Иностранные рабочие кадры с низкой квалификацией занимают в рамках швейцарского рынка труда роль «резервной массы, обеспечивающей швейцарской экономике необходимую степень гибкости в реагировании на сезонные или конъюнктурные колебания».

(Keystone / Peter Klaunzer)

В Швейцарии в наибольшей степени рискуют остаться без работы иностранцы с низкой профессиональной квалификацией. Такого нет ни в одной стране, входящей в ОЭСР. Более того, если сравнивать уровни безработицы среди низко- и высококвалифицированных работников, то первый показатель в Швейцарии рос в последние годы значительно быстрее второго. Таковы результаты исследования, проведенного учеными Базельского университета. Причины? А вот их выяснить им до конца не удалось! Мнения расходятся.

Эксперты из Базеля напоминают, что если в 1991 г. доля безработных среди жителей Швейцарии с низкой профессиональной квалификацией находилась на уровне в 1,2%, то в 2014 г. этот показатель составил уже 8,8 процентов. Среди же высококвалифицированных работников квота лиц без постоянной занятости возросла только с 1,3 до 3,2%. Тем самым «пропасть» в плане безработицы между высоко- и низкоквалифицированными кадрами выросла в Швейцарии куда сильнее, нежели в таких странах, как Германия, Южная Корея, Италия. Почему и что это означает с точки зрения особенностей, присущих швейцарскому рынку труда?

Но для начала, как работала группа ученых под руководством Рольфа Ведера (Rolf WederВнешняя ссылка), Лукаса Молера (Lukas MohlerВнешняя ссылка) и Симоны Висс (Simona Wyss)? В центре их методики находилась оценка — с опорой на данные швейцарского промышленного и товарного экспорта и импорта — степени влияния на положение на рынке труда фактора постепенного открытия швейцарской экономики и превращения ее в часть системы глобальных мирохозяйственных связей в период с 1991 по 2008 годы. Ученые исходили из того, что глобализация швейцарской экономики увеличивает спрос на квалифицированную рабочую силу и снижает, соответственно, спрос на малоквалифицированную.

Прибыль любой ценой?

Однако в итоге оценка полученных ими эмпирических данных наличие данной корреляции не подтвердила. Почему? По мнению Даниэля Лампарта (Daniel LampartВнешняя ссылка), главного экономиста «Швейцарского объединения профсоюзных организаций» (Schweizerischer GewerkschaftsbundВнешняя ссылка), ошибка ученых состояла в чрезмерной концентрации на общих данных торгового оборота, в то время как решающим фактором, определяющим структуру рынка труда и характер спроса на те или иные типы трудовых ресурсов, является ситуация в каждой конкретной компании, на каждом предприятии. И вот как раз там с начала 1990-х годов изменилось в Швейцарии очень многое.

«Многие компании начали последовательно переориентироваться на добывание прибыли любой ценой, а жертвами такой политики стали, в первую очередь, низкоквалифицированные кадры. Для людей с психическими проблемами в таком мире тоже не было больше места, их старались побыстрее квалифицировать как нетрудоспособных и отправлять на пенсию, отсюда и рост безработицы среди малоквалифицированных лиц, причем темпы роста этой безработицы у нас в период с 1991 по 2014 года были самые высокие среди всех членов ОЭСР. Из исключения мы стали, увы, правилом», — критикует Даниэль Лампарт.

Свобода перемещения

Другого мнения придерживается Борис Цюрхер (Boris ZürcherВнешняя ссылка), руководитель Отдела труда и занятости в Государственном секретариате по делам экономики (Direktion Arbeit SECO, подразделение Минэкономики Швейцарии). Он напоминает, что в 2004 году в Швейцарии заработал режим свободы передвижения трудовых резервов в рамках отношений с Европейским союзом. Квоты и ограничительные контингенты на приток иностранной рабочей силы были сняты. «Трудовая иммиграция привела к тому, что средний уровень квалификации трудовых кадров в Швейцарии резко вырос, при этом спрос на низкоквалифицированную работу в стране все равно сохраняется», — указывает чиновник.

По его мнению, иностранные рабочие кадры с низкой квалификацией занимают в рамках швейцарского рынка труда роль «резервной массы, обеспечивающей швейцарской экономике необходимую степень гибкости в реагировании на сезонные или конъюнктурные колебания. Такие кадры первыми теряют работу, но потом их первыми же берут обратно после нормализации и стабилизации ситуации в экономике», — указывает Борис Цюрхер, напоминая, например, о такой отрасли, как туризм. В этой отрасли работают уже практически только иностранцы, сами швейцарцы заниматься этой деятельностью не хотят. Соответственно сезонные колебания уровня безработицы отражаются и на общей ситуации с занятостью в стране.

На эту причину как на решающий фактор указывает и Министр экономики и занятости (Amt für Wirtschaft und Arbeit) кантона Базель-городской Николь Хоштеттлер (Nicole HostettlerВнешняя ссылка). «Лица с низкой квалификацией работают часто в менее стабильных трудовых и экономических условиях или в отраслях, для которых характерны заметные сезонные колебания. В Базеле такими отраслями являются сектор гастрономии и отрасль капитального строительства. Здесь, поэтому, риск потерять работу гораздо выше, однако и шансы найти затем работу снова тут также довольно значительны», — говорит она, добавляя, что свою роль играет и общая структурная перестройка швейцарской экономики.

Медленный рост зарплат

«Простые виды деятельности, которые раньше выполнялись руками, в настоящее время автоматизируются, что, впрочем, характерно не только для швейцарской экономики», — подчеркивает Николь Хоштеттлер. Базельский экономист Рольф Ведер считает, что здесь есть и еще один фактор, а именно, низкая степень гибкости зарплатной политики в секторе низкоквалифицированных сотрудников — зарплаты здесь растут куда медленнее зарплат в секторе, требующей от работников высокой квалификации, а потому и уровень безработицы в сфере низкой квалификации выше: никто просто не хочет работать за маленькие деньги, даже если недостатка в таких рабочих местах в стране и нет.

По его мнению свою роль могла сыграть и трудовая иммиграция из стран с низкими зарплатами, однако доказать наличия здесь прямой корреляции пока сложно. «В любом случае, может быть, нам пора сменить фокус нашего внимания и переместить его с проблемы „зарплатных ножниц“, например, в области оплаты труда мужчин и женщин, на проблему особой уязвимости кадров с низкой квалификацией и на повышенный риск таких лиц потерять работу», — резюмирует Рольф Ведер.



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров

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