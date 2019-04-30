Ник Люти (Nick Lüthi) считает, что в цифровом мире нет и не может быть никаких патентованных средств и никаких гарантий успеха. (Ester Unterfinger/swissinfo.ch)

Ник Люти принадлежит к числу тех, кого называют «инсайдерами», о швейцарских СМИ он знает всё или почти всё. И сами СМИ так же знают его очень хорошо, ценя и немного побаиваясь его мнения. В эксклюзивном интервью нашему порталу он рассуждает о том, какое значение имеет цифровая революция для средств массовой информации, чем она может обернуться для швейцарской демократии и причём тут рынок пива!

swissinfo.ch: Для начала банальный вопрос: как идут дела у швейцарских масс-медиа?

Ник Люти (Nick Lüthi): Так и хочется ответить: «Плохо»! Но если внимательно приглядеться, то более адекватным был бы все-таки ответ: «Так себе»! Что я имею в виду? С одной стороны, несомненно, мы наблюдаем процесс последовательного сокращения рабочих мест в редакциях газет и порталов, и причина этого понятна — падение рекламных доходов вынуждает сокращать персонал. С другой стороны, следует отметить, что все основные издательские и медийные холдинги страны прикладывают громадные усилия для того, чтобы укрепить свои позиции в цифровой области.

С одной стороны на редакционном уровне создаются новые форматы и новый контент с тем, чтобы более эффективно добираться до молодой публики. С другой стороны, прилагаются не меньшие усилия для того, чтобы убедить пользователей в необходимости и целесообразности оплаты качественной журналистики, материалы которой публикуются в режиме онлайн.

swissinfo.ch: Не следует ли тогда швейцарским СМИ более внимательно приглядеться к самым успешным зарубежным образцам и концепциям?

Н.Л.: Что касается моделей и структур, то, конечно, вполне можно ориентироваться на лучшие практики, возникшие и уже оправдавшие себя за рубежом. Речь идет о способах «привязать» к себе лояльную публику и о том, как можно было бы лучше и эффективнее организовать работу внутри того или иного СМИ. Но при этом мы всегда должны учитывать величину рынка. То, что хорошо получается у New York Times, вовсе не должно автоматически обернуться успехом в случае со средством информации из немецкой Швейцарии с её рынком максимум в 5 млн человек. Поэтому основной вызов состоит в другом: как найти наилучшее решение для очень маленького рынка.



Ник Люти (Nick Lüthi, 45) Эксперт, журналист, руководитель блога MedienwocheВнешняя ссылка, специализирующегося на актуальной медийной аналитике. Преподает в Швейцарской школе журналистики (Journalistenschule MAZВнешняя ссылка) в Люцерне и в Колледже журналистики и медиа-менеджмента (Höhere Fachschule für Medienwirtschaft und MedienmanagementВнешняя ссылка) в Берне. Председатель жюри национального конкурса Swiss Press Award OnlineВнешняя ссылка. В 2019 году лауреаты этой премии были названы в Берне 24 апреля. Конец инфобокса

swissinfo.ch: Многие швейцарские медиа-холдинги считают, что чудо-решение у них уже в кармане: речь идет об остановке печатных версий и о сосредоточении всех усилий на онлайн-сфере. Но тогда возникает вопрос, а как тут быть с политическим измерением СМИ, каковые, как мы помним, суть не только «коллективные агитаторы, но еще и коллективные организаторы»?

Н.Л.: Избавляясь от печатной версии, любое СМИ сразу же теряет значительную степень своей «видимости». Что я имею в виду? Ну, возьмём хотя бы пример с газетой Le Matin. Эта газета была очень популярной, ее охотно читали в западной, франкоязычной Швейцарии в кафе и ресторанах. И вот теперь бумажной «вечёрки» больше нет, есть только ее цифровая реинкарнация, решающим недостатком которой является отсутствие у нее способности уютно валяться на стойке бара.

С другой стороны, такая «перестройка», скорее, ударила по поколению 40+, выросшему с бумажными средствами массовой информации. И, конечно же, можно весьма резко критиковать издательства за это, что, собственно, профсоюзы весьма охотно и делают. И все-таки, если посмотреть с чисто экономической точки зрения, то невольно приходишь к выводу о том, что, в конечном итоге, переход от бумаги к цифре является шагом вполне оправданным. Понять его можно.

swissinfo.ch: Но тогда сама собой в буквальном смысле растворяется роль журналиста как человека, который расставляет акценты и задаёт направление: в газете места мало, в сети границ по объёмам нет. Не является ли такая тенденция проблемой для политического просвещения гражданского общества?

Н.Л.: В самом деле, ограниченность площади, характерная для печатной газеты, в рамках оцифровки медийной сферы исчезает. Однако уже сейчас мы начинаем нащупывать и находить подходы, которые позволят нам и в интернете восстановить знакомый порядок вещей. Пользователи должны учиться обращению с цифровым контентом. Эту задачу должны решать семья и школа, политика и производственная сфера, в конце-концов, это наша общая задача.

Ясно одно: колесо истории провернуть обратно невозможно. Поэтому единственное что нам остаётся, так это учиться ответственно пользоваться новыми возможностями. И тогда политическое просвещение станет решаемой задачей и в эпоху перехода всей масс-медийной сферы на цифровые рельсы.

swissinfo.ch: Так называемые Digital Natives, люди, уже родившиеся и выросшие в цифровую эпоху, говорят, что беспокоиться не нужно, потому что по-настоящему важная новость всегда найдёт своего адресата, всё равно, каким путём! Однако в социальных СМИ достоверный журналистский контент постоянно, и во всё большей степени, смешивается с непроверенной информацией, слухами, которые «словно мухи, тут и там», а также с прицельно размещаемыми и распространяемыми лживыми сообщениями, так называемыми фейковыми новостями. Не получается ли так, что демократизация СМИ начинает убивать политическую демократию?

«И вот теперь серьезные новости из надёжных источников ставятся на одну доску с разного рода теориями заговора».

(Ester Unterfinger/swissinfo.ch)

Н.Л.: Проблема так называемых Fake News в моих глазах раздута неимоверно. То есть, без сомнения, сознательно сфабрикованные и прицельно с манипулятивными целями «вброшенные» сообщения, конечно же, существуют. Самым ярким примером тому являются так называемые «фабрики троллей» в МакедонииВнешняя ссылка, которые в время последней избирательной президентской кампании в США пытались повлиять на граждан в том или ином направлении.

Однако что касается СМИ в той же Швейцарии, то здесь существует чёткое понимание роли масс-медиа. А потому такие манипуляционные практики тут в повседневной жизни встречаются не так уж и часто. В нашей стране (журналисты) прекрасно понимают, как надо работать с собственным контентом в плане тщательной проверки и перепроверки его достоверности.

swissinfo.ch: Это если мы берем собственно традиционные редакции. Но пользователи в сетях получают и комбинируют информацию из самых разных источников.

Н.Л.: Вот именно. Основная сложность, связанная с социальными сетями, связана с постепенной, но неуклонной эрозией теории и практики критической проверки источников. Если мы посмотрим на тот же Фейсбук как на то, что он есть на самом деле, то есть как на коммуникационную платформу, а не как на источник информации, то тогда мы не должны удивляться тому факту, что качественные новости глобального ранга неожиданно оказываются на одном уровне с разного рода непроверенными утверждениями и теориями заговора. Именно поэтому важнейшей задачей наших дней является работа с медийной компетенцией граждан. В Швейцарии уже имеются соответствующие инициативы. Проблема, как говорится, «детектед», пусть и поздновато, как мне кажется.

Право и порядок Швейцария не будет пока регулировать социальные сети По мнению правительства Швейцарии для создания закона, регулирующего деятельность соцсетей, пока нет оснований. Автор: swissinfo.ch Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 английский (en) Cabinet sees no need to regulate social media

swissinfo.ch: Каждое средство массовой информации несёт полную ответственность за публикуемый им контент. Социальные же СМИ, на самом деле, в этом отношении и не СМИ даже, а транспортировщики контента, не несущие за его содержание ровным счетом никой ответственности. Не следовало бы тогда немного «закрутить гайки» в области правового регулирования?

Н.Л.: В последние годы социальные платформы были вынуждены выслушать в своей адрес очень много критики, а потому в этой области у них уже выработалось определенное осознание этой проблемы. Сеть Facebook, к примеру, поддерживает партнёрские отношения с более чем сорока организациями, которые помогают ей идентифицировать информационные фейки. Недавно стало известно, что свою помощь Фейсбуку предложило немецкое информационное агентство Deutsche Presse-Agentur (dpa). Участвует в этом проекте и коллектив журналистов-расследователей Correctiv.

С другой стороны, возникает другой вопрос: а кто и на каком основании станет жертвой этого «фильтра»? Кто определяет критерии и не скрываются ли за всем этим очевидные политические интересы? Все это наглядно показывает нам, что и как происходит в «пустыне действительности», каковой и является цифровой мир средств массовой информации: стоит только вроде бы разумно решить одну проблему, как тут же ты оказываешься в ситуации десяти новых проблем. Так что никаких патентованных решений, способных решить ту или иную проблему навсегда, просто не существует!

swissinfo.ch: Но без социальных медиа сейчас просто не обойтись, именно они, ведь, гарантируют «традиционным» СМИ какой-никакой, но охват аудитории. Управляются же эти социальные СМИ, как правило, из-за рубежа. Что это конкретно означает для исконно швейцарских средств массовой информации?

Н.Л.: Многие швейцарские СМИ, скорее всего неосознанно, но попали в очень большую зависимость от социальных медиа, от крупных платформ. При этом в основе логики функционирования этих сетей находятся принципы, которые не обращают ровным счетом никакого внимания на демократические нормы и правила, на которые ориентируется журналист. Фейсбук, например, постоянно меняет свои алгоритмы, произвольно определяя, кто, когда, какой контент будет видеть. Средства массовой информации, слишком уж доверяющиеся соцсетям, тому же Фейсбуку, в плане продвижения своего контента, рано или поздно оказываются в сложном финансовом положении. Столь же непрозрачен, в конечном итоге, и Google. Почему нам на выдаче поисковая машина показывает именно этот контент, а не другой? Это нам не известно!

swissinfo.ch: Если уж на то пошло, то в идеале швейцарские СМИ, привлекая пользователей, должны делать основную ставку не на алгоритмы, а на качественный журналистский продукт. Однако с учетом экономического давления на редакции делать это становится из года в год всё сложнее. Может быть тогда и в самом деле стоит подумать о государственной поддержке средств массовой информации? Многие издательские дома давно уже носятся с такой идеей!

Н.Л.: Уточним, что на данный момент речь идет, пусть и о миллионных суммах, но все-таки о косвенном субвенционировании СМИ. По сути, это плацебо, которое позволяет всего лишь удешевить почтовую доставку газет. С поддержкой собственно журналистики это не имеет ничего общего. А вот против форм финансирования, позволяющих тем, кто платит, заказывать музыку, все вами названные издательские дома как раз протестуют очень активно. То есть прямой поддержки, каковая сейчас имеет место в области радио и телевидения, они не хотят сами.

swissinfo.ch: Но ведь есть голоса, которые все-таки активно требуют именно введения прямой финансовой поддержки, причем как раз для частных СМИ!

Н.Л.: Есть много стран, в которых существует такого рода прямая финансовая поддержка, но в которых, при этом, никаких государственных СМИ не существует. В качестве примера можно взять Швецию, в которой такую поддержку получает газета со вторым по размерам тиражом во всём скандинавском регионе. В случае Швейцарии речь идет о частных радиостанциях и телеканалах, которые уже получают деньги, но в обмен на некую форму контроля. Многие из них сначала не хотели получать средства, аккумулируемые за счет так называемого «медиа-сбора» (бывший пресловутый Billag), боясь, что за каждый «скормленный им франк» от них потребуют «множество мелких услуг». Однако теперь большинство этих СМИ даже рады возможности регулярно проверять свою работу и анализировать её «по гамбургскому счёту».

swissinfo.ch: А как быть с новой редакцией швейцарского «Закона о СМИ», в соответствии с которой часть средств, получаемых за счет взимания «медиа-сбора», может быть перераспределена в пользу частных онлайн-СМИ?

Н.Л.: Идея такой поддержки уже озвучена и с точки зрения Конституции она имеет все права на существование. Однако не надо забывать, что идет политический процесс, что «Закон о СМИ» существует сейчас только в рамках первого проекта. Второй шаг — это проект закона, предложенный Федеральным советом, правительством Швейцарии. И если оглянуться на историю, то мы увидим, что нынешнему «Закону о радио и телевидении» потребовалось без малого семь лет на то, чтобы преодолеть путь от первого проекта до окончательного вступления в силу. Тем самым исхожу из того, что новый «Закон о СМИ» вступит в силу не раньше 2025 года.

swissinfo.ch: Что нас ожидает в ближайшем будущем? Если посмотреть на швейцарский рынок пива, то в своё время он тоже пережил период серьёзной консолидации, но ведь затем настала эпоха малых и мельчайших нишевых пивоварен, которые творчески подходят к запросам отдельных групп потребителей, креативно обслуживая их порой очень своеобразные вкусы. Не произойдет ли нечто похожего и в области СМИ?

Н.Л.: Хорошее сравнение! Сейчас и в самом деле в области СМИ возникает много чего нового и интересного, но только в нишевых сегментах рынка, там, где данное СМИ имеет возможность непосредственной опоры на сообщество убежденных «фанатов» и последователей. Однако даже такой стартап, как онлайн-портал Republik, никогда не сможет заменить такую ежедневную газету, как, скажем, Tages-Anzeiger.

У любого настоящего СМИ есть ведь базовый функционал — сопровождать людей в их повседневной жизни, разъяснять, что происходит как на глобальном, так и на совершенно локальном уровне, просвещать граждан, давая им возможность осознанно принимать политические решения и участвовать в управленческих процессах. Выполнение такого функционала требует значительных ресурсов. Все эти модные проекты и медиа-стартапы, заслуживающие, на самом деле, всяческой похвалы, на это просто неспособны!



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, swissinfo.ch

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