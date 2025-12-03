«Армия Швейцарии снова погрузилась в сон»

По мнению Томаса Зюсли необходимо и дальше усиливать способность страны реагировать (на угрозы военного характера). Keystone-SDA

После начала вторжения России в Украину в 2022 году Швейцария проснулась и обратила внимание на вопросы обороны, но потом армия снова «уснула».

4 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Swiss army has ‘gone back to sleep», says outgoing chief Читать далее Swiss army has ‘gone back to sleep», says outgoing chief

Français fr «La Suisse s’est rendormie», selon le chef de l’Armée Thomas Süssli Оригинал Читать далее «La Suisse s’est rendormie», selon le chef de l’Armée Thomas Süssli

По словам уходящего со своей должности командующего Вооружёнными силами страны Томаса Зюсли (Thomas Süssli), Швейцария после вторжения России в Украину в 2022 году проснулась и обратила внимание на вопросы обороны, но потом снова «уснула».

По мнению Томаса Зюсли, необходимо и дальше усиливать способность страны реагировать (на угрозы военного характера). Выступая перед прессой и подводя итоги своих шести лет, которые он провел во главе Вооружённых сил, Томас Зюсли приветствовал произошедший «сдвиг в культуре мышления». По его словам, за время, прошедшее с момента его вступления в нынешнюю должность в 2019 году «армия стала заметнее и понятнее для общества».

Так же по теме:

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика Семь прорех в стене швейцарской крепости Этот контент был опубликован на Армия Швейцарии сталкивается с колоссальными проблемами и будущему новому главе Минобороны не позавидуешь. Читать далее Семь прорех в стене швейцарской крепости

В интервью телеканалу SRFВнешняя ссылка Томас Зюссли заявил, что ситуация в Европе стала заметно опаснее. По его словам, Россия стремится «изменить существующие правила» и «расширить своё влияние с помощью инструментов гибридной войны». Он отметил, что дезинформация, кибератаки, саботаж и шпионаж стали в Европе повседневностью: «Мы уже не живём в условиях мира, но и до открытой войны дело ещё не дошло». По его словам, Швейцария однозначно является целью для шпионажа и кибератак.

Отвечая на вопрос о том, насколько реалистичным он считает переход гибридной войны в классический вооружённый конфликт, Томас Зюссли признал: на данный момент вероятность такого развития событий невелика, но полностью исключать его нельзя. Он подчеркнул, что вероятной угрозой является удар «с дистанции» посредством баллистических управляемых ракет, дронов или кибератак. При этом он признал, что Швейцария в настоящее время не способна защититься ни от дронов, ни от крылатых ракет.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше В Швейцарии назначены новые главы разведки и армии Этот контент был опубликован на Швейцарская армия и Федеральная служба разведки (Nachrichtendienst des Bundes, NDB) получили новых руководителей. Читать далее В Швейцарии назначены новые главы разведки и армии

Говоря о состоянии Вооружённых сил страны, он отметил, что фактически передаёт своему преемнику армию без «защитного купола». По его словам, нынешняя конфигурация армии — это результат решений, принятых около двадцати лет назад, когда задача заключалась лишь в сохранении обороноспособности как некоей «компетенции». Теперь же, заявил он, эту способность приходится «восстанавливать, а необходимых ресурсов у нас пока нет. Для устранения же наиболее критических уязвимостей требуется порядка десяти миллиардов франков».

Показать больше

Показать больше Война и мир Швейцария делает приоритетом защиту от дронов Этот контент был опубликован на Федеральный совет заявил, что намерен сделать приоритетом противовоздушную оборону наземного базирования. Читать далее Швейцария делает приоритетом защиту от дронов

Речь идёт не только о защите от угроз с воздуха, но и о восстановлении возможностей пехоты, медицинской службы и о создании устойчивых систем связи. По его словам, армия должна иметь полный спектр необходимых средств, поскольку невозможно заранее знать, какая именно угроза станет актуальной: «Противник нанесет прежде всего удар туда, где мы слабее всего». Отвечая на вопрос о том, может ли Швейцария самостоятельно защититься или ей необходима поддержка государств НАТО, он дал, по его словам, «честный ответ»: да, Швейцария зависит от помощи союзников. Он подчеркнул, что это не секрет и что в военной сфере такое сотрудничество имеет решающее значение. При этом он указал, что от Швейцарии союзники ожидают хотя бы такой степени готовности к войне, которая позволила бы ей самостоятельно обороняться в течение некоторого определённого времени.

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика Наша рассылка по теме Политика Берн не столица Швейцарии, но все-таки ее политический центр: мнения, голосования и новые идеи в двух словах. Все, что тебе нужно знать о швейцарской политике, все в одной рассылке. Читать далее Наша рассылка по теме Политика

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика Разведка Швейцарии: стране угрожает российское влияние Этот контент был опубликован на Швейцария стала значительно менее безопасной страной, чем всего несколько лет назад. Читать далее Разведка Швейцарии: стране угрожает российское влияние

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch