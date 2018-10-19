Этот контент был опубликован 19 октября 2018 г. 7:00 19.10.2018 - 07:00

Швейцарцы остаются, как и прежде, самыми состоятельными людьми на земном шаре, пусть даже по сравнению с предыдущим 2017 годом они немного «обеднели» на 1,4%.

(Keystone)

Каждый швейцарец в среднем имеет на своём счету более полумиллиона, точнее, сумму, эквивалентную 530 240 долларам США. Таковы данные нового Рейтинга мирового благосостояния (Global Wealth Report), ежегодно выпускаемого банком Credit Suisse. Тем самым швейцарцы остаются, как и прежде, самыми состоятельными людьми на земном шаре, пусть даже по сравнению с предыдущим 2017 годом они немного «обеднели» на 1,4%. На втором месте после швейцарцев следуют австралийцы: у каждого из них «в заначке» 411 060 «зелёных».

В целом планета Земля за отчётный период (с 2017 по 2018 годы) стала богаче на 4,6%, заработав совокупное состояние в 317 триллионов долларов. Произошло это, прежде всего, за счет американцев и китайцев, значительно обогнавших по темпам роста благосостояния весь остальной мир. В США за последний год общая сумма располагаемых людьми активов выросла на 6,9% до совокупных 98 трлн долларов. Там рост располагаемых активов носит беспрерывный характер, начиная с 2008 года, причем как по совокупным цифрам, так и на душу населения.

Китай за указанное время по данному показателю прочно обосновался на втором месте после США, здесь рост составил 4,0% до совокупных 52 трлн долларов, причем, прогнозирует банк CS, за период до 2023 года Поднебесная станет богаче в целом еще на 23 трлн долларов, после чего ее доля в общем глобальном благосостоянии вырастет с нынешних 16 до 19%, а всего мир к этому моменту станет и сам богаче на 23% до общих 399 трлн долларов. За отчётный период к группе «победителей» всемирного рейтинга благосостояния примкнули также Германия, Великобритания и Франция. Каждая из этих стран разбогатела на 1 трлн долларов.

(swissinfo.ch)

Драйвер роста благосостояния — материальные ценности

За последние 12 месяцев особенно активно росла стоимость активов, имеющих ту или иную материальную форму выражения. На них в Китае и Европе пришлись 75% общего роста стоимости располагаемых активов, а в Индии этот показатель находится на уровне практически в 100%. Как пишут эксперты банка Credit Suisse, несколько сократился и глобальный разрыв между богатыми и бедными в мире.

Если год назад 9,5% народонаселения Земли владели 86% общего глобального благосостояния, то сегодня они располагают только 84%. И наоборот: год назад 91% мирового населения владели 16% глобального состояния. В этом году это соотношение осталось прежним, но зато выросло «наполнение» процентов: раньше эти 16% были эквивалентны 40 трлн долларов, а сегодня — 50,4 трлн. Женщины владеют 40% мирового состояния. Весь 20 век женщины Земли становились всё богаче и богаче, однако начиная с 2000 года в этой области наблюдается определённая стагнация.

Предвидя вопрос, а за счет чего богатеет Швейцария, сразу отвечаем, нет, не за счет банков, точнее, не только и не столько. См. подробности о структуре экономики Конфедерации в материале ниже.



Подготовил: Игорь Петров, swissinfo.ch/ac

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