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Прямая Демократия

СМИ и демократия Эксперт о перспективах развития средств массовой информации в Швейцарии

Nick Lüthi beim Interview

Ник Люти (Nick Lüthi) считает, что в цифровом мире нет и не может быть никаких патентованных средств и никаких гарантий успеха. 

(Ester Unterfinger/swissinfo.ch)

Ник Люти принадлежит к числу тех, кого называют «инсайдерами», о швейцарских СМИ он знает всё или почти всё. И сами СМИ так же знают его очень хорошо, ценя и немного побаиваясь его мнения. В эксклюзивном интервью нашему порталу он рассуждает о том, какое значение имеет цифровая революция для средств массовой информации, чем она может обернуться для швейцарской демократии и причём тут рынок пива!

swissinfo.ch: Для начала банальный вопрос: как идут дела у швейцарских масс-медиа?

Ник Люти (Nick Lüthi): Так и хочется ответить: «Плохо»! Но если внимательно приглядеться, то более адекватным был бы все-таки ответ: «Так себе»! Что я имею в виду? С одной стороны, несомненно, мы наблюдаем процесс последовательного сокращения рабочих мест в редакциях газет и порталов, и причина этого понятна — падение рекламных доходов вынуждает сокращать персонал. С другой стороны, следует отметить, что все основные издательские и медийные холдинги страны прикладывают громадные усилия для того, чтобы укрепить свои позиции в цифровой области. 

С одной стороны на редакционном уровне создаются новые форматы и новый контент с тем, чтобы более эффективно добираться до молодой публики. С другой стороны, прилагаются не меньшие усилия для того, чтобы убедить пользователей в необходимости и целесообразности оплаты качественной журналистики, материалы которой публикуются в режиме онлайн.

swissinfo.ch: Не следует ли тогда швейцарским СМИ более внимательно приглядеться к самым успешным зарубежным образцам и концепциям?

Н.Л.: Что касается моделей и структур, то, конечно, вполне можно ориентироваться на лучшие практики, возникшие и уже оправдавшие себя за рубежом. Речь идет о способах «привязать» к себе лояльную публику и о том, как можно было бы лучше и эффективнее организовать работу внутри того или иного СМИ. Но при этом мы всегда должны учитывать величину рынка. То, что хорошо получается у New York Times, вовсе не должно автоматически обернуться успехом в случае со средством информации из немецкой Швейцарии с её рынком максимум в 5 млн человек. Поэтому основной вызов состоит в другом: как найти наилучшее решение для очень маленького рынка.

Ник Люти (Nick Lüthi, 45)

Эксперт, журналист, руководитель блога MedienwocheВнешняя ссылка, специализирующегося на актуальной медийной аналитике. 

Преподает в Швейцарской школе журналистики (Journalistenschule MAZВнешняя ссылка) в Люцерне и в Колледже журналистики и медиа-менеджмента (Höhere Fachschule für Medienwirtschaft und MedienmanagementВнешняя ссылка) в Берне. 

Председатель жюри национального конкурса Swiss Press Award OnlineВнешняя ссылка. В 2019 году лауреаты этой премии были названы в Берне 24 апреля.

Конец инфобокса

swissinfo.ch: Многие швейцарские медиа-холдинги считают, что чудо-решение у них уже в кармане: речь идет об остановке печатных версий и о сосредоточении всех усилий на онлайн-сфере. Но тогда возникает вопрос, а как тут быть с политическим измерением СМИ, каковые, как мы помним, суть не только «коллективные агитаторы, но еще и коллективные организаторы»?

Н.Л.: Избавляясь от печатной версии, любое СМИ сразу же теряет значительную степень своей «видимости». Что я имею в виду? Ну, возьмём хотя бы пример с газетой Le Matin. Эта газета была очень популярной, ее охотно читали в западной, франкоязычной Швейцарии в кафе и ресторанах. И вот теперь бумажной «вечёрки» больше нет, есть только ее цифровая реинкарнация, решающим недостатком которой является отсутствие у нее способности уютно валяться на стойке бара.

С другой стороны, такая «перестройка», скорее, ударила по поколению 40+, выросшему с бумажными средствами массовой информации. И, конечно же, можно весьма резко критиковать издательства за это, что, собственно, профсоюзы весьма охотно и делают. И все-таки, если посмотреть с чисто экономической точки зрения, то невольно приходишь к выводу о том, что, в конечном итоге, переход от бумаги к цифре является шагом вполне оправданным. Понять его можно.

swissinfo.ch: Но тогда сама собой в буквальном смысле растворяется роль журналиста как человека, который расставляет акценты и задаёт направление: в газете места мало, в сети границ по объёмам нет. Не является ли такая тенденция проблемой для политического просвещения гражданского общества?

Н.Л.: В самом деле, ограниченность площади, характерная для печатной газеты, в рамках оцифровки медийной сферы исчезает. Однако уже сейчас мы начинаем нащупывать и находить подходы, которые позволят нам и в интернете восстановить знакомый порядок вещей. Пользователи должны учиться обращению с цифровым контентом. Эту задачу должны решать семья и школа, политика и производственная сфера, в конце-концов, это наша общая задача.

Ясно одно: колесо истории провернуть обратно невозможно. Поэтому единственное что нам остаётся, так это учиться ответственно пользоваться новыми возможностями. И тогда политическое просвещение станет решаемой задачей и в эпоху перехода всей масс-медийной сферы на цифровые рельсы.

swissinfo.ch: Так называемые Digital Natives, люди, уже родившиеся и выросшие в цифровую эпоху, говорят, что беспокоиться не нужно, потому что по-настоящему важная новость всегда найдёт своего адресата, всё равно, каким путём! Однако в социальных СМИ достоверный журналистский контент постоянно, и во всё большей степени, смешивается с непроверенной информацией, слухами, которые «словно мухи, тут и там», а также с прицельно размещаемыми и распространяемыми лживыми сообщениями, так называемыми фейковыми новостями. Не получается ли так, что демократизация СМИ начинает убивать политическую демократию?

Nick Lüthi beim Interview

«И вот теперь серьезные новости из надёжных источников ставятся на одну доску с разного рода теориями заговора».

(Ester Unterfinger/swissinfo.ch)

Н.Л.: Проблема так называемых Fake News в моих глазах раздута неимоверно. То есть, без сомнения, сознательно сфабрикованные и прицельно с манипулятивными целями «вброшенные» сообщения, конечно же, существуют. Самым ярким примером тому являются так называемые «фабрики троллей» в МакедонииВнешняя ссылка, которые в время последней избирательной президентской кампании в США пытались повлиять на граждан в том или ином направлении.

Однако что касается СМИ в той же Швейцарии, то здесь существует чёткое понимание роли масс-медиа. А потому такие манипуляционные практики тут в повседневной жизни встречаются не так уж и часто. В нашей стране (журналисты) прекрасно понимают, как надо работать с собственным контентом в плане тщательной проверки и перепроверки его достоверности.

swissinfo.ch: Это если мы берем собственно традиционные редакции. Но пользователи в сетях получают и комбинируют информацию из самых разных источников.

Н.Л.: Вот именно. Основная сложность, связанная с социальными сетями, связана с постепенной, но неуклонной эрозией теории и практики критической проверки источников. Если мы посмотрим на тот же Фейсбук как на то, что он есть на самом деле, то есть как на коммуникационную платформу, а не как на источник информации, то тогда мы не должны удивляться тому факту, что качественные новости глобального ранга неожиданно оказываются на одном уровне с разного рода непроверенными утверждениями и теориями заговора. Именно поэтому важнейшей задачей наших дней является работа с медийной компетенцией граждан. В Швейцарии уже имеются соответствующие инициативы. Проблема, как говорится, «детектед», пусть и поздновато, как мне кажется.

Право и порядок Швейцария не будет пока регулировать социальные сети

По мнению правительства Швейцарии для создания закона, регулирующего деятельность соцсетей, пока нет оснований.

swissinfo.ch: Каждое средство массовой информации несёт полную ответственность за публикуемый им контент. Социальные же СМИ, на самом деле, в этом отношении и не СМИ даже, а транспортировщики контента, не несущие за его содержание ровным счетом никой ответственности. Не следовало бы тогда немного «закрутить гайки» в области правового регулирования?

Н.Л.: В последние годы социальные платформы были вынуждены выслушать в своей адрес очень много критики, а потому в этой области у них уже выработалось определенное осознание этой проблемы. Сеть Facebook, к примеру, поддерживает партнёрские отношения с более чем сорока организациями, которые помогают ей идентифицировать информационные фейки. Недавно стало известно, что свою помощь Фейсбуку предложило немецкое информационное агентство Deutsche Presse-Agentur (dpa). Участвует в этом проекте и коллектив журналистов-расследователей Correctiv.

С другой стороны, возникает другой вопрос: а кто и на каком основании станет жертвой этого «фильтра»? Кто определяет критерии и не скрываются ли за всем этим очевидные политические интересы? Все это наглядно показывает нам, что и как происходит в «пустыне действительности», каковой и является цифровой мир средств массовой информации: стоит только вроде бы разумно решить одну проблему, как тут же ты оказываешься в ситуации десяти новых проблем. Так что никаких патентованных решений, способных решить ту или иную проблему навсегда, просто не существует!

swissinfo.ch: Но без социальных медиа сейчас просто не обойтись, именно они, ведь, гарантируют «традиционным» СМИ какой-никакой, но охват аудитории. Управляются же эти социальные СМИ, как правило, из-за рубежа. Что это конкретно означает для исконно швейцарских средств массовой информации?

Н.Л.: Многие швейцарские СМИ, скорее всего неосознанно, но попали в очень большую зависимость от социальных медиа, от крупных платформ. При этом в основе логики функционирования этих сетей находятся принципы, которые не обращают ровным счетом никакого внимания на демократические нормы и правила, на которые ориентируется журналист. Фейсбук, например, постоянно меняет свои алгоритмы, произвольно определяя, кто, когда, какой контент будет видеть. Средства массовой информации, слишком уж доверяющиеся соцсетям, тому же Фейсбуку, в плане продвижения своего контента, рано или поздно оказываются в сложном финансовом положении. Столь же непрозрачен, в конечном итоге, и Google. Почему нам на выдаче поисковая машина показывает именно этот контент, а не другой? Это нам не известно!  

swissinfo.ch: Если уж на то пошло, то в идеале швейцарские СМИ, привлекая пользователей, должны делать основную ставку не на алгоритмы, а на качественный журналистский продукт. Однако с учетом экономического давления на редакции делать это становится из года в год всё сложнее. Может быть тогда и в самом деле стоит подумать о государственной поддержке средств массовой информации? Многие издательские дома давно уже носятся с такой идеей!

Законодательство Швейцария обсудит новый закон о СМИ

В Конфедерации начался процесс общественного обсуждения и согласования проекта нового Федерального Закона «Об электронных СМИ».

Этот контент был опубликован 22 июня 2018 г. 11:01

Н.Л.: Уточним, что на данный момент речь идет, пусть и о миллионных суммах, но все-таки о косвенном субвенционировании СМИ. По сути, это плацебо, которое позволяет всего лишь удешевить почтовую доставку газет. С поддержкой собственно журналистики это не имеет ничего общего. А вот против форм финансирования, позволяющих тем, кто платит, заказывать музыку, все вами названные издательские дома как раз протестуют очень активно. То есть прямой поддержки, каковая сейчас имеет место в области радио и телевидения, они не хотят сами.

swissinfo.ch: Но ведь есть голоса, которые все-таки активно требуют именно введения прямой финансовой поддержки, причем как раз для частных СМИ!

Политические кампании В Швейцарии манипуляции с Facebook тоже возможны

Незаконный «политический микротаргетинг» мог применяться в Швейцарии сторонниками инициативы «NoBillag», требовавшей уничтожения общественных СМИ.

Н.Л.: Есть много стран, в которых существует такого рода прямая финансовая поддержка, но в которых, при этом, никаких государственных СМИ не существует. В качестве примера можно взять Швецию, в которой такую поддержку получает газета со вторым по размерам тиражом во всём скандинавском регионе. В случае Швейцарии речь идет о частных радиостанциях и телеканалах, которые уже получают деньги, но в обмен на некую форму контроля. Многие из них сначала не хотели получать средства, аккумулируемые за счет так называемого «медиа-сбора» (бывший пресловутый Billag), боясь, что за каждый «скормленный им франк» от них потребуют «множество мелких услуг». Однако теперь большинство этих СМИ даже рады возможности регулярно проверять свою работу и анализировать её «по гамбургскому счёту».

swissinfo.ch: А как быть с новой редакцией швейцарского «Закона о СМИ», в соответствии с которой часть средств, получаемых за счет взимания «медиа-сбора», может быть перераспределена в пользу частных онлайн-СМИ?

Н.Л.: Идея такой поддержки уже озвучена и с точки зрения Конституции она имеет все права на существование. Однако не надо забывать, что идет политический процесс, что «Закон о СМИ» существует сейчас только в рамках первого проекта. Второй шаг — это проект закона, предложенный Федеральным советом, правительством Швейцарии. И если оглянуться на историю, то мы увидим, что нынешнему «Закону о радио и телевидении» потребовалось без малого семь лет на то, чтобы преодолеть путь от первого проекта до окончательного вступления в силу. Тем самым исхожу из того, что новый «Закон о СМИ» вступит в силу не раньше 2025 года.

swissinfo.ch: Что нас ожидает в ближайшем будущем? Если посмотреть на швейцарский рынок пива, то в своё время он тоже пережил период серьёзной консолидации, но ведь затем настала эпоха малых и мельчайших нишевых пивоварен, которые творчески подходят к запросам отдельных групп потребителей, креативно обслуживая их порой очень своеобразные вкусы. Не произойдет ли нечто похожего и в области СМИ?

Н.Л.: Хорошее сравнение! Сейчас и в самом деле в области СМИ возникает много чего нового и интересного, но только в нишевых сегментах рынка, там, где данное СМИ имеет возможность непосредственной опоры на сообщество убежденных «фанатов» и последователей. Однако даже такой стартап, как онлайн-портал Republik, никогда не сможет заменить такую ежедневную газету, как, скажем, Tages-Anzeiger.

У любого настоящего СМИ есть ведь базовый функционал — сопровождать людей в их повседневной жизни, разъяснять, что происходит как на глобальном, так и на совершенно локальном уровне, просвещать граждан, давая им возможность осознанно принимать политические решения и участвовать в управленческих процессах. Выполнение такого функционала требует значительных ресурсов. Все эти модные проекты и медиа-стартапы, заслуживающие, на самом деле, всяческой похвалы, на это просто неспособны!

Диалог с властью Цифровой вызов в адрес швейцарской демократии

Разговор со швейцарским Федеральным канцлером о будущем СМИ, о прямой демократии и о том, что должно и что не должно делать государство.


Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, swissinfo.ch

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