Этот контент был опубликован 1 сентября 2019 г. 4:00

Транскрипт передачи на английском языке, в которой речь шла о начале нового мирового вооруженного конфликта.

(swissinfo)

В день 80-летия со дня начала Второй мировой войны мы заглянули в архив Швейцарского международного радио, нашего предшественника, и немного порылись в его аудио- и фотоархивах. Как наши коллеги тогда освещали драматические события сентября 1939 года?

Напомним, что непосредственным предшественником портала SWI swissinfo.ch была Швейцарская коротковолновая радиослужба (SKD), которая тогда вещала, соответственно, на коротких волнах. Для приема ее передач, в основном музыкальных, но и новостных тоже, требовались обычные радиоприемники. К сожалению, в наших архивах не сохранилось аудиозаписей передач за август и сентябрь 1939 года, но мы нашли рукописные материалы, которые отражают процесс создания тогдашних передач на немецком, французском и английском языках.

Это очень интересные исторические источники, которые еще ждут своего систематического исследователя. Потому что любого настоящего историка не может не заинтересовать транскрипт передачи на английском языке, в которой речь шла о начале нового мирового вооруженного конфликта:

«Приветствуем Вас, говорит Швейцария!

Дамы и господа,

Двадцать пять лет прошло с начала последней мировой войны, и вот теперь началась новая. Франция и Германия, великие соседи Швейцарии, опять находятся про разные стороны фронта.

Швейцария, маленькая мирная нация в самом сердце континента, провозгласила свой абсолютный нейтралитет. Такое решение было принято, в том числе c целью выполнения своей основной миссии, а именно, обороны горных перевалов, соединяющих Германию со странами Средиземноморья, а Западную Европу с бассейном реки Дунай».

Затем диктор зачитывает заявление правительства Швейцарии о переходе на позиции нейтралитета в начавшемся конфликте, дополняя его указанием на то, что Швейцария будет готова с оружием в руках защищать свой суверенитет.

«Была произведена мобилизация войск целью выполнения задач по прикрытию государственной границы: сначала эшелон прикрытия, затем были мобилизованы остальные вооруженные силы. Всеобщая мобилизация началась в субботу, 2 сентября, и была завершена в воскресенье, 3 сентября, в полдень».

Вопросы истории Экономика Швейцарии и Вторая мировая война Каков был характер внешнеэкономической политики Швейцарии в годы Второй мировой войны? Ответ в нашем большом историческом материале. Автор: Игорь Петров

Трансляция заканчивается заявлением: «Швейцария в любом случае может и будет защищать свой нейтралитет». Ближе к завершению транскрипта почерк становится все менее разборчивым, читать становится все труднее.

Судя по имеющимся признакам передача, сделанная на основе этого сценария была передана в эфир 6 сентября 1939 года, то есть через пять дней после вторжения немецких войск в Польшу и за 11 дней до вторжения в Польшу войск СССР. Причина поздней трансляции нам не ясна.

От цензуры к банкам данных

В то время Швейцарское международное радио было государственным СМИ (сегодня SWI Swissinfo совершенно свободно от влияния государственной власти) а потому все передачи перед выходом в эфир проходили спец-редактирование, фактически цензуру. Мнения и оценки, высказывавшиеся в передачах, должны были отражать официальные позиции правительства Швейцарии. Коротковолновое радио было предпочтительным средством общения страны с иностранной аудиторией и самым популярным тогда медиаканалом для продвижения официального мнения за рубежом.

Швейцарское радио было популярным СМИ у самой широкой аудитории, поскольку оно предоставляла относительно нейтральную информацию, и это в условиях войны. В наши дни архивы радио SKD | Schweizer Radio International | SWI Swissinfo переведены в цифровую форму, размещены в специальном банке данныхВнешняя ссылка и доступны в режиме онлайн экспертам, ученым, исследователям, а также самой широкой общественности.

В последние годы мы на сайте SWI swissinfo.ch было опубликовано много материалов, касающихся роли Швейцарии во Второй мировой войне. Вот только некоторые из недавних статей, которые могут вас заинтересовать:

О миграционной политике правительства Швейцарии в период войны в части, касающейся еврейских беженцев читайте здесьВнешняя ссылка.

О швейцарских жертвах нацистских репрессий читайте здесьВнешняя ссылка.

В 1944 году союзники по ошибке подвергли бомбардировке Швейцарию, точнее, город Шаффхаузен. Об этом читайте здесьВнешняя ссылка.

Вопросу судьбы финансовых средств жертв Холокоста на счетах в швейцарских банках мы также посвятили несколько материалов, их можно найти по ссылке здесьВнешняя ссылка.

«Битва за урожай», в центре Цюриха, 1941 год. Обеспечение достаточного количества продовольствия для населения является темой, которая часто появляется в новостных бюллетенях швейцарской коротковолновой радиослужбы. Киноактёры Аннемари Блан (Annemarie Blanc) и Генрих Гретлер (Heinrich Gretler) в фильме «Жильбер де Кургенэ» (Gilberte de Courgenay), 1941 год. Новости из мира культуры лучше всего годились для создания за рубежом позитивного имиджа Швейцарии. Праздник Освобождения, Площадь Согласия, Париж, 26 августа 1944 г. Ретранслировав информацию Би-би-си, SKD объявило об освобождении Парижа от нацистов 23 августа 1944 года. Фактически же освобождение города произошло только спустя два дня. Мобилизация, 1939 год, главный вокзал Цюриха 28 августа 1939 года SKD торжественно объявило о мобилизации швейцарской армии. Производство шоколада в цехах компании Lindt & Sprüngli, 1941 год. Швейцарское радио формировало у своих слушателей положительный имидж рабочего класса страны, позиционируя, не без основания, Швейцарию в качестве государства, накопившего значительный опыт в преодолении социальных конфликтов. Перл-Харбор, 7 декабря 1941 г. 8 декабря 1941 года SKD передала новость о нападении японской авиации на Перл-Харбор. В трансляции на немецком языке отмечалось, что эта акция не стала неожиданностью, поскольку нападение произошло после нескольких месяцев постоянно усиливавшейся напряженности между Японией и Соединенными Штатами. Швейцарский горный стрелок, около 1940 г. В начале войны SKD рассказывал о военнослужащих армии как о тех, от кого зависит судьба страны. По мере того, как угроза вторжения спадала, упор в передачах больше делался на историях, связанных с семьями призванных солдат. Интернированные в Швейцарии граждане СССР, 1945 год SKD в своих передачах был несколько непоследователен в своем отношении к Советской России; с одной стороны, передачи радио носили последовательно антикоммунистический и антисоветский характер, с другой стороны радио всячески приветствовало попытки восстановить нормальные дипломатические отношения между Берном и Москвой. Молодежный лагерь для швейцарцев, проживающих за границей, город Цернец (Zernez), кантон Граубюнден, 1943 год В начале Второй мировой войны около 430 000 швейцарцев (то есть 10% населения) проживали за границей на ПМЖ. Радио SKD стало основным средством поддержания связей между Швейцарией и ее гражданами за рубежом. Беженцы из г. Оссола, Италия, прибывают в город Бриг, кантон Вале, 1944 год. В своих передачах SKD постоянно пропагандировал гуманитарные традиции Швейцарии с целью немного смягчить жесткую политику в отношении беженцев, которую проводил Берн с лета 1942 года. Газетный киоск в Цюрихе, около 1941 г. Во время Второй мировой войны швейцарские СМИ подвергались строгой цензуре. Особенно же «присматривали» за SKD, СМИ, ориентированным на международную аудиторию. Инструктирование сотрудниц пожарной охраны, 1941 год Даже во время войны SKD транслировал довольно консервативный образ женщины, подчеркивая, например, что в армии «швейцарские женщины не должны быть солдатами, но они должны нести вспомогательную службу». Национальный праздник, Ароза (Arosa), 1940 год. Несмотря на усиление авторитарных тенденций и частичное сворачивание практики прямой демократии во время войны в Швейцарии радио SKD активно формировало имидж Швейцарии как «единственного островка демократии в центре войны в Европе». По сравнению с диктатурами в СССР и в Германии такой образ был недалек от истины.

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И тем не менее, остается вопрос, почему же Германия так и не напала на Швейцарию? Ответ на этот вопрос в двух больших материалах ниже.

Уроки истории Почему Гитлер не напал на Швейцарию. Часть I. К истории отношений нейтральной Швейцарии и гитлеровской Германии в период с 1933 по 1941 гг. Наш большой исторический материал. Автор: Игорь Петров

Уроки истории Почему Гитлер не напал на Швейцарию. Часть II. К истории отношений нейтральной Швейцарии и гитлеровской Германии в период с 1933 по 1941 гг. Окончание нашего большого исторического материала. Автор: Игорь Петров

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