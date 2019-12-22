На референдуме 9 февраля 2020 года швейцарский народ ответит на вопрос о том, следует ли в конституции страны закрепить положение о наличии в стране в рамках общего жилищного строительства минимальной квоты социального государственного жилья. Станет ли такая квота вкладом в обеспечение «достаточного числа квартир, сдаваемых в аренду на приемлемых финансовых условиях»? (Keystone / Gaetan Bally)

На первом в новом году референдуме, который намечен на 9 февраля 2020 года, Швейцария проголосует по народной законодательной инициативе «Больше доступного жилья». По сути, народ ответит на вопрос о том, следует ли в конституции страны закрепить положение об обязательном наличии в стране, в рамках общего жилищного капитального строительства, минимальной квоты социального государственного жилья.

Законопроект, при всей его внешней привлекательности, вызывает полярные реакции, ведь речь идет о вмешательстве государства в функционирование рынка. Сторонники рассматривают эту инициативу в качестве эффективного средства борьбы со «спекуляциями на рынке недвижимости», противники говорят о «ползучей национализации» рынка жилья.



Контекст

Конец инфобокса

Как известно, что Швейцария является «страной арендаторов жилья». По данным Федерального ведомства статистики Швейцарии (BfS) по состоянию на конец 2017 года 59% швейцарских домохозяйств (что соответствует 2,2 млн. квартир) проживали в арендованном жилье. Этот показатель, разумеется, как всегда в Швейцарии, сильно варьируется от кантона к кантону.

В кантоне Вале, например, доля арендаторов жилья составляет 39%, а в кантоне Базель-городской она зашкаливает за 84%. И тому есть свои причины: в крупных городских агломерациях Швейцарии стоимость недвижимости настолько высока, что позволить себе владеть домом может лишь очень небольшая часть населения.

Арендная плата представляет собой одну из самых весомых статей расходов в бюджете средней швейцарской семьи. В 2017 г. средняя арендная плата за жилье среднего швейцарского домохозяйства составляла 1 329 франков (85 тыс. рублей или 36 тыс. гривен). Этот показатель также заметно варьируется в зависимости от кантона: в среднем он колеблется от 907 швейцарских франков в кантоне Юра до 1 837 швейцарских франков в кантоне Цуг.

Средняя 4-комнатная квартира в городе Берн стоит от 2 тыс. до 3 тыс. франков в месяц в зависимости от района при средней заработной плате от 5 до 6 тыс франков. Иными словами для одного работающего швейцарца расходы на жильё составляют в среднем одну треть от среднего заработка, при этом первые 20 лет нового века характеризовались постоянным ростом арендных тарифов (точнее — арендного процента, поскольку в Швейцарии стоимость съемного жилья плотно увязана с ситуацией на финансовых рынках).

Причиной роста стали такие факторы, как увеличение населения страны и низкие, а то и отрицательные, процентные ставки по вкладам и депозитам, что привело к тому, что дома и квартиры стали единственным почти гарантированно прибыльным инвестиционным продуктом. В крупных городских центрах (прежде всего в Цюрихе и Женеве, в Берне ситуация гораздо лучше) доступное жилье стало дефицитом, в то же время Швейцария также становится жертвой процессов «реновации», которые здесь обозначены понятием «джентрификация».

Этот процесс, правда, выглядит несколько иначе. В Швейцарии не сносят старые районы и не строят на их месте 70-этажные «человейники», но аккуратно инвестируют в реконструкцию исторического жилого фонда, что при сохранении планировки и инфраструктуры ведет, тем не менее, к росту арендных тарифов. В результате менее состоятельные слои общества вытесняются из этих районов и заменяются более состоятельными.

Что предлагает инициатива?

Конец инфобокса

В рамках регулярного политического процесса «квартирный вопрос» не решается в стране уже десятилетиями, поэтому в Швейцарии «спасение утопающих арендаторов жилья стало делом рук самих утопающих». В 2015 году здесь была запущена народная законодательная инициатива «Больше доступного жильяВнешняя ссылка», подписи под которой очень быстро, в течение 13 месяцев, поставили 105 тыс. избирателей.

Речь идет о внесении дополнений и изменений в Статью 108 Федеральной конституции («Поощрение жилищного строительства и жилищной собственности»). Какие это изменения? В тексте инициативы предлагается переформулировать эту Статью Основного закона на основании следующих принципов:

— В сотрудничестве с кантонами федеральный центр обеспечивает положение, при котором по меньшей мере 10 процентов от нового жилья в Швейцарии носит некоммерческий характер, находясь в собственности государства, то есть кантонов (субъектов федерации) и федерального центра.

— Кантоны и общины/муниципалитеты уполномочены в целях содействия некоммерческому жилищному строительству отводить соответствующие земельные участки под социальные проекты в первоочередном порядке.

— Федеральный центр и находящиеся в его собственности госкомпании (например, железнодорожный концерн SBB или почтовый концерн Die Post, государственных СМИ в Швейцарии, как известно, нет) предоставляют кантонам и муниципалитетам право преимущественной первоочередной покупки принадлежащих данным компаниям земельных участков.

— Федеральный центр противодействует спекулятивной «реновации» (джентрификации) жилых районов, для чего он следит за тем, чтобы государственные программы реконструкции жилья не приводили к вымыванию с рынка недорогого («бюджетного») арендного жилья.

Аргументы сторонников

Конец инфобокса

В состав инициативного комитетаВнешняя ссылка входят представители «Швейцарской ассоциации квартиросъемщиков» (Mieterinnen- und Mieterverband Schweiz), «Швейцарской ассоциации жилищных кооперативов» (Verband Wohnbaugenossenschaften Schweiz), «Швейцарской конфедерации профсоюзов» (Schweizerischer Gewerkschaftsbund), швейцарской социал-демократической партии (SP Schweiz), партии «Зелёных» (Grüne), а также других ассоциаций и партий.

По словам инициаторов, «стремление спекулянтов выжимать из своих инвестиционных проектов как можно большую прибыль ведет к тому, что арендаторы в Швейцарии платят за своё жильё слишком высокую арендную плату». И в самом деле, публикованные в 2017 году данные, которые также цитируются в Послании Федерального совета на адрес парламента с изложением мнения кабинета по данной инициативе, показывают, что в области коммерческого жилья арендная плата в среднем значительно выше, нежели плата за жильё некоммерческое, общественное.

В 2014 году средняя разница по стране между стоимостью общественного и коммерческого жилья составила в Швейцарии 15,4% в пользу коммерческого (оно — дороже), а в крупных городах эта разница достигала даже показателя в 24%. Напомним, что в Швейцарии, как правило, кооперативы, товарищества собственников жилья, а также фонды или иные некоммерческие организации в области жилищного строительства не извлекают прибыли из своей деятельности. Как утверждает инициативный комитет, «они работают с ориентацией на потребности людей, а не на задачу извлечения прибыли на вложенные средства».

Инициаторы также отмечают, что доступное жилье уже является «социальной целью» государства, закреплённой в Статье 41, пункт «е», Основного закона Швейцарии. В этой статье, в частности, указано: «Федеральный центр обеспечивают ситуацию, когда все нуждающиеся в жилище могли бы себя и своих семей находить соразмерное жилище на приемлемых условиях». Тем не менее, как указывают сторонники инициатива, для «достижения этой конституционной цели в Швейцарии делается пока слишком мало. Сейчас некоммерческое жилье составляет лишь 5% всего швейцарского рынка недвижимости».

Аргументы противников

Конец инфобокса

Эта инициатива отвергается правительством и парламентским большинством. За исключением социалистов и «Зелёных» комитет её противниковВнешняя ссылка поддерживается самым широким альянсом партий и депутатов парламента, включая также представителей «Швейцарской ассоциации ремесленников» («Schweizerischer Gewerbeverband»), «Ассоциации собственников жилья» («Hauseigentümerverband») и «Швейцарской Ассоциации предприятий индустрии недвижимости» (Schweizerische Verband der Immobilienwirtschaft).

Противники инициативы говорят, что «10-процентная квота является абсурдной и слишком жесткой», она не соответствует реальной ситуации со спросом на рынке недвижимости. «Квоту придется выполнять даже тогда, когда спроса на социальное жильё вообще не будет», — утверждают они. Для мониторинга положения с выполнением квоты и для надзора за соблюдением новых правил необходимо было бы создать дополнительный и громоздкий бюрократический аппарат. «Это еще больше усложнит процедуру выдачи разрешений на строительство и задержит реализацию многих девелоперских проектов».

Есть и дополнительные аргументы. «Федеральное правительство и кантоны будут для начала долго договариваться на предмет о том, как на практике должны применяться новые безумные нормы, и все это время на рынке будет царить токсичная ситуация неопределенности, которая будет серьезно препятствовать инвестициям в строительный сектор. Новые бюрократические структуры негативно скажутся на степени активности бизнеса в строительной области. В результате будет построено меньше квартир, предложение на рынке станет меньше, а тарифы на рынке частного жилья вырастут».

Комитет противников законопроекта считает, что данная инициатива «содействует ползучей национализации рынка жилья», будучи выгодной только для «привилегированных арендаторов кооперативных квартир», она идет вразрез со швейцарскими принципами и идеалами свободного рынка. Реализация инициативы приведет, по оценкам Федерального совета, к дополнительным расходам в 120 млн. швейцарских франков в год, которые непременно лягут на плечи граждан.

Позиция правительства Конец инфобокса

Федеральный совет отвергает эту инициативу, но при этом он понимает, что, несмотря на нынешнюю более комфортную, чем раньше, ситуацию на рынке недвижимости и жилья, некоторым группам населения в ряде регионов и кантонов по-прежнему действительно трудно найти себе адекватное жильё по соответствующим, адекватным, ценам.

Поэтому правительством было принято решение, с одной стороны, высказаться против инициативы, но с другой предоставить рамочный кредит в размере 250 млн. швейцарских франков, который пойдет на поддержку проектов в области некоммерческого жилищного строительства. Эти меры должны обеспечить за социальным жильём в долгосрочной перспективе нынешнюю его рыночную долю на уровне около 4%.

Решение об этом вступит в силу в случае, если народ и кантоны 9 февраля 2020 года отвергнут народную инициативу «Больше доступного жилья». Парламент решение о выделении данного кредита уже одобрил.

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swissinfo.ch

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