Этот контент был опубликован 15 мая 2020 г. 9:00

Любовь без границ порой вовсе не означает безграничной любви. (sda-ats)

Брак, раздельное проживание или развод: часто для иностранцев в Швейцарии эти и без того непростые процедуры и ситуации становятся еще более сложными, чем для «чисто» швейцарских пар. В нашем кратком руководстве содержатся некоторые ответы на общие вопросы. Внимание: журналисты не являются юристами, при возникновении необходимости следует обратиться за квалифицированной юридической поддержкой.

Госпожа Y, гражданка Швейцарии, замужем за испанцем, у которого есть «разрешение на проживание» (Niederlassungsbewilligung/permis de séjour) в Швейцарии (ВНЖ категории «С», буква латинская, выдается на пять лет, дает все права, кроме политических). Она хочет вместе со своей дочерью съехаться с ним, чтобы жить вместе. Может ли она сделать это? Может, но только при соблюдении определенных условий.

В новом справочнике (здесь его можно сгрузить в формате PDFВнешняя ссылка на немецком языке) «Центра юридической консультации INFRAВнешняя ссылка» вы найдете — дополненные для наглядности конкретными примерами — правовые разъяснения по многим важным вопросам из области брачно-семейного законодательства и порядке регистрации в Швейцарии актов гражданского состояния. Наш сервис для вас: небольшая выборка самых часто задаваемых вопросов*.

Каким условиям Вы должны отвечать, чтобы вступить в брак в Швейцарии? Конец цитаты

Вам должно быть полных 18 лет.

Вы не должны быть уже замужем или женатым и не должны быть близкими родственниками со своим будущим мужем (женой).

Если Вы не являетесь гражданином/гражданкой Швейцарии, то еще до свадьбы Вам нужно получить законный вид на жительство в Швейцарии.

Что такое «фиктивный брак» (Scheinehe/mariage blanc)? Конец цитаты

Это юридическое оформление брака без намерения создать семью, но с иными целями, например для получения гражданства или льгот от федеральных, кантональных или муниципальных властей.

При подозрении на заключение фиктивного брака кантональный или общинный орган ЗАГС (Zivilstandsamt/l’Office de l’État civil) может в оформлении заключения брака отказать. В этом случае даже уже заключенный брак может быть признан недействительным, а вид на жительство (Aufenthaltsbewilligung/permis de séjour) может быть аннулирован.

Вы вышли замуж/женились за рубежом. Имеет ли право Ваша жена/Ваш муж приехать к Вам в Швейцарию? Конец цитаты

Если у Вас есть законный вид на жительство в Швейцарии, то Вы в целом имеете право подать заявку и оформить воссоединение семьи. Но никаких гарантий или автоматических решений тут нет. Решение принимается каждый раз на усмотрение властей.

Разрешается ли Вам ввозить Вашего родившегося в предыдущем браке/внебрачного ребенка из-за границы в Швейцарию? Конец цитаты

Да, если ребенок является несовершеннолетним и соблюдены действующие сроки.

Вы должны, кроме того, подать ходатайство в местный муниципальный/общинный орган ЗАГС на право оформить воссоединение семьи (Familiennachzug/regroupement familial).

Что такое «раздельное проживание» (Trennung/séparation)? Конец цитаты

С переходом на раздельное проживание Вы перестаете вести общее с Вашим мужем/Вашей женой домашнее хозяйство.

Если Вы и Ваш муж/Ваша жена договоритесь об условиях раздельного проживания, то тогда Вы можете и без помощи суда составить Договор о раздельном проживании (Trennungsvereinbarung/accord de séparation).

Если необходимо урегулировать какие-то последствия раздельного проживания супругов (Regelung der Trennungsfolgen/régler les conséquences de la séparation), то Вы можете подать иск в суд о возбуждении дела о защите ваших брачно-семейных интересов (Eheschutzverfahren/une procédure visant à protéger l’union conjugale).

В частности, суд урегулирует вопросы, связанные с жильём, уходом за детьми и порядком выплат алиментов (в Швейцарии не только муж платит алименты жене, но и жена, но никаких гарантий и автоматизма тут нет, суд решает каждый раз конкретно по данному делу).

Раздел совместного имущества (Trennung des gemeinsamen Vermögens/séparation de la propriété commune), а также раздел совместной собственности (Trennung des gemeinsamen Eigentums/séparation de la copropriété) будет иметь место только в случае возможного развода (Scheidung/divorce).

Как долго я, будучи иностранным гражданином/гражданкой, обязан(а) прожить в Швейцарии, чтобы иметь возможность остаться здесь и после перехода на раздельное проживание? Конец цитаты

Это зависит от разных факторов.

Являетесь ли Вы и Ваш муж/Ваша жена гражданами стран Евросоюза/ЕАСТ или же у Вас паспорта «третьих стран»?

Каково основание получения Вами вида на жительство в Швейцарии?

Насколько хорошо Вы интегрированы в швейцарское общество?

Решение будет приниматься муниципальными (Gemeinde/commune) или кантональными властями в каждом конкретном случае, а потом утверждаться на федеральном уровне в Берне Госсекретариатом по делам миграции (Staatssekretariat für Migration/Secrétariat d’Etat aux migrations SEM).

Имею ли я право после перехода на раздельное проживание остаться в Швейцарии при наличии общих детей с тем лицом, с кем я теперь раздельно проживаю? Конец цитаты

Будучи гражданином «третьей страны», то есть имея паспорт страны, не входящей в ЕС/ЕАСТ, Вы рискуете потерять вид на жительство, если Вы недостаточно интегрированы в общество Швейцарии или если Вы прожили в Швейцарии менее трёх лет. Гарантий нет, автоматических безличных процедур тоже, исключения возможны!

Имею ли я право, будучи матерью, выехать за границу вместе с общими детьми? Имеет ли на это право отец-иностранец таких детей? Конец цитаты

Если Вы и отец ребенка осуществляете совместное родительское попечение и имеете равные права в части ухода и надзора за Вашими общими детьми, то на это потребуется согласие обоих родителей. В случае разногласий принимать решение будет суд.

Если отец/мать ребенка изменит постоянное местонахождение ребенка и перенесет его за границу против Вашей воли и без согласия кантонального отделения Ведомства по защите законных интересов детей и взрослых (Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde/Autorités de protection de l'enfant et de l'adulte KESB) или без решения суда, то это может считаться похищением ребенка.

В таком случае немедленно свяжитесь с правоохранительными органами (полицией). Прочитайте также о том, что изменится скоро в этой связи в Шенгенском законодательстве.

Как можно помешать отцу/матери вывезти детей за границу без Вашего согласия? Конец цитаты

Вы можете обратиться в суд или в Ведомство по защите законных интересов детей и взрослых (KESB) с ходатайством о запрете на выезд детей из страны или же Вы можете сдать детские паспорта на хранение в надёжное и безопасное место.

Что такое «развод» (Scheidung/divorce)? Конец цитаты

Развод — официальное прекращение (расторжение) действительного брака между живыми супругами. От «развода» следует отличать «признание в судебном порядке брака недействительным» и «прекращение брака ввиду кончины одного из супругов».

Есть два способа развестись. Если Вы и Ваш муж/Ваша жена согласны на развод, то Вы можете вместе потребовать расторгнуть брак в судебном порядке.

Если Вы или Ваш муж/Ваша жена возражаете против прекращения брака (Auflösung der Ehe/dissolution du mariage), то вы можете перейти на режим раздельного проживания и с этого момента начинает отсчитываться время срока ожидания (Wartefrist/un délai de carence), который составляет два года с момента фактического прекращения брачно-семейных отношений.

По истечении этого срока может быть подан иск о разводе (Scheidungsklage/demander le divorce au tribunal) и брак может быть расторгнут без согласия (Einwilligung/sans le consentement) одной из сторон.

В редких случаях развод возможен и до истечения двухлетнего периода ожидания.

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*Здесь приведены только некоторые самые существенные и частые вопросы. Ответы на них сильно сокращены. Редакция не несет никакой ответственности за эту информацию, так как каждый случай индивидуален и существует столько же правил, сколько и исключений. Редакция может порекомендовать несколько справочных изданий на русском языке, посвященных брачно-семейным отношениям (по ссылке здесьВнешняя ссылка) и в целом по правовой системе Швейцарии (по этой ссылкеВнешняя ссылка). Редакция не несет никакой ответственности за советы, приведенные в этой литературе и не отвечает за Ваши действия, произведенные на её основе или на основе данной публикации. По всем сложным правовым случаям всегда следует обращаться за квалифицированной юридической поддержкой.

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Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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