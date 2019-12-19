Дагоберт Дак и его сказочные богатства стали символом социальной несправедливости. И что? Отнять и поделить? Или здесь есть иные подходы? (Keystone / Str)

В Швейцарии объемы активов, переходящих по наследству, растут постоянно и в уходящем году этот показатель может стать рекордно высокимВнешняя ссылка. И это в целом хорошо, проблема только в том, что тот, кто мало имеет, передает по наследству тоже мало, тем самым социальное неравенство переходит от одного поколения к следующему. Насколько справедливо наследование само по себе? Может быть, стоит всё отнять и поделить?

Каждый второй франк в Швейцарии попадает к своему нынешнему владельцу в качестве наследуемого материального имущества / актива. И этот показатель постоянно растет: с 63 млрд. франков в 2015 годуВнешняя ссылка до почти 95 млрд к началу 2020 года (прогноз). Увеличился почти в два раза и объём в среднем наследуемой суммы. А произошло это за последние 20 летВнешняя ссылка. Факторами, приведшими к такого рода росту, являются, по данным экспертов, «экономико-исторический фактор» и «демографический эффект».

В послевоенный период экономика Швейцарии находилась в стадии стабильного роста, что сопровождалось ростом населения и его соответственно благосостояния. Увеличение же продолжительности жизни привело к тому, что сегодня люди старше 85-ти лет составляют самую обеспеченнуюВнешняя ссылка возрастную группу в Швейцарии. Определенную роль, вероятно, играет здесь также рост стоимости объектов недвижимости и пакетов ценных бумаг (акций и проч.).

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Неравномерное распределение

Наследства в Швейцарии распределяются весьма неравномерно, поскольку и собственно наследуемые активы уже изначально распределены среди граждан также неравномерно. По меньшей мере одна треть населения Швейцарии вообще ничего не наследует. Еще в 35% случаев наследуемое имущество (активы) не достигают в стоимостном выражении и 50 тыс. швейцарских франков.

Тем самым, такова рабочая гипотеза, в Швейцарии наследуются не только активы, но и социальное неравенство. По словам Петера Брайтшмида (Peter BreitschmidВнешняя ссылка) профессора (на пенсии) права и консультанта одной из швейцарских юридических фирм, специализирующихся на наследственном праве, само по себе наследование вовсе не усиливает социального неравенства в Швейцарии, особенно если исключить из числа рассматриваемых категорию супербогатых граждан. «Чрезмерный уровень благосостояния передается ведь по наследству, в том числе и в случае работы без оплаты и даже в результате удачного брака», — отмечает он.

Мариус Брюльхарт (Marius BrülhartВнешняя ссылка), профессор экономики Лозаннского университета, также приходит к выводу о том, что «на данный момент у нас нет убедительных доказательств гипотезы о том, что наследование и дарения укрепляют или усиливают имущественное неравенство». Увеличение совокупного объема наследуемого имущества (активов) не означает автоматического увеличения степени концентрации таких активов в одних и тех же руках. Более того, недавно проведенное в Цюрихе исследование показало, что наследование оказывает скорее балансирующее и выравнивающее влияние на характер структуры распределения в обществе национального богатства.

Роберт Флюдер (Robert FluderВнешняя ссылка), профессор Бернского университета прикладных наук, кафедра Социальной работы (Berner Fachhochschule Soziale Arbeit), приходит к иному выводу. «Наследует у нас только небольшая группа тех, у кого денег и так много. Поэтому наследование как раз-таки приводит к еще большей концентрации ресурсов в одних руках, в основном это руки богатых пожилых людей». В этом отношении наследование все-таки следует признать фактором, усиливающим социальное неравенство. «Наследование не будет негативно воздействовать на ситуацию в области социального равенства и будет вести к уравнению людей только в том случае, если все начнут наследовать одинаковый объём активов».

Насколько это справедливо, получать наследство?

Наследовать — это значит получить финансовые или иные активы, ничего для этого не сделав. В связи с этим возникает вопрос: насколько это справедливо, получать наследство? Петер Брайтшмид ставит вопрос иначе: «Насколько справедливо отказываться от наследства?» Ведь наличие состояний — особенно в богатых странах — является объективным фактом, который неизбежно требует от каждого ответа на вопрос о том, готов ли ты и способен ли управлять этими активами».

По мнению Петера Брайтшмида равные возможности получения образования гораздо важнее прав наследования, при том, что образовательные возможности тоже в какой-то степени «наследуются». «Возможности получения образования манипулируются не собственно актами наследования, но закрытой логикой сетей социальных контактов, возникающих между особенно состоятельными гражданами».

Именно поэтому для реального обеспечения равных шансов и возможностей столь важна обычная начальная школа. По словам Роберта Флюдера, наследование уменьшает степень равенства шансов и возможностей. В этом отношении это, безусловно, вопрос социальной справедливости. Кроме того, в любом обществе существует еще и аккумуляция (накопление) факторов социального неравенства.

«Тот, у кого возможности в области образования находятся на уровне ниже среднего, как правило, и наследует тоже очень мало». Уменьшить социальное неравенство и обеспечить большую степень социальной справедливости за счет трансферта средств тем, кто в них действительно нуждается, могло бы современное налогообложение наследуемых активов. «Собранные за счет такого налогообложения средства можно было бы инвестировать в проекты по поддержке семьи, образования или же их можно было бы перечислять в доход пенсионных фондов», — предлагает Роберт Флюдер.

Наследники ничего не платят

В Швейцарии действуют сравнительно низкие ставки налога на наследство. В последние годы в большинстве кантонов страны наследство по линии прямого родства вообще налогами больше не облагается. С другой стороны, довольно значительные налоги на наследуемое имущество в некоторых кантонах вынуждены платить лица, не являющиеся родственниками тех, кто хочет передать по наследству свои активы.

Из-за того, что в Швейцарии в отношениях между кантонами действует режим жесткой налоговой конкуренции, различия между субъектами федерации в области налогообложения наследуемого имущества могут быть временами просто огромными. По новым оценкам Мариуса Брюльхарта в 1990 году один унаследованный франк облагался налогом по средней ставке 4,1%, сегодня этот показатель находится на уровне 1,4%. Иными словами, за последние три десятилетия налоги на наследство в Швейцарии снизились примерно на две трети.

Мариус Брюльхарт указывает, что с точки зрения кантонов это был совершенно убыточный процесс. «Мода на снижение ставок налогов на наследство была вызвана, якобы, налоговой конкуренцией кантонов и их борьбой за богатых жителей. В действительности же богатые люди если и принимают решение сменить кантон, то отнюдь не из-за более льготных условий наследования».

Цель и смысл налога на наследство

В Швейцарии регулярно возникают политические спорыВнешняя ссылка по поводу необходимости возвращения налога на наследство. Сторонники такого налога утверждают, что процесс наследования носит социально несправедливый характер, поскольку в соответствии с либеральными швейцарскими идеалами благосостояние должно быть результатом личных усилий и экономического успеха, а не «свалившихся ниоткуда денег». ПротивникиВнешняя ссылка налога на наследство утверждают, что с наследуемых денег уже были перечислены и налог на прибыль, и налог на личное состояниеВнешняя ссылка.

Петер Брайтшмид рассматривает проблему аналогично. «Политические дискуссии в Швейцарии постоянно прибегают к сравнениям с Германией, а между тем в этой стране нет налога на личное состояние и налоговые органы начинают работать только в связи с совершенным конкретным актом наследования. Швейцарский же налог на личное состояние, если рассмотреть его с точки зрения сразу нескольких поколений, по сути и по внутренней своей природе как раз почти что эквивалентен немецкому налогу на наследство».

Мариус Брюльхарт, с другой стороны, приходит к выводу о том, что «можно было бы вполне себе представить решение, в соответствии с которым налоговая нагрузка была бы перераспределена в сторону от результатов труда по направлению к унаследованным активам. С экономической точки зрения у меня пока нет аргументов против такого рода перераспределения фискальных тягот. В отличие от подоходного налога налог на наследство не ограничивает человека в плане его предпринимательской инициативы и результатов его личной трудовой деятельности. Так что с точки зрения социальной справедливости было бы куда более разумным облагать налогом наследуемые активы, нежели активы, заработанные собственными руками».



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