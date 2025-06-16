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Банки Швейцарии: надёжны, но доходность разочаровывает

Клиенты швейцарских банков ценят их надежность, но выражают недовольство низкими процентными ставками и высокими комиссиями.
Клиенты швейцарских банков ценят их надежность, но выражают недовольство низкими процентными ставками и высокими комиссиями. Keystone-SDA

Клиенты швейцарских банков ценят их надежность, но выражают недовольство низкими процентными ставками и высокими комиссиями. Безопасность и удобство онлайн-банкинга получили самые высокие оценки, однако доходность вкладов оставляет желать лучшего.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo
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Согласно ежегодному опросу, проведенному швейцарским онлайн-сервисом Moneyland, степень надежности швейцарских банков получила наивысший рейтинг — 8,2 балла из 10 возможных. Высокими также оказались оценки онлайн-банкинга (8,0 баллов) и вежливости персонала (7,9 баллов), о чем сервис Moneyland сообщил 10 июня 2025 года.

Однако процентные ставки по сберегательным счетам и срочным вкладам (6,4 балла) и размер комиссий (6,9 баллов) оказались показателями, наименее удовлетворяющими клиентов. Наибольшее довольство банковскими услугами выразили клиенты в возрасте от 50 до 74 лет. Гендерных различий практически не наблюдалось, но региональные особенности оказались довольно заметны.

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Так, респонденты из франкофонных регионов Швейцарии оценили процентные ставки ниже, чем жители немецкоязычной части страны. Банком с самым высоким уровнем удовлетворенности был назван банк Neon (8,3 балла), а самый низкий результат показал Cembra Money Bank — он набрал только 7,3 балла. Опрос проводился в апреле 2025 года среди 1 500 респондентов из немецкоязычных и франкоязычных регионов Швейцарии.

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