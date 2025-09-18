Бывшего игрока сборной Швейцарии пытались подкупить
Экс-игрок сборной Швейцарии по футболу вспоминает, что однажды, когда он выступал за ФК Vevey в Nationalliga B (второй дивизион чемпионата Швейцарии), один из соперников подошёл к нему с предложением специально проиграть матч. Команда соперников тогда боролась за сохранение места в Лиге.
«Один из игроков спросил меня, не согласны ли мы намеренно сдать игру», — рассказал он в интервью газете Blick. «Свой ответ я дал прямо на поле, — вспоминает Клаудио Зульсер. — Мы выиграли 2:0, и оба гола забил я сам». Сегодня, накануне своего 70-летия, бывший нападающий признаётся, что в целом вспоминает свою футбольную карьеру с теплотой, но при этом он не скрывает горечи.
«Я — разочарованный экс-игрок национальной сборной, который так ничего и не добился», — говорит он. По его словам, его команда порой обыгрывала сильнейших соперников в мире, но пробиться в финальную стадию крупных турниров так и не смогла.
«Тогда это было гораздо сложнее, чем сейчас, и всё же лёгкое чувство неудовлетворённости осталось», — добавляет Клаудио Зульсер. При этом футбол никогда не был для него единственной опорой в жизни. Уже через год после начала профессиональной карьеры он понял, что ему нужна более сбалансированная жизнь, и поступил на юридический факультет.
«Пока многие товарищи по команде отдыхали в барах или просто наслаждались жизнью, я предпочитал сходить на симфонический концерт или, оказавшись на выезде в еврокубках, посмотреть достопримечательности того или иного города», — вспоминает Клаудио Зульсер, легенда клуба Grasshoppers.
Уточним, что за ФК «Грассхопперс» он выступал с 1977 по 1986 год, всего сыграл 241 матч и забил 121 гол, он четырежды становился чемпионом Швейцарии (1978, 1982, 1983, 1984) и выигрывал Кубок страны (1983). Дважды признавался лучшим бомбардиром национального первенства, а в сезоне 1978/79 гг. сенсационно стал лучшим снайпером Кубка чемпионов УЕФА, забив 11 мячей — достижение уникальное для швейцарского игрока.
Такой образ жизни не всегда находил понимание. «Игроки вроде Роже Вэрли (Roger Wehrli), Энди Эгли (Andy Egli) и другие не понимали, почему наш вратарь Роже Бербиг (Roger Berbig), изучавший медицину, и я из-за учёбы иногда пропускали тренировки. Особенно когда результаты матчей были неудачными, нас за это даже сильно критиковали», — говорит Клаудио Зульсер.
