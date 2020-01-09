Стать обладателем домика в Швейцарии стало в 2019 году еще сложнее.

(© Keystone / Ennio Leanza)

Арендная плата в Швейцарии в прошлом 2019 году снизилась в среднем на 0,5%, однако в разных регионах ситуация с арендой развилась порой очень по-разному. Однако подводя итоги можно сказать, что прошедший год был для арендаторов жилья в Швейцарии хорошим годом. Таковы данные, в частности, «Швейцарского индекса предложения недвижимостиВнешняя ссылка», который на этой неделе опубликовал новые обобщающие данные по рынку жилой недвижимости.

Так, только в декабре 2019 года арендные ставки в стране упали в среднем на 0,4%. Самое значительное падение произошло в центральной части Швейцарии (-1,7%), в районе Женевского озера (-1,1%) и на северо-западе Швейцарии (-0,9%). При этом рост арендной платы наблюдался в Тичино (+1,9%), регионе Бернского Нагорья (+0,8%), в Цюрихе (+0,6%) и на востоке Швейцарии (+0,3%).

А вот доступ к владению жильем на правах собственности стал еще более сложным. Средняя стоимость объектов жилой недвижимости в категории «односемейный дом» была в конце 2019 года на 2,8% выше, чем в начале года, причем только в декабре рост цен составил 0,5%. Для сравнения: стоимость квартир за весь 2019 год повысилась на 0,4%, с учетом небольшого снижения в декабре (-0,2%).

Относительная стабильность

На 2020 год эксперты прогнозируют на рынке недвижимости относительную стабильность, ожидается, что ситуация мало изменится как с точки зрения процентных ставок ЦБ, так и с точки зрения общего экономического развития. «Благодаря низким процентным ставкам инвестиции в недвижимость по-прежнему пользуется спросом, но из-за роста цен жильё доступно не всем», - говорит Мартин Вэбер (Martin Waeber), директор национального швейцарского портала недвижимости ImmoScout24, на базе которого и был составлен упомянутый «Швейцарский индекс предложения недвижимости».

По данным Федерального статистического ведомства (BfS) в конце 2017 года в арендованном жилье проживали 59% швейцарских домохозяйств, т.е. около 2,2 млн. человек. В феврале 2020 года граждане Швейцарии проголосуют на референдуме по предложению, призывающему зарезервировать до 10% от всех вновь построенных объектов недвижимости за властями с целью резкого увеличения фонда социального жилья. Сегодня эта категория недвижимости занимает на рынке жилья страны около 4%.



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Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, SDA-Keystone

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