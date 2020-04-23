Главный вокзал Цюриха (Hauptbahnhof Zürich), новый подземный терминал: обычно тут не протолкнуться. А теперь… Фото из архива, сделано в 2014 году. (© Keystone / Christian Beutler)

В состоянии карантина Швейцария находится начиная с 16 марта. Как говорит правительство, скоро карантинные меры, в том числе в сфере ограничения личной мобильности, начнут постепенно ослабляться. Пора оглянуться назад и попробовать подвести некоторые статистические итоги. Следующие шесть графиков показывают, каким образом и в каком масштабе карантин ограничил личную мобильность швейцарцев.

Меры по противодействию распространению коронавируса и в самом деле наложили на население Швейцарии некоторые ограничения. Так, за исключением продуктовых магазинов и аптек, начиная с 16 марта были закрыты все «системно неважные» магазины. Рестораны и бары, школы и развлекательные заведения, такие как кинотеатры или музеи, также были закрыты.

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Радиус передвижения стал меньше

Федеральный совет, правительство Швейцарии, «настоятельно призывал» население оставаться дома. Это не был приказ, но в законопослушном сознании швейцарцев эти «рекомендации» были сохранены в директории «Важные распоряжения, которые лучше выполнять, а то могут быть неприятности, а неприятностей мы не хотим».

Никаких введенных в некоторых других странах запретов на вход из дома в Швейцарии не было и не будет, тем не менее, федеральное правительство полагалось именно на самосознание, личную ответственность и солидарность граждан. Насколько это доверие было оправдано? В самом ли деле люди все это время послушно сидели дома? По заказу Высшей технической школы (ETH) Цюриха и Статистического управления кантона Цюрих компания IntervistaВнешняя ссылка проанализировала поведение населения Швейцарии с помощью анонимных данных, получаемых с мобильных телефонов граждан.

На следующем графике показано, например, как изменилось среднее медианное расстояние, преодолеваемое гражданами разных возрастных групп за последние недели (медиана — показатель, делящий некую статистическую группу данных ровно пополам: половина этих данных ниже / меньше медианного показателя, половина — больше / выше).



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Как вы можете видеть, радиус передвижения среднего гражданина в период карантина явно уменьшился, причем этот принцип действует для всех возрастных групп. Даже в длинные Пасхальные выходные, которые продлились с 10 по 13 апреля 2020 года, население оставалось дома или, по меньшей мере, никуда далеко не уезжало. В результате жители Швейцарии, похоже, в значительной степени и в самом деле выполнили пожелание правительства (Федерального совета).

Население избегает общественного транспорта

Недавно компания Apple опубликовала информацию с данными о том, как часто и какие маршруты пользователи искали с применением мобильного телефона iPhone. Эти данные позволяют также сделать вывод о том, какие средства транспорта и способы передвижения и в какой степени использовались гражданами в период карантина. В Швейцарии более 40 процентов смартфонов являются гаджетами от Apple, так что выборка получилась вполне репрезентативной.



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Кроме того, в период карантина швейцарцы резко сократили число запросов относительно маршрутов тех или иных видов общественного транспорта. Вероятно, это также связано еще и с тем, что интенсивность движения такого транспорта была сокращена в эти дни до минимально необходимых, базовых показателей.

Это обстоятельство, а также резкое падение числа пассажиров, привели к положительному побочному эффекту: все виды железнодорожного транспорта курсируют теперь с минимальным числом задержек и опозданий. Вот бы всегда так!



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Авиационная отрасль напрямую и очень серьезно пострадала от последствий коронавирусного кризиса. Мало кто сейчас планирует отдых в дальних странах, кроме того, многие государства заметно ужесточили пограничный и миграционный режимы. Все это можно проиллюстрировать положением в аэропорту Цюрих/Клотен, в главной воздушной гавани страны. За последние недели количество обработанных тут рейсов резко сократилось.



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Хорошая погода манит на улицу

В настоящее время погода в Швейцарии просто идеальна: солнце светит, птицы поют, средняя дневная температура перевалила за 15 градусов Цельсия. Провести это прекрасное время в собственных четырех стенах не так уж и заманчиво, тем более, что вообще-то на улицу выходить можно — но осторожно!

Данные из отчета Google показывают, сколько людей и где находились в период карантина по сравнению с нормальной ситуацией.

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Трафик смещается в Интернет

По мере снижения степени интенсивности дорожного движения интернет-трафик в последние недели рос неудержимо. И это понятно: многие предприятия и компании перешли на удалённую работу в «домашнем офисе», школьные уроки проводятся теперь в интернете, а с друзьями можно поболтать — в видеочате. Так что интернет все еще позволяет сохранять определенную форму мобильности, пусть и заочной.

Вместе с тем, и это очень приятно сознавать, швейцарские интернет-сети отнюдь не перегружены, с повышенной степенью популярности разного рода онлайн-услуг и возможностей они справляются вполне достойно. Как утверждает в интервью газете Tagesanzeiger Кристиан Виттенхорст (Christian Wittenhorst), генеральный директор компании SwissIXВнешняя ссылка, занимающейся анализом швейцарского интернет-трафика, «пиковые показатели, характерные для периода Рождества и Нового года, достигнуты в период карантина не будут».



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