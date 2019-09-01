Уроки истории
Швейцарское международное радио SKD и начало Второй мировой войны
Автор: Патрик Бёлер (Patrick Boehler), Каролин Хонеггер (Caroline Honegger), русскоязычную версию материала подготовил: Игорь Петров
В день 80-летия со дня начала Второй мировой войны мы заглянули в архив Швейцарского международного радио, нашего предшественника, и немного порылись в его аудио- и фотоархивах. Как наши коллеги тогда освещали драматические события сентября 1939 года?
Напомним, что непосредственным предшественником портала SWI swissinfo.ch была Швейцарская коротковолновая радиослужба (SKD), которая тогда вещала, соответственно, на коротких волнах. Для приема ее передач, в основном музыкальных, но и новостных тоже, требовались обычные радиоприемники. К сожалению, в наших архивах не сохранилось аудиозаписей передач за август и сентябрь 1939 года, но мы нашли рукописные материалы, которые отражают процесс создания тогдашних передач на немецком, французском и английском языках.
Это очень интересные исторические источники, которые еще ждут своего систематического исследователя. Потому что любого настоящего историка не может не заинтересовать транскрипт передачи на английском языке, в которой речь шла о начале нового мирового вооруженного конфликта:
«Приветствуем Вас, говорит Швейцария!
Дамы и господа,
Двадцать пять лет прошло с начала последней мировой войны, и вот теперь началась новая. Франция и Германия, великие соседи Швейцарии, опять находятся про разные стороны фронта.
Швейцария, маленькая мирная нация в самом сердце континента, провозгласила свой абсолютный нейтралитет. Такое решение было принято, в том числе c целью выполнения своей основной миссии, а именно, обороны горных перевалов, соединяющих Германию со странами Средиземноморья, а Западную Европу с бассейном реки Дунай».
Затем диктор зачитывает заявление правительства Швейцарии о переходе на позиции нейтралитета в начавшемся конфликте, дополняя его указанием на то, что Швейцария будет готова с оружием в руках защищать свой суверенитет.
«Была произведена мобилизация войск целью выполнения задач по прикрытию государственной границы: сначала эшелон прикрытия, затем были мобилизованы остальные вооруженные силы. Всеобщая мобилизация началась в субботу, 2 сентября, и была завершена в воскресенье, 3 сентября, в полдень».
Каков был характер внешнеэкономической политики Швейцарии в годы Второй мировой войны? Ответ в нашем большом историческом материале.
Автор: Игорь Петров
Трансляция заканчивается заявлением: «Швейцария в любом случае может и будет защищать свой нейтралитет». Ближе к завершению транскрипта почерк становится все менее разборчивым, читать становится все труднее.
Судя по имеющимся признакам передача, сделанная на основе этого сценария была передана в эфир 6 сентября 1939 года, то есть через пять дней после вторжения немецких войск в Польшу и за 11 дней до вторжения в Польшу войск СССР. Причина поздней трансляции нам не ясна.
От цензуры к банкам данных
В то время Швейцарское международное радио было государственным СМИ (сегодня SWI Swissinfo совершенно свободно от влияния государственной власти) а потому все передачи перед выходом в эфир проходили спец-редактирование, фактически цензуру. Мнения и оценки, высказывавшиеся в передачах, должны были отражать официальные позиции правительства Швейцарии. Коротковолновое радио было предпочтительным средством общения страны с иностранной аудиторией и самым популярным тогда медиаканалом для продвижения официального мнения за рубежом.
Швейцарское радио было популярным СМИ у самой широкой аудитории, поскольку оно предоставляла относительно нейтральную информацию, и это в условиях войны. В наши дни архивы радио SKD | Schweizer Radio International | SWI Swissinfo переведены в цифровую форму, размещены в специальном банке данныхВнешняя ссылка и доступны в режиме онлайн экспертам, ученым, исследователям, а также самой широкой общественности.
В последние годы мы на сайте SWI swissinfo.ch было опубликовано много материалов, касающихся роли Швейцарии во Второй мировой войне. Вот только некоторые из недавних статей, которые могут вас заинтересовать:
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