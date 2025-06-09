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Библия Мутье-Гранваля привлекла в Делемон тысячи гостей

Более 18 000 человек посетили Музей искусства и истории города Дельсберг (Delémont), в кантоне Юра с целью увидеть редчайшую Библию Мутье-Гранваля.
Более 18 000 человек посетили Музей искусства и истории города Дельсберг (Delémont), в кантоне Юра с целью увидеть редчайшую Библию Мутье-Гранваля. Keystone-SDA

Более 18 000 человек посетили Музей искусства и истории города Дельсберг (Delémont), в кантоне Юра с целью увидеть редчайшую Библию Мутье-Гранваля. Один из старейших иллюстрированных манускриптов в мире был впервые за долгие годы представлен публике в регионе своего исторического происхождения.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo
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Ценный рукописный кодекс, созданный около 830 года в аббатстве Сен-Мартен-де-Тур (Saint-Martin de Tours) во Франции и позднее переданный аббатству Мутье-Гранваль, был временно предоставлен Британской библиотекой (British Library) на особо жёстких и строгих условиях. Как пояснила куратор музея Musée Jurassien d’Art et d’HistoireВнешняя ссылка или
Kunst- und Geschichtsmuseum Delsberg Натали Флери (Nathalie Fleury) в интервью радиостанции Radio Fréquence Jura (RFJ), продлить выставку было невозможно.

Вскоре после её завершения манускрипт вернется в Лондон, детали транспортировки не разглашаются. С середины мая все временные слоты, выделенные музеем для осмотра уникальной Библии, были полностью забронированы. Доступ к экспозиции осуществлялся исключительно и только по предварительной записи: небольшие группы посетителей могли провести перед рукописью не более пяти минут.

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Среди гостей были не только жители франкоязычного кантона Юра, но и большое количество посетителей из немецкоязычных кантонов Швейцарии, а также из-за рубежа. Библия Мутье-Гранваля насчитывает почти 450 листов размером более 50 на 37 сантиметров каждый. Она богато украшена миниатюрами и написана каролингским минускулом, шрифтом, разработанным по инициативе императора Карла Великого и распространившимся по всей Франкской империи в качестве единого стандарта письма с чётко прорисованными, свободно поставленными буквами.

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В создании манускрипта участвовали около двадцати монахов. Этот выдающийся памятник раннесредневековой культуры уже выставлялся в Дельсберге / Делемоне в 1981 году. Как подчёркивает руководство Музея, возвращение Библии в Швейцарию в будущем маловероятно, поскольку она была приобретена British Library на законных основаниях.

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