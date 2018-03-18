Этот контент был опубликован 18 марта 2018 г. 11:00 18.03.2018 - 11:00

В 2017 году вершину Юнгфрауйох посетили 1, 042 млн туристов, около 70% из них — из Азии. (swissinfo.ch)

Портал SWI Swissinfo поставил перед собой задачу: узнать — каково это, обеспечивать потребности сотен тысяч гостей очень популярного у иностранных туристов швейцарского туристического комплекса на вершине горы Юнгфрауйох, по праву считающейся «Top of the EuropeВнешняя ссылка» («Вершиной Европы»)?

Темно, январь, семь часов утра, но на железнодорожной станции Гриндельвальд (Grindelwald) что в Бернском Оберланде уже толпятся туристы из Кореи. Их цель — сесть на самый первый поезд, который доставит их на вершину Юнгфрауйох, туда, где на высоте в 3 454 метра над уровнем моря, на «Вершине Европы», расположен самый высокогорный вокзал континента и где гостям гарантированы незабываемые впечатления.

За удовольствие проехать на поезде около 10 км от некогда неприметной деревеньки Гриндельвальд до вершины Юнгфрауйох и обратно (с одной пересадкой на полпути), туристы платят довольно солидную сумму примерно в 200 долларов США. В эту сумму, правда, вместе с легким головокружением от непривычного перепада высот, входят возможность поснимать уникальную альпийскую панораму в прямом смысле с высоты птичьего полета (если погода позволит), поиграть в снежки на «Вершине Европы» и посетить самый высокогорный в Швейцарии ресторан индийской кухни.

Инженер по обслуживанию технической инфраструктуры Тони Эйлерт (Toni Eilert, 57) совершает это путешествие почти каждый день, причем — бесплатно. Такова его работа. Высокий и сановитый, он является «старожилом» на горе Юнгфрауйох. Порталу swissinfo.ch Тони любезно позволил сопроводить себя и посмотреть, в чем же конкретно состоит его работа. На поясе у него связка ключей, так что невольно возникает ассоциация с тюремным надзирателем.

Однако на самом деле ключи эти ведут не к узникам высокогорной тюрьмы (все посетители горы Юнгфрауйох приезжают сюда, на вершину, совершенно добровольно), а к потайным помещениям, в которых расположены сложные машины, призванные обеспечить туристам комфортное пребывание на самой высокой точке на туристической карте Европы. Одна из первых «секретных комнат», которую гордо демонстрирует нам Тони Эйлерт: трансформаторная подстанция. Два гигантских агрегата, напоминающие бегемотов, излучают приятный гул. «Комплекс Юнгфрауйох имеет свою собственную гидроэлектростанцию, которая расположена внизу в долине. ГЭС дает ток напряжением до 60 000 вольт, а эти трансформаторы преобразуют ее в обычное электричество напряжением в 230, 240 и 400 вольт», — объясняет Т. Эйлерт.

Электричество талой воды

Зимой, в период сильных снегопадов, ГЭС не работает, и компания-оператор, обеспечивающая бесперебойную работу технической инфраструктуры на горе Юнгфрауйох, вынуждена покупать электричество у других производителей. А вот летом, когда начинается время активного таяния льдов и снега, электричества эта гидроэлектростанция вырабатывает даже сверх необходимого. Излишки «сбрасываются» в национальную энергосеть, так что появляется даже возможность заработать дополнительные средства.

Хозяин снежной горы рассказывает Сгенерировать HTML-код <iframe src="https://www.swissinfo.ch/rus/embedded/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B8%D0%BD-%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82/43969254" width="640" height="360"></iframe> Скопировать код языка разметки гипертекста Инженер по обслуживанию технической инфраструктуры Тони Эйлерт (Toni Eilert, 57) является «старожилом» на горе Юнгфрауйох. Порталу swissinfo.ch Тони любезно позволил сопроводить себя и посмотреть, в чем же конкретно состоит его работа.

Это очень продвинутая технология. Тем не менее, без резервной системы электроснабжения все равно не обойтись. Она опирается на обычные дизельные генераторы, такие, как нам сейчас показывает Тони. Он почти нежно прикасается зеленому боку старинного агрегата. «Двигательный блок постоянно подогревается, поэтому при необходимости его можно очень быстро запустить на полную мощность, не опасаясь „сорвать“ двигатель „холодным стартом“. Генератор способен обеспечивать нас энергией на срок от 10 дней до 2 недель».

Следующая остановка — насосная станция. Перед нами настоящая паутина труб всех мыслимых расцветок. Каждый посетитель нуждается здесь, на «Вершине Европы», в 15 литрах воды в день, получаемой за счет таяния ледников. Более половины этих водных ресурсов уходит в систему канализации — туалеты должны здесь функционировать бесперебойно. В среднем в летний день здесь производится от 30 до 40 тыс. литров сточных вод, которые спускаются вниз по трубам и закачиваются в систему водоочистных сооружений, специальной построенную у подножия горы Юнгфрауйох.

Супер-туристический комплекс В 2017 году вершину Юнгфрауйох посетили 1, 042 млн туристов, около 70% из них — из Азии, в основном из Китая, Южной Кореи, Индии и Японии. Самый пик туристического сезона приходится на лето, когда вершину посещают до 5 тыс. туристов в день. Зимой этот показатель падает до 1-3 тыс. гостей в день. Вершина Юнгфрауйох — не единственный высокогорный туристический комплекс в Швейцарии. Есть в Швейцарии и другие популярные направления: — Титлис (TitlisВнешняя ссылка), высота — 2 502 метра над уровнем моря, билет туда и обратно от 45 швейцарских франков; — Риги-Кульм (Rigi KulmВнешняя ссылка), 1 798 метров, билет на день — от 50 франков; — Сэнтис (SäntisВнешняя ссылка), 2 502 метра, билет в оба конца от 45 франков; — Роше-де-Най (Rochers-de-NayeВнешняя ссылка), 2 042 метра, билет в оба конца от 70 франков. Конец инфобокса

Параллельно с канализационной здесь создана и современная система пожаротушения. В 1972 году туристический комплекс на вершине пережил катастрофический пожар, и новая система разработана для того, чтобы подобное впредь никогда больше не повторялось. «Это довольно специфическая конструкция, поскольку использует воздух вместо воды, которая бы на этой высоте просто замерзла. Сигнал тревоги запускает сенсорный датчик, который стравливает воздух и позволяет воде по трубам подняться на высоту и потушить огонь», — объясняет Тони Эйлерт.

«Сфинкс» на вершине

Кульминация любой экскурсии на вершину Юнгфрауйох — смотровая площадка «Сфинкс», с которой гости могут любоваться на окружающие горы, в том числе на знаменитые вершины Юнгфрау и Мёнх, а также на лежащий внизу самый протяженный альпийский глетчер Алетч (Aletsch). Два скоростных лифта доставляют туристов на площадку всего за 32 секунды. Но Тони Эйлерт выбирает другой пусть.

Порывшись в связке ключей, он открывает дверь, через которую мы попадаем в старый, обшитый деревянными панелями лифт, уже давно не обслуживающий гостей. Чтобы достичь вершины на нем, нам требуется в четыре раза больше времени, но зато мы не должны делить лифт с другими туристами. Эксклюзивный сервис, так сказать! А если мы застрянем? Тогда у Тони Эйлерта наверняка найдется какой-нибудь хитрый инструмент, который позволит вновь привести лифт в движение.

Но даже самая современная техника еще ничего не гарантирует. «Гости тут застревают в лифтах регулярно. Два или три раза в год кто-нибудь попадается обязательно. Туристы из Азии, например, вечно спешат, торопливо давят на кнопки, дергают двери». Впрочем, по его словам, находящаяся у него в подчинении команда специалистов способна освободить застрявших в течение часа или даже быстрее. Так что мы можем вздохнуть с облегчением.

Пара недостающих болтов

К моменту нашего появления площадка «Сфинкс» уже переполнена туристами, фотографирующими окрестности камерами своих смартфонов. Многие используют моноподы, устройства, необходимые для того, чтобы сделать фотографию самого себя с более далёкого расстояния, чем расстояние вытянутой руки. Тони Эйлерт не обращает внимания на красоты и еще раз проверяет металлическую решетку в полу. Два дня назад крепеж ослаб и одна из секций решетки просто выпала. Когда представляешь себе, как она грохнулась там внизу на лед и скалы, становится страшно.

К счастью, пока ничего страшного ни с кем из туристов не произошло, а самым распространенным недугом на этой высоте является головокружение от недостатка кислорода. В поезде незадолго до прибытия на вершину даже специально делаются объявления, мол, не бегайте и не ходите слишком быстро, дождитесь минимальной акклиматизации к высотным условиям. Отдельная проблема — снабжение четырех расположенных на вершине ресторанов продуктами питания и прочими расходными материалами. Все необходимое сюда завозится тоже на поезде, за прошлый год общий вес доставленных на вершину материалов достиг 286 тонн.

5 видео

Во время перерыва Тони Эйлерт заказывает чай и вспоминает, как он получил работу на «Вершине Европы»: «В 2001 году в газете появилось объявление о том, что тут ищут кого-то с техническими навыками. Ну я и отозвался, написал резюме. А раньше я работал на стройках, водил грузовики, управлял экскаваторами», — вспоминает он. Чтобы понять в общих чертах, как тут все работает и функционирует, требуется по меньшей мере от двух до трех лет. Когда появляется новая вакансия, то найти нового подходящего кандидата бывает довольно нелегко. К счастью для всех, как туристов, так и его работодателей, Тони Эйлерту до пенсии остается еще целых восемь лет.

Забавные факты и советы от Тони Эйлерта 1. Наиболее часто требующие починки объекты — это ворота и двери. «Люди спешат, не глядя по сторонам, толкая ворота или двери так, что они потом ломаются». 2. Самый необычный запрос он получил от туриста, попросившего достать его зубные протезы. Они у него выпали, когда тот свесился с перил смотровой площадки. «Пришлось достать скалолазное снаряжение и достать ему его зубы, в противном случае ему бы пришлось питаться одним супом до самого конца отпуска!» 3. Туристический комплекс на горе Юнгфрауйох очень сложен и в нем легко заблудиться. «Новичкам, работающим тут, требуется до полугода, чтобы досконально изучить планировку». 4. Конечно, летом на высоте почти в 3 500 метров над уровнем моря все время довольно прохладно, но все равно тут требуются кондиционеры. «Причина — парниковый эффект. Солнце через стёкла нагревает помещения довольно сильно. А поскольку снаружи постоянно дует ветер скоростью от 90 до 100 км в час, то форточку тоже не открыть». 5. Через один из лифтов можно добраться до секретного запасного выхода. «Пользоваться этим выходом можно, но для этого вы должны обладать хорошей спортивной формой». 6. Если не хотите попасть в самую толчею, избегайте поездов, отправляющихся на вершину в промежутке с 10 до 11 утра. «За это время на самый верх, один за другим, приходят сразу три поезда, а потому на Юнгфрауйох просто не протолкнуться». 7. «Туалет с лучшим в мире видом на горы расположен в помещениях научной обсерватории „Сфинкс“. Туристам туда доступа нет». 8. Найти подходящих для работы на вершине специалистов очень нелегко. «Электрика мы искали больше года. На анонс о вакансии обычно откликается очень много претендентов, но люди с необходимой квалификацией — всегда редкость». 9. Работа на «Вершине Европы» довольно сложна, но у сотрудников туристического комплекса Юнгфрауйох есть и свои привилегии. «Зимой мы приносим с собой лыжи, и по дороге домой вечером у нас есть возможность последнюю часть пути прокатиться с ветерком».

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Перевод на русский и адаптация: Татьяна Смородина, swissinfo.ch

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