивают, что НЕ гуляют в крупных городах, посещают безлюдные места и, если кого-то встречают, то сохраняют дистанцию, — то есть соблюдают все правила.

Мария Мейер (mariameier.switzerland) знает, как показать «Швейцарию не из Википедии». В эти дни она показывает ее онлайн — понятно, что сейчас не до экскурсий. «Я пишу про места, в которые можно доехать на машине и немного погулять с детьми или в одиночестве. Абсолютно безлюдные и безопасные с точки зрения коронавируса», — рассказала она SWI swissinfo и поделилась фотографиями из поездки к озеру Бриенц.

(mariameier.switzerland)

(mariameier.switzerland)

ladylenalozanna, гид и переводчица из Лозанны, прислала нам свой фотосюжет с подписью: «Прямой репортаж с берега Женевского озера. Солнечно, ветрено, холодно. Одинокий мужчина плавает в озере: на фото в центре черная точка — это его голова. Как говорят французы, chapeau!».

(ladylenalozanna)

Просвещение



Хотя мы можем позволить себе выйти пару раз в неделю на улицу, но все-таки большую часть времени мы проводим дома. Кто-то жалуется на скуку. «Нет, дома нескучно», — считает пользователь ta.ra399 и публикует об этом яркий пост. «Дел не переделать: и домашние дела, готовка, книги, статьи, передач такое количество, что не хватает в сутках часов. КАТАСТРОФИЧЕСКИ не хватает!».

Кстати, ее слова подтверждены тем, что она делает: за время на карантине она создала видеоролик-обзор образовательных каналов на Youtube. «У меня закрыта терапевтическая практика. Но мозгу всегда есть, чем заняться. У меня два образования: медицинское и историческое. Поэтому не скучаем:)».



Для многих карантин оказался подходящим моментом, чтобы провести время с семьей, подумать, прочитать или перечитать книги, на что просто не хватало времени в обычном повседневном ритме.

Так, nastya_insweetz, популярный швейцарский блогер, пишет, что любит «Достоевского и кантон Вале, поэтому на карантине "путешествую" по любимому кантону через роман "Идиот", читая про князя Мышкина, который пять лет провёл за границей, где лечился у врача, что "…имеет заведение в Швейцарии, в кантоне Валлийском…". Сравниваю свои впечатления с впечатлениями классика, воображаю, как изменился кантон за это время».

(nastya_insweetz)

Среди наших пользователей в Инстаграме и Мария Макарова (art_makarova) — художник, музыкант, писатель. Она живет в Морже. Кстати, Мария Макарова — финалист российской Национальной литературной премии «Писатель года»Внешняя ссылка в категории «Дебют». «На карантине я сняла мультик на тему коронавируса. Пытаюсь творчеством помочь просвещению и призвать людей оставаться дома, — рассказала Мария SWI swissinfo.



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