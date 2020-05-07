За Жаном-Полем Мартеном ухаживали в Кантональной клинике Фрибура, где он находился на излечении в отделении интенсивной терапии. (Keystone / Anthony Anex)

Жан-Поль Мартен (Jean-Paul Martin) был одним из почти полсотни граждан Франции, заболевших коронавирусной инфекцией и проходивших лечение в Швейцарии. Для него это был единственный выход, поскольку в марте 2020 года больницы в приграничном французском регионе оказались переполнены и Франции пришлось взывать к европейской солидарности. Как это было? Нам удалось поговорить с этим «французским пациентом».

«Я провалился в бесконечную черную дыру». Так Жан-Поль Мартен описывает искусственную кому, в которую он был погружен на целых 16 дней. Этот отрезок жизни стал для него временем пребывания на ничейной территории между жизнью и смертью. Свою борьбу с Covid-19 этот 67-летний француз вел в Швейцарии, в Кантональной клинике города Фрибур. Там он больше двух недель провел в интубированном состоянии в отделении интенсивной терапии для коронавирусных больных. Воздух в его легкие попадал только под давлением машины ИВЛ.

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Потом Жан-Поля выписали, кризис миновал и сейчас он проходит курс восстановления после болезни в больнице в городе Кольмар во Франции. Оттуда он и поговорил по телефону с журналистом швейцарского иновещания на 10-ти языках SWI swissinfo.ch. Сейчас он уже может вздохнуть с облегчением, помощь швейцарцев помогла ему буквально вырваться из объятий смерти. А ситуация была на грани!

Погружение в ничто

Супруги Мартен — Жан-Поль и Моника — живут в небольшом эльзасском городке Мюнстер. Заболели они одновременно в середине марта. «Начался кашель, у нас был жар», — вспоминает он. Слабость была такая, что врачу-терапевту пришлось прийти к ним на дом. В какой-то момент врач обратил внимание, что у Жан-Поля аномально низкий уровень кислорода в крови.

Жан-Поль Мартен живет в городе Мюнстер в Эльзасе. (ldd)

Все было ясно и уже 25-го марта пенсионер был госпитализирован в одной из клиник в Кольмаре. «Единственное, что я могу вспомнить о пребывании в этой больнице — то, что в обед я еще немного поел. И потом всё! Больше ничего. Очнулся только через 16 дней в швейцарском Фрибуре!» — рассказывает он. Себя он называет еще «счастливчиком», потому что «некоторые из заболевших провели в коме по 50 дней и больше. Это было как очень глубокий сон. Исходя из моего опыта, могу сказать, что те, кто в итоге умерли, не выходя из комы, так ничего и не осознали».

Пробуждение

Чтобы осознать, что, оказывается, его перевели в соседнюю страну, в Швейцарию, пациенту потребовалось некоторое время. К счастью, Конфедерация не была ему совсем чужда — он успел познакомиться со страной благодаря частым поездкам в гости к перебравшимся сюда родственникам. Тем не менее, о самом лечении в Швейцарии у него остались лишь очень смутные воспоминания.

«На больничной койке в моей голове мешались явь с вымыслом, так, я часто воображал себя на озере Грюйер (Greyerzersee), вдоль которого я раньше нередко совершал прогулки». Постепенно ему начали вспоминаться отдельные фразы и фрагментов разговоров. «Я помню, как медсестра говорила мне, мол, сейчас я вас побрею, и вы снова будете красавчиком».



«Это было как очень глубокий сон. Исходя из моего опыта, могу сказать, что те, кто в итоге умерли, не выходя из комы, так ничего и не осознали». Жан-Поль Мартен Конец цитаты

Персонал Фрибургской клиники ежедневно информировал Монику Мартен о состоянии здоровья ее мужа. «Эта связь была очень важна, так как она вселяла надежду. Без такой информации многие семьи блуждают в потемках и не знают, что происходит с их родными и близкими. Во Франции, кстати, информацию о состоянии здоровья пациента получить куда сложнее», — рассказала нам Моника.

Благодарность

Наконец, 16 апреля состояние эльзасского пациента стабилизировалось, и он мог вернуться в Клинику им. Луи Пастёра в Кольмаре. Все еще ослабший и плохо ориентировавшийся, он почти не помнит, как проходило это возвращение. «Я еще не запросил свою медицинскую карту, чтобы узнать, как меня доставили сюда из Швейцарии. Скорее всего, на вертолете. Когда я уже был во Франции на вопрос, знаю ли я, я нахожусь, я продолжал отвечать, что лежу в Швейцарии».

Таким Жан-Поля видела жена во время разговоров по видеосвязи. ( ldd)

Но время шло и постепенно Жан-Поль Мартен, бывший чиновник городской администрации французского Мюнстера, сейчас на пенсии, начал восстанавливать силы и собирать единое целое разрозненные элементы общего паззла его истории. «Я только сейчас начинаю осознавать, что на самом деле мне довелось пережить», — говорит он по телефону. Он считает, что ему очень повезло, и выражает благодарность тем, кто лечил и ухаживал за ним как в Швейцарии, так и во Франции. «Я также благодарю политиков за их усилия по облегчению перемещения пациентов между разными странами», — говорит он.

Одиночество

Физически Жан-Поль Мартин чувствует себя лучше, но его угнетает одиночество. Уже на протяжении целого месяца он находится в полной изоляции, с тем чтобы минимизировать риск заражения окружающих. Он видит только тех, кто за ним ухаживает, а их лица он только угадывает за защитными масками. «Я очень скучаю по человеческому контакту», — признается он.

Конечно, он может поговорить с близкими по видеосвязи при помощи планшетных компьютеров, предоставленных клиникой, но виртуальное общение не заменяет теплых человеческих контактов. «Мы слышим и видим друг друга, но прошло уже больше месяца с тех пор, как мы касались друг друга последний раз», — огорчается Жан-Поль Мартин. В ожидании встречи с женой, дочерью и внуком он планирует возвращение домой и предается мечтам о том, как снова будет гулять на природе.

Природа

Слово «природа» он употребляет очень часто, ведь Жан-Полю Мартену природа и окружающая среда в целом понятия не чуждые. Свое свободное время он посвящает защите окружающей среды, будучи членом общественной организации Club Vosgien, которая объединяет любителей прогулок по горам и тех, кто поддерживает в надлежащем состоянии горные тропы. Свою болезнь вместе с выздоровлением он считает частью высшего замысла природных сил.

«Природа напоминает нам, что мы ее часть, что всего лишь только один вирус способен перевернуть с ног на голову всю нашу жизнь, наши отношения, экономику». Вернуться к близким, продолжать заботиться о своей 88-летней матери, еще раз прогуляться по горным пешеходным тропам — так Жан-Поль Мартин представляет свое возвращение к нормальной жизни. «Я буду наслаждаться жизнью еще больше. Конечно, карантин и все связанные с этим ограничения накладывают на нас особые требования, но не стоит из этого делать совсем уж большой проблемы».



Кто платит? Франция! Напомним коротко суть дела. В связи с катастрофической переполненностью французских клиник в регионе Гранд-Эст во время пика пандемии коронавируса председатель правительства французского департамента Верхний Рейн (Haut-Rhin) Бриджит Клинкер (Brigitte Klinkert) обратилась за помощью к ближайшим соседям – швейцарским кантонам. И на ее просьбу откликнулись: в общей сложности 49 пациентов с Covid-19 были госпитализированы в Швейцарии. Германия приняла еще 80 больных. Причем если в Германии в итоге решили сами покрыть расходы на госпитализацию иностранцев, Швейцария на такой шаг не пошла, щедрые жесты в отношении своих соседей для скрупулезных гельветов как-то нелогичны. Как указало Федеральное ведомство здравоохранения (BAG, подразделение МВД Швейцарии, в Конфедерации нет отдельного «Минздрава»), «расходы на лечение будут оплачиваться французской системой медицинского страхования по тем же тарифам, что предусмотрены и для швейцарских застрахованных лиц».

Конец инфобокса

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