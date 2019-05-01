Новый информационный сайт Heidi.news будет публиковать как объёмные статьи и репортажи, так и новости на научную тематику. По словам его редактора Сержа Мишеля, спрос на такую информацию в Швейцарии очень высок. (Keystone)

С мая 2019 года швейцарские СМИ, вещающие на зарубеж, получат пополнение: в Женеве начнет работать информационный сайт Heidi.news, посвященный новостям современной науки. Так что теперь новости в стиле «британские ученые выяснили» получат достойную конкуренцию в лице надежного и серьёзного источника информации.

«В Швейцарии между научным сообществом и средствами массовой информации отмечается значительный разрыв. Объяснить это можно тем, что адекватное освещение действительно сложных научных тем и вопросов в СМИ — очень дорогостоящее дело, поскольку для этого нужны профессиональные журналисты, хорошо разбирающиеся в научной материи», — заявил Серж Мишель (Serge Michel), главред Heidi.news, в интервью швейцарскому новостному агентству Keystone-SDA/ATS.

Новое СМИ в первую очередь будет адресовано научному сообществу, и потенциальная читательская аудитория у него должна быть довольно значительная. «По нашим данным в Швейцарии занимаются чистой наукой или заняты в научно-исследовательской сфере около 100 тыс. человек», — отметил С. Мишель, бывший журналист газет Journal de Genève и Le Temps, а также один из руководящих сотрудников газеты Monde, которую он покинул, чтобы стать одним из основателей «Новостей Хайди». Вторым основателем выступил Тибер Адлер (Tibère Adler), бывший исполнительный директор частного франкоязычного издательского холдинга Еdipresse.

Вопросы науки и здравоохранения

Ежедневно «Новости Хайди» будут публиковать десятки коротких новостных заметок. В качестве первой темой для разработки здесь выбрали «Науку», затем каждые шесть месяцев тема будет меняться. Так, с сентября пойдут публикации по теме «Здоровье». «Каждый тематический блок информации будет нацелен на соответствующее сообщество. Меняя темы, мы предполагаем привлекать новых читателей, не теряя старых», — сказал редактор.

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Второй сильной стороной «Новостей Хайди» должны стать подробные репортажи и журналистские расследования. Они будут публиковаться еженедельно, нередко сериями в стиле «продолжение следует», причем не только онлайн. Каждые шесть-двенадцать недель планируется выпускать печатный выпуск на бумаге с лучшими материалами. Каждый такой большой репортаж или расследование будет дополнять отдельная научная конференция, связанная с этой темой. Двуязычие должно стать еще одним козырем Heidi.news: контент здесь будут публиковать на французском и английском языках. Редактор надеется, что с течением времени на языке Шекспира будет публиковаться по меньшей мере половина журналистских материалов портала.

Кто финансирует?

По структуре финансирования данное новое СМИ представляет собой стартап, который уже привлек в 2018 году, на стадии подготовки, один миллион франков. Десять инвесторов из франкоговорящей Швейцарии приобрели по 10% акций компании каждый, взамен обещав изданию полную независимость редакционной политики. В этом году Heidi.news получат от инвесторов столько же, а до 2020 года здесь надеются собрать 3 миллиона франков.

Издание, разумеется, рассчитывает на платную подписку. Она стоит 160 франков в год, первые подписчики получают звание «членов-основателей». Из 2000 потенциальных «членов-основателей», к которым обратилось издание, уже около 1400 поддержали проект. «Они подписались, даже не увидев первого выпуска», — говорит с некоторыми удивлением и признательностью Серж Мишель.

Работа для журналистов

Новое СМИ будет делаться профессионалами. «У нас есть пять корреспондентов для работы на новостную рассылку, а также команда из пяти научных журналистов, а еще мы подписали соглашение с «Нойе Цюрхер Цайтунг» (NZZ), ведущей общественно-политической газетой Швейцарии», — рассказал Серж Мишель. Главред Heidi.news надеется, разумеется, что руководимый им проект займет достойное место среди швейцарских СМИ.

«У нас скромная команда, но у нас есть вакансии, принимаем на работу журналистов, а это значит, что мы достаточно сильны». Основная редакция находится в помещении бывшей типографии в женевском квартале Шен-Бур (Chêne-Bourg). Интересно, что в Швейцарии уже есть сайт heidi.com, посвящен он женской моде и принадлежит торговой компании из города Невшатель.

Напомним, что в Швейцарии уже был подобный опыт, речь идет о немецкоязычном портале подписной качественной журналистики Republik. Однако будущее этого проекта до сих пор нельзя считать надёжно обеспеченным: как сообщает швейцарское общественное радио SRFВнешняя ссылка в Швейцарии только каждый десятый житель готов платить за общественно-политический контент в сети.



Русскоязычную версию материала подготовила Людмила Клот

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