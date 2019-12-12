С 2020 года требование о регистрации в центре по безработице больше не будет распространяться на такие профессии, как, например, часовщики.

(Keystone/ennio Leanza)

С 2020 года объявления о большинстве вакантных мест, где требуется неквалифицированная рабочая сила, должны будут размещаться в первую очередь в региональных центрах занятости, базы данных которых доступны только жителям Швейцарии.

С июля 2018 года в некоторых профессиях, относящихся к сферам, в которых уровень безработицы составляет не менее 8%, государство проводило меры, направленные на то, чтобы жители Швейцарии первыми получали возможность претендовать на вакантные рабочие места. С 2020 года это будет относиться только к профессиям с уровнем безработицы не менее 5% в стране.

В результате этого с 2020 года требование о регистрации в центре по безработице больше не будет распространяться на такие профессии, как квалифицированные работники общественного питания, специалисты кейтеринга, маркетологи и часовщики, ограниченные в настоящее время этим правилом. С другой стороны, вакансии по всем неквалифицированным профессиям, за исключением домашней прислуги и персонала по уборке, будут регулироваться политикой в рамках концепции «внутреннего предпочтения при найме на работу».

Инициатива «Против массовой иммиграции»

Такой шаг был сделан после принятия швейцарскими избирателями в 2014 году спорной инициативы «Против массовой иммиграции», целью которой было ограничить число рабочих из ЕС, прибывающих в Швейцарию.

Эти изменения стали результатом того, что Швейцария смогла решить очень трудную дилемму между выполнением пожеланий избирателей и одновременно сохранением двусторонних отношений с Европейским союзом, которые могут оказаться под угрозой в случае введения Швейцарией иммиграционных квот.

Народная законодательная инициатива «Против массовой иммиграции», одобренная народом на референдуме 9 февраля 2014 года, была одним из политических флагманов консервативной Швейцарской народной партии. Добившись от избирателей согласия с ней (50,3% голосов «за»), «народники» стали претендовать на роль главных поборников прямой демократии и сторонников борьбы со «злоупотреблениями» на рынке труда.









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