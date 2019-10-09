Этот контент был опубликован 9 октября 2019 г. 12:00

Швейцарские таможенники осуществляют основную часть проверок в аэропортах, но периодически проводят контроль и на границах страны. (Administration fédérale des douanes)

Молодой человек из Белоруссии, утверждающий, что он возвращается из туристической поездки в Женеву, был задержан на швейцарской границе с похищенными товарами на несколько тысяч франков. В автомобиле у него нашли сверхмощный магнит для удаления защитных устройств.

В минувшую субботу на пограничном посту в Бонкуре, в кантоне Юра, на границе между Швейцарией и Францией, в ходе вечернего контроля сотрудников Федерального таможенного управления (EZV/AFD) был задержан 24-летний автомобилист.

Молодой человек, уроженец Белоруссии, управлял автомобилем, арендованным в Германии. Он заявил, что возвращается из туристической поездки в Женеву.

Осмотрев автомобиль, сотрудники Федерального таможенного управления обнаружили три чемодана и несколько сумок с различными товарами. Там оказалось, в частности, более 300 упаковок с насадками для зубных щеток, 200 наборов бритвенных лезвий, а также наборы с бритвенными принадлежностями, одежда, носки и темные очки, ноутбуки, игровые приставки и флаконы с парфюмерной продукцией. Стоимость продукции была оценена в несколько десятков тысяч франков.

Сотрудники федеральной таможни также обнаружили под сиденьем водителя мощный магнит, который можно было использовать для снятия защитных магазинных устройств с товаров.

Задержанный и конфискованное имущество были переданы сотрудникам кантональной полиции кантона Юра. В отношении него было начато расследование, чтобы узнать, каким образом эти товары из торговых центров перекочевали в автомобиль белоруса.

Молодой человек подозревается также в совершении аналогичных краж в кантоне Тичино. Швейцарская полиция полагает, что он входит в преступную организацию, которая продает краденые товары и брендовые вещи в странах Восточной Европы.

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